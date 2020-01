Essen. Zum Start in die Restrunde geht es für die Essener zum TuS Ferndorf. Mit Blick auf die Spitzenpositionen ist ein Sieg in der Fremde Pflicht.

Tusem Essen vor einem richtungsweisenden Spiel

Die Handballer des Tusem Essen stehen an einer Gabelung. Der eine Weg führt bergauf, der andere bergab. Das Ligaspiel am Samstag beim TuS Ferndorf (Anwurf 19.30 Uhr, Sporthalle Kreuztal) entscheidet, wo die Reise für die Mannschaft von der Margarethenhöhe in der Restrunde der 2. Handball-Bundesliga hingehen wird. Wenn der Tusem noch einmal im Aufstiegsrennen richtig mitmischen will, ist ein Sieg beim Tabellenzwölften Pflicht. Denn aktuell fehlen bis zum Gipfel vier Punkte, um dranzubleiben ist also jeder Sieg wichtig. Andernfalls drohen die Essener in der Tabelle zu rutschen, denn es sind auch nur vier Zähler Vorsprung zu Platz acht.

Während Dennis Szczesny (links) wieder einsatzbereit ist, steht hinter dem Mitwirken von Carsten Ridder noch ein dickes Fragezeichen. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

„Es ist auf jeden Fall die beste Generalprobe für den weiteren Saisonverlauf“, sagt Tusem-Trainer Jaron Siewert zur Bedeutung des Spiels, „dabei dürfen wir uns vom Hinspiel nicht täuschen lassen.“ Das hatte seine Mannschaft deutlich mit 35:22 gewonnen, Ferndorf war chancenlos. Allerdings verliefen die Winterpause und die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte für den Tusem „nicht ideal“, laut Siewert, der Freitag seinen 26. Geburtstag feierte. „Den Jungs kann man keinen Vorwurf machen, sie waren fleißig und engagiert. Aber wir hatten einige Ausfälle wegen Krankheit oder Verletzung, deswegen haben uns immer wieder Spieler gefehlt“, sagt der Trainer.

Rückraumspieler Szczesny ist wieder fit

Ob alle Akteure rechtzeitig zum Spiel in Ferndorf fit werden, ist noch unklar. Immerhin: Rückraumspieler Dennis Szczesny, der zum Ende der Hinrunde vermehrt Probleme mit seinem Wurfarm hatte, ist wieder zur Mannschaft hinzugestoßen, in das Training eingestiegen und belastbar. Malte Seidel wird hingegen krankheitsbedingt wohl ausfallen, auch hinter dem Einsatz von Carsten Ridder (Fußverletzung) steht ein großes Fragezeichen. Zwei Spieler, die gegen die Siegerländer gut zu gebrauchen wären.

Seidel und Ridder wären eine große Hilfe

Denn der TuS Ferndorf hat mit Julius Lindskog Andersson (87 Tore), Patrick Weber (79) einen treffsicheren Rückraum, den es zu stoppen gilt. Seidel und Ridder sind in der Essener Abwehr wichtige Stützen und wären mit Sicherheit eine große Hilfe. Denn, so die von Jaron Siewert ausgegebene Marschroute für das Auswärtsspiel: Die Abwehr soll wieder eine solide Basis bilden. Eine Basis für das Tempospiel des Tusem, der durch Ballgewinne in der Defensive schnell auf das Angriffsspiel umschalten soll. So gelang auch der deutliche Erfolg im Hinspiel.

Allerdings wird die Partie in der Kreuztaler Sporthalle wohl eine ganz andere werden, als damals in Essen. „Wir wissen, dass es in Ferndorf sehr hitzig werden kann“, betont Siewert, „da müssen wir alles reinhauen und als Team zusammenstehen. Egal, ob jemand krank war oder nicht.“ Deutliche Worte, die zum Ausdruck bringen, wie ernst der Tusem diese Begegnung nimmt. Auch Siewert weiß, wie richtungsweisend diese sein kann. Mit Blick auf die Tabelle, aber auch auf das Selbstvertrauen und den Schwung für den weiteren Saisonverlauf, in dem noch fast alles passieren kann.