Tusem Essen holt Talent für den Rückraum aus Dormagen

Der Handball-Zweitligist hat in Eloy Morante Maldonado ein weiteres Top-Talent aus der Region verpflichtet. Der 21-jährige Rückraumspieler kommt vom Liga-Rivalen TSV Bayer Dormagen. Damit ist er praktisch der zweite Neuzugang aus Dormagen, denn Jamal Naji, aktuell Jugendkoordinator und Trainer der A-Jugend dort, wird im Sommer Cheftrainer beim Tusem als Nachfolger von Jaron Siewert. „Eloy Morante ist für uns ein absoluter Wunschspieler“, freut sich Tusem-Chef Niels Ellwanger.

Mit Dormagener A-Jugend Halbfinale bei DM erreicht

Eloy Morante Maldonado wechselte in der Saison 2015/16 als 17- Jähriger vom TuS Opladen in die A-Jugend des TSV Bayer Dormagen. Dort erreichte er das Halbfinale im Kampf um die Deutsche Meisterschaft. In beiden Halbfinalspielen war er mit zahlreichen Toren einer der auffälligsten Spieler. Darüber hinaus ist Eloy seit 2015 durchgängig für die Jugendnationalmannschaft nominiert worden.

Seit der Saison 2017/18 ist Eloy Morante Maldonado in Dormagen fester Bestandteil der Profimannschaft und erzielte in der vergangenen Saison in 33 Spielen 105 Tore. Der junge Mann studiert außerdem Sportmanagement und Kommunikation an der Deutschen Sporthochschule in Köln.

In Essen weiteren Karriereschritt machen

„Ich denke, der Tusem ist ein Verein mit hohen Ambitionen, die er schon unter Beweis gestellt hat.. Ich freue mich riesig auf die Stadt, auf die Fans und die neue sportliche Herausforderung und glaube, dass es ein weiterer Schritt in meiner Karriere sein wird“, sagt der künftige Essener.