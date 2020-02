Essen. Handball 2. Bundesliga: Essener unterliegen der SG BBM Bietigheim mit 31:32. Nach guter erster Halbzeit häufen sich in der zweiten die Fehler.

Tusems Handballer scheitern an sich selbst

Irgendwo zwischen „bitter“ und „sehr, sehr bitter“ ordneten die Handballer des Tusem Essen die 31:32-Niederlage gegen die SG BBM Bietigheim ein. Die Wahrheit liegt wohl in der Mitte. Im Verfolgerduell der 2. Bundesliga musste sich die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert nach guter erster und schwacher zweiter Halbzeit geschlagen geben. Eine Fünf-Tore-Führung reichte nicht für Zählbares.

Ausverkaufte Halle beim Topspiel

Auf der Sporthalle „Am Hallo“ stand „Topspiel“ drauf – und Topspiel war auch drin. Zumindest war der Partie ein gelungener Rahmen geboten, denn die Halle war ausverkauft, die Stimmung dementsprechend vorfreudig. Und die Mannschaften zeichneten in diesen Rahmen hinein sofort ihre ersten Striche, vor allem der Tusem. Die Gastgeber malten einige vertikale Linien in Richtung Bietigheimer Tor, ohne Kurven, stattdessen sehr konsequent. Ihnen war gleich der Siegeswille anzumerken, denn auch in der Abwehr scheuten die Hausherren den Kontakt mit dem Gegner nicht.

Bietigheim stand somit früh vor Problemen und hatte Schwierigkeiten, in die Begegnung zu finden. Auch Routinier und Ex-Weltmeister Michael „Mimi“ Kraus konnte dem Erstliga-Absteiger zunächst nicht so recht weiterhelfen, erlaubte sich selbst einige Fehler. Zudem stellte sich Essens Torhüter Fredrik Genz immer wieder in den Weg und sorgte dafür, dass das Bild aus Sicht der Gäste weniger der Kunst, als vielmehr der Willkür zugerechnet werden konnte.

Gäste wirken in erster Hälfte zu naiv und unerfahren

Der Tabellenzweite von der Margarethenhöhe legte ein zügiges Tempo auf die Platte und traf im Angriff gute Entscheidungen. Und wenn mal weniger Pässe, dafür mehr Eins-gegen-Eins-Situationen gefragt waren, funktionierte auch das. Ein Beispiel: Erst drehte sich Justin Müller um seinen Gegenspieler herum, dann noch Tim Zechel, und so hingen die Gäste an ihren Gegenspielern wie Rucksäcke.

Bietigheim wirkte phasenweise sehr unerfahren und naiv. Doch das sollte sich im zweiten Durchgang ändern. Aufseiten des Tusem ließen Kräfte und Konzentration nach, stattdessen stieg bei den Baden-Württembergern die Hoffnung. Kraus zeigte nun doch, warum er mit seinen 36 Jahren noch längst nicht aus dem Team wegzudenken ist, mit seinen schnellen Bewegungen und Pässen stiftete er Unruhe bei den Essenern. Zudem erwies sich Dominic Claus als Aktivposten, und so kämpften sich die Gäste heran.

Angst vor dem Gewinnen?

„Vielleicht hatten wir irgendwann Angst vor dem Gewinnen“, mutmaßte Essens Rechtsaußen Felix Klingler nach der Partie. Denn die Fehler bei den Hausherren häuften sich, Bietigheim nutzte diese eiskalt aus. Auch wenn es in der Schlussphase spannend blieb und der Tusem gegen die sich anbahnende Niederlage zu wehren versuchte, setzte am Ende doch der Gegner den letzten Pinselstrich und zerstörte den Essenern ihr erhofftes Kunstwerk.

„Dass wir am Ende nicht einmal einen Punkt mitnehmen, tut unglaublich weh“, zeigte sich Trainer Jaron Siewert enttäuscht und ergänzte: „Unsere Abwehr war am Ende nicht mehr aggressiv und gut genug. Außerdem haben wir viel zu viele technische Fehler gemacht.“ Die Konsequenz: Die Spitzengruppe der 2. Handball-Bundesliga rückt noch enger zusammen.

Tusem Essen – SG BBM Bietigheim 31:32 (15:12)

Tusem: Genz, Bliß; Beyer, J.Ellwanger (2), Urios, Akakpo, Szczesny, Müller (5), Firnhaber (5), Klingler (3), Kluth, Skroblien (10/6), Zechel (6).

Bietigheim: Maier, Müller; Vlahovic (1), Rentschler (4), Claus (7), Öhler, Kraus (5), Schäfer (5/3), M.Urban, Ronningen (1), Dahlhaus, Link (5), Asmuth, L.Urban, Boschen, Fischer (4).

Siebenmeter: 6/7 – 3/3.

Strafminuten: 2 – 10.

Schiedsrichter: Fedtke/Wienrich (Berlin).

Zuschauer: 2578 (ausverkauft).