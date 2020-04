VfB Frohnhausen ist mit Planung schon einen Schritt voraus

Ob und wie es in der laufenden Saison der Fußball-Landesliga weitergeht, ist ungewiss. Der VfB Frohnhausen ist allerdings bereits einen Schritt voraus und präsentiert schon jetzt den Kader für die nächste Saison. Sieben Neue kommen, vier Stammspieler verlassen den Verein.

Für Trainer Issam Said sind die frühen Kaderplanungen nichts Neues: „Es ist ja nicht so, dass wir erst jetzt während der Corona-Krise begonnen haben. Genau wie bei anderen Vereinen auch haben wir durch die Kontaktsperre keinerlei Möglichkeit zu persönlichen Gesprächen.“ Da es sich allerdings bereits in der Winterpause abzeichnete, dass neben dem bereits gewechselten Kevin Zamkiewicz auch noch vier weitere Leistungsträger den Verein zum Saisonende verlassen wollen, musste schnell eine Lösung her.

Bereits im Januar mit den Leuten geredet

„Ich bin eigentlich immer sehr früh mit den Gesprächen, und in diesem Jahr bestand auch absolut die Notwendigkeit dafür. Denn man will ja nicht zu spät sein und dann in seinem Kader plötzlich Lücken haben. So haben wir bereits im Januar begonnen, mit den ersten Leuten zu reden“, erklärt er. Vor einigen Wochen haben die meisten Spieler ihr Okay für die kommende Saison gegeben, per Telefon gab es nun noch die Zusage der letzten beiden Neulinge.

Torwart Marko Razic vom VfB Frohnhausen wechselt nach Steele. Foto: Michael Gohl

Stammkeeper Marko Razic muss dabei ebenso ersetzt werden wie Pascal Hendricks, Christian Suckow und Hassan El Hamad. Razic wechselt zum Liga-Konkurrenten Steele 03/09, Suckow zieht es beruflich und privat nach Bielefeld. Kapitän Pascal Hendricks schließt sich dem Bezirksligisten DJK Sportfreunde Katernberg an, das Ziel von Hassan El-Hamad ist nicht bekannt.

Besonders angetan von Neuzugang aus Duisburg

Allerdings kann Issam Said mit hoffnungsvollen Neuzugängen aufwarten. Auf der Torhüterposition wurde David Grochla vom Landesligisten Borussia Dröschede (Iserlohn) verpflichtet, der nach seinem Umzug nach Essen einen neuen Verein suchte. Yves Busch kommt vom Bezirksligisten Vogelheimer SV, Pascal Meinberg vom SC Gelsenkirchen-Hassel. Mit Burak Bahadir verpflichteten die Frohnhauser den Kapitän des Liga-Gefährten Steele, der Christian Suckow ersetzen soll. Besonders angetan war der Coach von Hüseyin Rasitoglou vom Duisburger SV 1900. „Ich habe ihn nur einmal gesehen und wusste, dass er in meinem Team spielen muss“, erinnert sich Said.

Der wohl spannendste Transfer sind allerdings die Zwillingsbrüder Robin und Nico Köhler. Die beiden 21-jährigen Youngster spielen momentan noch beim FC Kray an der Buderusstraße. „Die Jungs waren von unserem Konzept begeistert und haben sofort zugesagt“, ist der Coach zufrieden. Vor allem Nico Köhler soll gemeinsam mit Chamdin Said versuchen, die Lücke, die der Wechsel von Kevin Zamkiewicz hinterlassen hat, zu schließen. „Ganz wird das nicht gelingen, aber ich denke, dass wir auch da auf einem guten Weg sind“, so Said.

Ehrgeizige Ziele mit verjüngter Mannschaft

Bislang umfasst der Kader für die kommende Spielzeit 24 Mann, doch sollte „noch was Interessantes auf dem Markt sein, kann es sein, dass wir nochmal nachlegen“, plant der Trainer. Dabei ist das Ziel der verjüngten Truppe erst einmal der Klassenerhalt, doch wer Issam Said kennt, weiß, dass das dem ehrgeizigen Coach nicht reicht. „Ich will eigentlich immer einen Platz besser sein als in der vergangenen Saison. Sollten die Jungs also gut einschlagen und schnell meine Handschrift begreifen, dann wäre ein Platz zwischen drei und vier schon möglich.“

Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg, und solange der Ball nicht rollt, muss eben Fitness der anderen Art her. Beim VfB heißt das wie bei wohl allen anderen Clubs Lauftraining. „Ich bin stolz auf die Jungs, die so super mitziehen. Dreimal in der Woche bekomme ich kurze Videos mit den Ergebnissen der Laufeinheiten. So bleibt wenigstens die Kondition nicht auf der Strecke.“ Alles andere, so ist er sicher, kann schnell wieder gearbeitet werden – sofern diese Saison überhaupt zu Ende gespielt wird.