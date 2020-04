Zwei Neue für den FC Kray zur neuen Saison

Während aufgrund der aktuellen Corona-Situation weiterhin der Ball ruht, wird beim Fußball-Oberligisten FC Kray im Hintergrund weiter an der Kader-Zusammenstellung für die neue Spielzeit gearbeitet. Mit Innenverteidiger Christian Büttner von Adler Union Frintrop und Offensivmann Sertac Tepe von den Sportfreunden Katernberg wechseln zwei Essener Spieler in der neuen Saison an die Buderusstraße.

In der Jugend bei RWE und RWO

Der 24-jährige Büttner wurde ausgebildet in der Jugend bei Rot Weiss Essen und Rot Weiß Oberhausen, absolvierte in den Spielzeiten 2014-2016 neun Partien für RWO in der Oberliga Niederrhein, ehe er zur Saison 2016/2017 zu Adler Union Frintrop wechselte. Krays sportlicher Leiter Mario Salogga zur Verpflichtung: „Christian hat uns im Probetraining überzeugt. Sein Zweikampfverhalten und Spielaufbau zeichnen ihn aus. Auch die körperliche Robustheit ist ein Mehrwert, den er mit in die Mannschaft bringt.“

Tepe, ebenfalls 24 Jahre alt, der vor seiner Zeit bei Katernberg für DJK SG Altenessen auflief und in der laufenden Spielzeit bereits zehn Treffer erzielen konnte, ist der mittlerweile dritte Neuzugang des FC Kray. „Sertac ist ein schneller und torgefährlicher Spieler, der dazu ein großes Kämpferherz hat. Wir glaube, dass er uns mit seiner Art in der neuen Saison weiterbringen wird“ so Krays sportlicher Leiter.