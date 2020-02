Tusem in Konstanz vor schwerer Aufgabe

Am Bodensee ist die Hölle – zumindest die „Schänzle-Hölle“, wenn es nach den Handballern der HSG Konstanz geht. In der 2. Bundesliga empfängt der stark abstiegsbedrohte Klub aus dem Süden den Aufstiegskandidaten Tusem Essen (Anwurf Samstag 20 Uhr).

Eigentlich spricht die Ausgangslage klar für die Mannschaft aus dem Ruhrgebiet, doch so einfach scheint es nicht zu sein. Denn Essens Rechtsaußen Felix Klingler, der selbst bei der HSG spielte, sieht in Konstanz einen starken Gegner: „Uns erwartet eines der schwersten Auswärtsspiele in der Saison“. Klingler sieht die Stärken der Baden-Württemberger vor allem im Charakter der Mannschaft, die „sehr leidenschaftlich und kampfstark“ sei. Allerdings wird das kaum reichen, um den Tusem am Ende besiegen zu können. Es sei denn, er nimmt diesen Kampf nicht an.

Tusem muss den Kampf annehmen

Doch wenn alles nach Plan läuft, dürften sich die Jungs von Trainer Jaron Siewert den Auswärtssieg nicht nehmen lassen. Im Kampf um den Aufstieg darf die HSG Konstanz nicht zu einem Stolperstein werden, trotz aller Leidenschaft. Denn aktuell steht das Team vom Bodensee nicht nur geografisch, sondern auch tabellarisch im Süden: Platz 16, punktgleich mit dem TV Emsdetten auf dem ersten Abstiegsrang.

Dementsprechend ist die HSG auf jeden Zähler angewiesen und will auch den Tusem ärgern. „Konstanz kann in der eigenen Halle gegen jede Mannschaft Punkte holen, deshalb müssen wir von Beginn an den Kampf annehmen und das Spiel von Anfang an dominieren“, betont Felix Klingler. Zuletzt, beim 25:21-Sieg gegen den HC Elbflorenz, gelang diese Taktik phasenweise sehr gut, auch wenn die Essener jenseits eines perfekten Spiels waren. Doch die Moral in der zweiten Halbzeit, der Kampfgeist, hat den Tabellenzweiten zum Sieg verholfen. Carsten Ridder marschierte voran, ebenso wie Kreisläufer Tim Zechel.

Wieder auf Tuchfühlung zur Spitze

Diese Einstellung und das Durchsetzungsvermögen waren von enormer Bedeutung. Ein wichtiger Erfolg, da die Konkurrenz ausrutschte und der Tusem somit nun wieder auf Tuchfühlung zur Spitze ist. Aufseiten der HSG Konstanz ist Rückraumspieler Paul Kaletsch der beste Schütze mit derzeit 118 Treffern. Zum Vergleich: Essens bester, Noah Beyer, kam bislang auf 101 Tore.

Für die Mannschaft von der Margarethenhöhe wird also wichtig sein, erneut einen starken Mittelblock zu stellen – und dies über die gesamte Spielzeit. Gegen den HC Elbflorenz gelang dies in einigen Phasen, jedoch agierte der Tusem rund um die Halbzeitpause sehr fahrlässig. Derzeit fehlen den Essenern, die in Konstanz erneut ohne Rückraumspieler und Abwehrspezialist Malte Seidel (krank) auskommen müssen, nur drei Punkte bis zum Spitzenreiter HSC Coburg.

Mit einem Sieg im Aufstiegsrennen

Mit einem Sieg bliebe man mittendrin im Aufstiegsrennen. Auch wenn Felix Klingler und seine Mitspieler eine schwierige Begegnung in Konstanz erwarten, muss der Tusem genau diese Spiele gewinnen, um am Ende ganz im Norden der Tabelle stehen zu können.