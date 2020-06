Abbruch: Aufstieg für Erler SV, Erle 19 & Hessler 06 perfekt

Die Mannschaft von Erle 08 wurde 2019 Fußball-Feldmeister in Gelsenkirchen. Jetzt kann das Team den Aufstieg feiern.

Gelsenkirchen. Wegen der Coronavirus-Pandemie stimmt der Verband mit großer Mehrheit für den Saisonabbruch. Drei Gelsenkirchener Mannschaften steigen auf.

Jetzt ist es offiziell: Der Erler SV steigt in die Landesliga auf. Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) beendet endgültig die aktuelle Saison. Das gab der FLVW am Dienstag bekannt.

Die Wertung der Spielzeit erfolgt wie von den jeweiligen Gremien empfohlen. Von den 149 Delegierten des Verbandstages hätten 144 ihre Stimme abgegeben, teilt der FLVW mit. Mit 142 Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und einer Enthaltung.

Hessler 06 und Erle 19 schaffen Sprung in die Bezirksliga

Der Erler SV als Tabellenführer in der Bezirksliga darf entsprechend den Aufstieg in die Landesliga feiern. Hessler 06 schafft den Sprung in die Bezirksliga, ebenso Erle 19.

Auch die Kreise Bochum und Hagen wollen den Verbandsentschluss umsetzen.

Am Niederrhein fällt die Entscheidung über den Saisonabbruch am 24. Juni.