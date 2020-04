Zwingmann und Hauptsponsor bleiben VC Allbau treu

Essen. Essener Zweitligist arbeitet trotz Coronakrise weiter an dem Kader für die kommende Saison. Wirtschaftlich gibt es mehr Planungssicherheit.

Unabhängig der ungewissen Zukunft in Zeiten der Corona-Krise setzt der Volleyball-Zweitligist VC Allbau seine Personalplanung fort. Isabelle Zwingmann hat ihren Vertrag verlängert und trägt auch in der Saison 2020/21 das Trikot der #pottperlen. Damit hat der VCA das Mittelblocker-Trio der Vorsaison ein weiteres Jahr an sich gebunden. Möglich, dass sogar noch ein Quartett daraus wird.

Im Vergleich zu Luzie Wiedeking und Idil Aydeniz bringt Zwingmann eine Menge Erfahrung mit. Seit 2017 ist die 27-Jährige ein wichtiger Baustein im Borbecker Team. Umso mehr freut sich Trainer Marcel Werzinger auf die vierte gemeinsame Saison: „Isabelle übernimmt nicht nur auf, sondern auch neben dem Spielfeld Verantwortung.“

Hauptsponsor und Namenspate

Eine weitere erfreuliche Meldung gibt es beim Sponsoring, Die Allbau bleibt den Volleyballerinnen als Hauptsponsor und Namenspate erhalten. Allbau-Kommunikationsleiter Dieter Remy dazu: „Der große Erfolg der letzten Saison ist das Ergebnis kontinuierlicher Aufbauarbeit – und dies mit im Bundesliga-Bereich überschaubaren finanziellen Mitteln, aber viel ehrenamtlichem Engagement und Herzblut.“

Werzinger, in seiner Funktion als 1. Vorsitzender des VC Borbeck, freut sich: „Dass Allbau uns jetzt bereits seit über einem Jahrzehnt in dieser Form unterstützt, ist alles andere als selbstverständlich. Mit ihrem Sponsoring legt das Unternehmen den Grundstein für unsere Arbeit und dadurch für Bundesliga-Volleyball in Essen.“