Tusem Essen verpflichtet Torwart-Talent aus Opladen

Essen. Essener Handball-Erstligist hat sein Torwart-Duo mit dem 21-jährigen Arne Fuchs ergänzt. Neuzugang will den nächsten Entwicklungsschritt machen.

Die Aufstiegsfeiern beim künftigen Handball-Erstligisten Tusem Essen klingen langsam aus, nun steht wieder die Arbeit im Fokus. Eine richtige Pause hatten sie ohnehin noch nicht gemacht, bis zum 22. Juni trainieren die Essener aber mehr oder minder auf freiwilliger Basis. Die 1. Liga wird eine riesige Herausforderung für das junge Team, entsprechend vorbereitet wollen sie das Abenteuer angehen. Allerdings dürfte es noch etwas Zeit sein, bis die Liga wieder beginnt. Derzeit kursiert der 1. Oktober als Starttermin. Die Verantwortlichen wollen mit einem möglichst späten Beginn die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass auch vor Publikum gespielt werden kann.

Derweil hat der Tusem einen weiteren Torwart verpflichtet. Arne Fuchs (21) kommt vom Drittliga-Aufsteiger TuS 1882 Opladen zur Ruhrpott Schmiede. Er wird das Torwart-Duo Sebastian Bliß (29) und Lukas Diedrich (20) ergänzen, aber auch der Regionalliga-Mannschaft zur Verfügung stehen. U19-Nationalspieler Diedrich ist ebenfalls neu beim Tusem, er kam vom SC Magdeburg, wo er im Drittliga-Team erst Erfahrungen bei den Senioren sammelte.

Mit fünf Jahren schon Handball gespielt

Arne Fuchs fing bereits mit fünf Jahren an, Handball zu spielen. Bis 17 Jahre spielte er beim Leichlinger TV, wo er in jungen Jahren bereits mit der ersten Mannschaft auflaufen durfte. Zudem spielte er für die Mittelrheinauswahl, welche damals von dem neuen Essener Chefcoach Jamal Naji trainiert wurde.

Ab der Rückrunde 2015/16 war Fuchs per Zweitspielrecht für den TSV Bayer Dormagen in der A-Jugend Bundesliga am Ball. Im letzten Jahr seiner Jugendzeit spielte er fest für die A-Jugend des TSV, danach wechselte der junge Torhüter, der ein duales Studium bei der Stadt Leverkusen absolviert, nach Opladen.

„Als der Kontakt mit dem Tusem zustande kam, habe ich mich sehr gefreut, da ich bereits in der Jugend oft in Essen spielen durfte und gegen die Zweite Mannschaft auch gespielt habe“, sagt Fuchs. „Ich hoffe, ich kann nächste Saison Teil von etwas Besonderem werden und viel von den Jungs und Jamal lernen.“