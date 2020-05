Urgestein Ilias Elouriachi bleibt dem FC Kray erhalten

Mit Ilias Elouriachi hat beim Fußball-Oberligisten FC Kray ein weiterer Spieler des aktuellen Kaders seine Zusage für die kommende Spielzeit gegeben. Bereits im Sommer 2007 vom ETB SW Essen an die Buderusstraße gewechselt, entwickelte sich der mittlerweile 28-Jährige in den darauffolgenden Jahren zu einem wichtigen Bestandteil der ersten Mannschaft und war Teil des Teams, das 2012 den sensationellen Aufstieg in die Regionalliga schaffte. In seinen insgesamt 12 Seniorenjahren konnte er 60 Treffer für den FC Kray erzielen.

Gute Gespräche mit dem sportlichen Leiter Salogga

„Ich hatte mit unserem sportlichen Leiter Mario Salogga gute Gespräche, nach denen schnell klar war, dass ich meinen Vertrag verlängern werde. Ich muss ihm ein Lob aussprechen, denn gerade für ihn gestaltet sich die Arbeit aufgrund der aktuellen Situation alles andere als leicht. Es ist, glaube ich, ja kein Geheimnis mehr, das ich mich beim FC Kray mehr als wohlfühle. Es macht mich einfach immer noch stolz, das Krayer Trikot tragen zu dürfen und die Leute hier geben mir immer noch das Gefühl, dass ich hier hin gehöre. Ich hatte viele unvergessliche Momente mit dem FCK und ich hoffe das da noch ein paar hinzukommen“. so Ilias Elouriachi nach seiner Vertragsverlängerung.

Bekam ein Sonderlob: Ex-Präsident Günther Oberholz. Foto: Thorsten Tillmann / FFS

„So wie es aussieht wird die Mannschaft in der neuen Saison erneut eine junge sein und ich erhoffe mir, da ich ja schon einer der Älteren bin, die jungen Spieler mit weiterzuentwickeln und ihnen durch meine Erfahrung dabei helfen zu können, den nächsten Schritt zu machen. Für uns muss es das Ziel sein, zuerst einmal genügend Punkte für den Klassenerhalt zu holen. Wenn wir das geschafft haben. können wir weiter nach oben schauen. Danken möchte ich an dieser Stelle ganz besonders Günther Oberholz, der mich seit meinem ersten Seniorenjahr unterstützt. Ihm habe ich sehr viel zu verdanken.“

Alle Höhen und Tiefen des Vereins mitgemacht

In den vergangenen Jahren zum Gesicht und Sympathieträger des FC Kray geworden, geht Ilias Elouriachi nun in seine insgesamt 14. Spielzeit für Kray. „Ele ist ein Krayer Urgestein und absoluter Sympathieträger. Er hat alle Höhen und Tiefen des Vereins mitgemacht und ist trotz aller Schwierigkeiten dem Verein treu geblieben. Technisch für mich einer der besten Spieler der Liga“, so Krays sportlicher Leiter Mario Salogga zur Vertragsverlängerung von Ilias Elouriachi.