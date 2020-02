VCA-Damen können Halle Bergeborbeck wieder nutzen

Gute Nachrichten für die Volleyball-Damen des VC Allbau Essen: Nach einem Wasserschaden am vergangenen Spieltag ist die Sporthalle Bergeborbeck wieder freigegeben und das Heimspiel gegen Mitaufsteiger BSV Ostebevern kann an diesem Samstag (19 Uhr ) wie geplant stattfinden. Am vergangenen Wochenende mussten die VCA-Damen eine Zwangspause aufgrund des Wassereinbruchs einlegen. Das Heimspiel gegen den SV Blau-Weiß Dingden wird voraussichtlich am Freitag, 13. März um 20 Uhr nachgeholt. Eine Bestätigung des Verbands steht allerdings noch aus.

Die beiden Aufsteiger trennen vier Punkte

Doch bis dahin liegt der Fokus der Mannschaft rund um Trainer Marcel Werzinger erst einmal auf Ostbevern. Ein wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga Nord, denn die beiden Aufsteiger trennen aktuell nur vier Punkte. Ostbevern ist Vorletzter (12. Platz), während die VCA-Damen als Zehnter die Abstiegsränge vorerst verlassen konnten. Selbst bei einer Heimniederlage würde man noch vor dem BSV bleiben, doch das ist für die Essenerinnen nicht entscheidend, erzählt Coach Werzinger: „Das interessiert die Mannschaft überhaupt nicht. Wir wollen das Spiel gewinnen und müssen dafür das Maximum investieren. Ich erwarte volle Konzentration und riesigen Willen!“

Gastgeber nach drei Siegen in Folge mit Selbstvertrauen

Mit mehr Selbstvertrauen können die Gastgeber in das Spiel gehen, die ihre letzten drei Spiele alle gewinnen konnten. Ostbevern reist mit sechs Pleiten in Folge und nur einem Punktgewinn mit einer Negativserie in den Ruhrpott. Trotzdem wollen die VCA-Damen ihren Gegner nicht unterschätzen - schließlich stellten die BSV-Damen in dieser Saison schon unter Beweis, was sie können. So zum Beispiel auch im Hinspiel gegen Essen, das sie mit 3:1 für sich entschieden. Es bleibt spannend in der unteren Tabellenhälfte der 2. Volleyball-Bundesliga Nord. Zwischen dem achten und zwölften Platz liegen nur sechs Zähler. Und mittendrin kämpfen die VCA-Damen um den Klassenerhalt…