SGS Essen verliert Marina Hegering an den FC Bayern München

Essen. Nach drei Jahren bei den Schönebeckerinnen reizt die 30-Jährige in der bayerischen Landeshauptstadt die internationalen Spiele auf Vereinsebene.

Herber Verlust für den Frauenfußball-Bundesligisten: Marina Hegering wird ihren auslaufenden Vertrag an der Ardelhütte nicht verlängern und wechselt im Sommer zum FC Bayern München. In den letzten drei Jahren bei den Schönebeckerinnen kam sie auf bisher 55 Spiele in der 1. Bundesliga und dem DFB Pokal.

Letztes Jahr Debüt in der Nationalmannschaft

Im letzten Jahr konnte sie zudem ihr langersehntes und verdientes Debüt für die Deutsche A-Nationalmannschaft feiern. Der Verein wünscht ihr für die neue sportliche Herausforderung alles Gute. Geschäftsführer Florian Zeutschler: „Marinas Wechsel ist sportlich und menschlich ein Verlust für uns. Sie ist auf und neben dem Platz eine absolute Führungsspielerin, die nur sehr schwer zu ersetzen sein wird. Die Entscheidung zum Wechsel ist ihr sicherlich nicht leicht gefallen. Für die drei Jahre, in denen sie alles für den Verein gegeben hat, sind wir ihr sehr dankbar.“

Ein wichtiger Schritt in ihrem Leben

Auch der Nationalspielerin ist die Entscheidung nicht leicht gefallen: „Ich durfte in den vergangenen drei Jahren viel erleben, habe fantastische Menschen und Mitspielerinnen kennengelernt und sportlich und menschlich viel gelernt. Es war für mich persönlich eine sehr besondere Zeit. Für die geleistete Unterstützung in vielerlei Hinsicht bin ich dem Verein und den Verantwortlichen sehr dankbar. Die Entscheidung, den Verein zu wechseln, ist für mich ein wichtiger Schritt in meinem Leben und sportlich sehr aufregend, da ich dort auch die Chance habe, auf Vereinsebene international zu spielen.“