Tusem Essen: Carsten Ridder geht zum Saisonende

Der Handball-Zweitligist Tusem Essen meldet die nächste Personalie: Rückraumspieler Carsten Ridder (25) wird den Verein nach zehn Jahren zur kommenden Saison verlassen und sich dem aktuellen Drittliga-Zweiten VfL Eintracht Hagen anschließen.

Ridder spielte bereits mit 18 Jahren seine erste Zweitligasaison (2013/14) beim Tusem und entwickelte sich dort zum Leistungsträger. Der gebürtige Essener sorgt vor allem im Deckungsverbund auf der Halbposition für Stabilität. Neben dem Handball hat Carsten Ridder sein berufliches Glück bei den Stadtwerken Essen gefunden und ließ sich dort zum Industriekaufmann ausbilden. Seit der bestandenen Prüfung sammelt er dort - parallel zum Handball - Berufserfahrung.

In den Jahren viele gute Freunde gefunden

Den Tusem nach all den Jahren zu verlassen wird mir mit Sicherheit nicht leichtfallen. Was ich in der Jugend und auch später im Seniorenbereich erlebt habe, werde ich immer in Erinnerung behalten“, sagt Ridder. Ich habe hier ganz tolle Menschen kennengelernt, die zu engen Freunden geworden sind.“

Zur Wahrheit gehöre aber auch, „dass die letzten zwei, drei Jahre für mich eher unglücklich gelaufen sind und ich seit geraumer Zeit den Wunsch nach einer Veränderung habe. Aktuell macht es aber großen Spaß mit den Jungs und ich hoffe, dass wir unsere bisher tolle Saison vielleicht noch krönen könnten.“