Tusem Essen lässt es auf dem Flughafen krachen

Die Handballer des Tusem verabschieden sich an diesem Mittwoch endgültig aus der 2. Bundesliga. Und noch einmal ist Feiern angesagt, die Mannschaft um Trainer Jaron Siewert will wenigsten etwas von dem nachholen, was ihr auf dem Spielfeld wegen der Corona-Krise versagt geblieben ist. Nach dem letzten Spiel vor dem Saisonabbruch stand der Aufstieg in die 1. Liga schließlich noch längst nicht fest. Zehn Spiele wären es noch gewesen.

Im Autokino auf dem Flughafen Essen-Mülheim erwartet der Traditionsklub von der Margarethenhöhe mindestens 200 Autos zu seiner Aufstiegsfeier. Ab 19 Uhr feiern Mannschaft und Fans gemeinsam den Schritt in das Handball-Oberhaus und lassen die vergangene Saison mit einigen Höhepunkten Revue passieren.

Corona-Virus lässt keine gewöhnlichen Partys zu

Es ist wohl eine einzigartige Aufstiegsfeier, die es in dieser Form womöglich nie mehr geben wird. Ist ja auch nur eine Art „Notlösung“. Denn der Tusem hat diese Veranstaltung nur deshalb in das Autokino verlegt, weil das Corona-Virus keine andere Art von Feten zulässt.

Trainer Jaron Siewert und Rolando Urios Gonzalez werden den Tusem verlassen. Foto: Michael Gohl

Inwieweit noch einmal ein wenig Euphorie aufkommen könnte, lässt sich im Vorfeld nur schwer einschätzen, sowohl was die Gefühlslage der Spieler, als auch die der Fans betrifft. Es wird wahrscheinlich weniger emotional zugehen, als es nach einem ultimativen Schlusspfiff der Saison der Fall gewesen wäre. Klar ist dennoch, dass diese ungewöhnliche Idee bei den treuen Anhängern Anklang findet. Denn von den rund 240 Parkplätzen im Autokino sind bereits über 200 vergeben.

Kurzentschlossene können Tickets online kaufen

„Einige Kurzentschlossene haben noch eine Möglichkeit Tickets online zu kaufen“, heißt es seitens des Vereins auf Anfrage. Auf der großen LED-Wand sollen einige Video-Zusammenschnitte der vergangenen Saison gezeigt werden, nebenan auf der Bühne präsentiert sich die Mannschaft ein letztes Mal in der aktuellen Konstellation. Dementsprechend wird es auch einige Abschiede von Spielern und natürlich von Trainer Jaron Siewert geben, der zum Erstligisten Füchse Berlin wechselt.

Rund anderthalb Stunden sind für das Treffen vorgesehen und auch Snacks sowie alkoholische Getränke soll es geben – auf die die Autofahrer logischerweise verzichten müssen.