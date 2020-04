Tusem Essen verlängert mit Rechtsaußen Klingler, Akakpo geht

Der künftige Handball-Erstligist Tusem Essen hat den Vertrag mit Rechtsaußen Felix Klingler (26) um zwei weitere Jahre verlängert. Der gebürtige Bad Uracher wechselte im Sommer 2018 von der HSG Konstanz nach Essen. Zuvor spielte er unter anderem für den VfL Pfullingen und TSV Neuhausen. „Ich fühle mich in der Mannschaft und in dem Umfeld sehr wohl. Deshalb freue ich mich, weiterhin ein Teil des Tusem zu sein“, kommentiert Felix Klingler die Entscheidung.

Schnell in die Mannschaft integriert

Der Sportliche Leiter Herbert Stauber ist ebenfalls sehr zufrieden mit dem Linkshänder: „Felix hat sich in Essen sehr schnell integriert. Er ist sportlich wie menschlich seit zwei Jahren ein verlässlicher und engagierter Spieler. Seine Torgefährlichkeit als Linkshänder von Außen, wie auch als 7-Meter-Schütze hat er oft bewiesen.“

Felix Klingler trägt auch in der 1. Bundesliga das Essener Trikot. Foto: Michael Gohl

Rechtsaußen Cyrill Akakpo (22) indes wird die Margarethenhöhe verlassen. Er spielte zwei Jahre für den Essener Traditionsverein. Zur Saison 2016/17 war er in die zweite Herren-Mannschaft der Füchse Berlin gewechselt, vor zwei Jahren kam er zum Tusem. Dort absolvierte er 62 Spiele und erzielte 128 Tore. Er gilt als ausgesprochen schneller und athletischer Spieler, mit viel Tempo und war deshalb auch häufig im Gegenstoß erfolgreich.

Immer engagiert und verlässlich

„Wir danken Cyrill für zwei Jahre professionellen und sportlichen Einsatz. Er hat auch einen Anteil an diesem Aufstieg in die 1. Liga, aber wie so oft im Profisport trennen sich die Wege. Wir haben Cyrill immer als sehr engagierten und verlässlichen Spieler geschätzt. Wir wünschen ihm viel Erfolg auf seinem weiteren sportlichen und persönlichen Weg“, so Herbert Stauber.