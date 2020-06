1:0-Sieg: Schalke jubelt dank Lukas Korytowski in Verl

Verl/Essen. Die U-16-Fußballer des FC Schalke 04 gewinnen ihr Westfalenliga-Spiel beim SC Verl mit 1:0. In der Regionalliga holt die U15 ihren ersten Punkt.

Die U-16-Fußballer des FC Schalke 04 haben in ihrem dritten Saisonspiel in der B-Junioren-Westfalenliga ihren zweiten Sieg gefeiert. Nach dem 1:0 beim SC Verl liegt das Team von Trainer Willi Landgraf mit sieben Zählern punktgleich hinter Spitzenreiter SC Paderborn 07 auf Rang zwei. Indes holten die U-15-Kicker der Königsblauen dank ihres 1:1 bei Rot-Weiss Essen in ihrem zweiten Saisonspiel der C-Junioren-Regionalliga nach der 1:2-Niederlage gegen den SC Preußen Münster ihren ersten Punkt.

SC Verl U17 – FC Schalke 04 U16 0:1 (0:1)

„Wir haben gegen eine kampfstarke Mannschaft gewonnen, die mit robusten und großen Spielern gespickt war“, sagte Schalkes Trainer Willi Landgraf im Gespräch mit knappenschmiede.de. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang Lukas Korytowski nach Vorarbeit von Emmanuel Gyamfi das Tor des Tages.

Nach der Pause, als die Verler in ihrem Poststadion den Druck erhöhten, sahen die Schalker nicht unbedingt gut aus. „In der ersten Viertelstunde nach dem Seitenwechsel sind wir richtig geschwommen“, sagte Willi Landgraf, dem es dann aber gelungen war, mit seinen Wechseln wieder mehr Stabilität in sein Team zu bringen. Gerne hätte er auch einen weiteren Treffer gesehen. „Wir müssen“, sagte der 51-Jährige, „auf jeden Fall daran arbeiten, die vielen Konterchancen, die wir in einer Begegnung haben, auch zu Ende zu spielen.“

In ihren ersten beiden Saisonpartien hatte die Schalker U16 bei den Sportfreunden Siegen 0:0 gespielt und den VfL Bochum mit 4:1 geschlagen.

Tor: 0:1 Lukas Korytowski (32.).

FC Schalke 04 U16: Lenuweit - Ferreira, Milic, Sarli, Gyamfi, Lanfer, Özat (67. Haidoura), Pannewig, Murati (59. Di Fine), Korytowski (73. Dziho), Klöckner (78. Karademir).

Rot-Weiss Essen U15 – FC Schalke 04 U15 1:1 (1:1)

Bereits nach zwölf Minuten stand das Endergebnis fest: Baris Dugencioglu brachte die Essener in Führung, die anschließend das 2:0 verpassten, weil Schalkes Keeper Faaris Yusufu klasse parierte, und Enes Kaan Rüzgar glich für die königsblauen U-15-Fußballer aus.

„Es war von Beginn an ein sehr hektisches und wildes Spiel. Durch Ballverluste im Aufbau haben wir Essen in der Anfangsphase einige Kontergelegenheiten gegeben“, sagte Schalkes U-15-Trainer Jakob Fimpel. „Mit dem 1:1 hatten wir dann etwas mehr Sicherheit in unserem Spiel.“ Und es gab auch Chancen auf den Siegtreffer. „Aber leider waren wir in der Offensive wieder zu zögerlich“, berichtete Jakob Fimpel, der bei seiner Mannschaft ein bisschen die nötige Gier vermisste, unbedingt einen Treffer erzielen zu wollen.

Tore: 1:0 Baris Dugencioglu (8.), 1:1 Enes Kaan Rüzgar (12.).