Zwei Siege an der Hafenstraße gehören zu den Höhepunkten

Essen. Krayer-Urgestein Ilias Elouriachi ist auch in der nächsten Saison für den FC Kray am Ball. Dort hat er in 13 Jahren turbulente Zeiten erlebt.

Ilias Elouriachi läuft seit der Jugend für den FC Kray auf und ist der dienstälteste Spieler im Kader des Fußball-Oberligisten. Im Sommer 2007 war der 28-Jährige vom ETB an die Buderusstraße gewechselt und erzielte in den insgesamt zwölf Seniorenjahren 60 Treffer für den FCK. Zahlreiche Auf- und Abstiege hat er miterlebt, mit seinem Herzensverein spielte der Fußballer sogar drei Spielzeiten in der Regionalliga West. Fest steht inzwischen, dass der technisch versierte Außenstürmer auch in der kommenden Saison für die Krayer am Ball sein wird. Im Gespräch mit dieser Zeitung resümiert „Ele“ Elouriachi über seine bisherige Laufbahn.

Hallo Herr Elouriachi. Sie spielen seit 2007 für den FC Kray und haben Höhen und Tiefen miterlebt. Was war Ihr schönstes Erlebnis im Verein?

Elouriachi: Da gab es einige. Das größte Highlight war der Doppelaufstieg im Jahr 2012 bis in die Regionalliga. Wir haben uns in der Relegation gegen den KFC Uerdingen durchgesetzt und ich habe sogar in beiden Spielen jeweils einen Treffer erzielt. Ein weiterer Höhepunkt war, dass wir in unserer zweiten Regionalliga-Saison beide Spiele an der Hafenstraße vor einer tollen Kulisse gegen Rot-Weiss Essen gewinnen konnten.

Habe dem Verein viel zu verdanken

Warum sind Sie dem FC Kray trotz einiger Angebote immer treu geblieben?

Es gab natürlich einige Anfragen von anderen Vereinen, aber ich habe dem FC Kray viel zu verdanken und wollte den Klub nicht verlassen. Der Verein hat mich immer unterstützt. Ein Wechsel kam nicht in Frage.

Welcher Trainer hat Sie am meisten geprägt in den 13 Jahren beim FC Kray?

Das waren unsere Aufstiegstrainer Dirk Wißel und Lars Krüger. Beide waren menschlich und sportlich überragend und haben perfekt zu unserer jungen Truppe gepasst. Ich denke, dass Wißel und Krüger jeden Verein in der Essener Fußballszene besser machen würden.

„Ele“ Elouriachis Bruder Zakaria hatte Motivation verloren

Ihr jüngerer Bruder Zakaria Elouriachi hat auch drei Regionalliga-Spiele beim FC Kray absolviert und spielt aktuell in der Kreisliga A beim Bader SV. Warum hat er es nicht geschafft, dauerhaft in der Regionalliga oder Oberliga zu spielen?

Er bekam trotz guter Trainingsleistungen nicht die Chance von unserem damaligen Trainer Michael Lorenz. Motivation und Lust hat Zakaria deshalb schnell verloren, sodass er im Winter den Verein gewechselt hat. Ich würde gerne noch einmal mit meinem Bruder in einer Mannschaft spielen, aber das ist momentan noch nicht absehbar.

Eles Bruder Zakaria Elouriachi spielt jetzt für den Bader SV ). Foto: Thorsten Tillmann

Wie lange möchten Sie noch für den FC Kray spielen und ist es vorstellbar, dass Sie dennoch irgendwann mal den Verein wechseln werden?

Ich habe ganz aktuell meinen Vertrag verlängert und kann mir auch durchaus vorstellen, dass ich meine Karriere in Kray beenden werde. Andererseits würde ich auch in der Zukunft gerne mit meinen Freunden auf einem guten Niveau zusammenspielen. Ich möchte in der nächsten Saison dazu beitragen, dass wir in der Oberliga oben mitspielen. In der Regionalliga haben wir unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Das muss man ebenfalls ganz ehrlich so sagen.