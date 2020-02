Tusem Essen holt sich nächstes Kreisläufer-Talent aus Berlin

Der eine kommt, der andere geht. Einen Tag, nachdem Handball-Zweitligist Tusem Essen den Abschied von Kreisläufer Rolando Urios González (20) verkündete, steht bereits der Nachfolger fest. Tolga Durmaz (20), ein Kreisläufer-Talent vom Erstligisten Füchse Berlin, hat einen Zweijahresvertrag auf der Margarethenhöhe unterschrieben. Urios González ist ebenfalls von den Füchsen Berlin ausgeliehen und kehrt zum Saisonende nach nur einer Spielzeit in die Bundeshauptstadt zurück, um seine Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann abzuschließen.

Kreisläufer Rolando Urios González wird den Tusem zum Saisonende wieder verlassen. Foto: Michael Gohl

Seit knapp drei Jahren Junioren-Nationalspieler

Tolga Durmaz fiel als Kreisläufer früh im bayerischen Auswahlsystem auf. Seit seiner Kindheit spielt er jeweils in der höchsten Jugendliga und wechselte mit 15 Jahren zum TV Großwallstadt. Der 1,93 Meter große Kreisläufer kam in der Saison 2016/17 zu den Füchsen Berlin und wurde sowohl mit der B- als auch mit der A-Jugend Deutscher Meister. Darüber hinaus ist er seit 2017 Junioren-Nationalspieler. Aktuell spielt er dort in der 2. Mannschaft in der 3. Liga.

Sportlerleben als Profi kennenlernen

„Die Vorfreude auf die neue Saison beim Tusem ist unglaublich groß. Für meine persönliche Weiterentwicklung ist das der richtige Schritt zur richtigen Zeit. Ich freue mich sehr, jetzt auch das Sportlerleben als Profi kennenzulernen“, sagt Durmaz.

„Ich freue mich, dass ein weiteres Talent von uns in Essen die Möglichkeit erhält, den nächsten Schritt zu machen. Der Tusem ist eine der ersten Adressen für junge Spieler“ sagt Bob Hanning, Manager der Füchse Berlin und gebürtiger Essener.

„Tolga ist ein talentierter Kreisläufer, der gut in unser Konzept passt. Bereits aus seiner Jugendzeit ist er bei uns bestens bekannt“, sagt der Sportliche Leiter Herbert Stauber. „Aufgrund der Kooperation mit den Füchsen Berlin ist der Kontakt über Bob Hanning entstanden, der uns Tolga empfohlen hat. Es ist eine Win--win-Situation.“ Stauber beschreibt den neuen Mann als „abwehrstark, sehr beweglich und schnell“.