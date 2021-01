Absage: Spiel der Schalker U23 gegen Wegberg-Beeck fällt aus

Gelsenkirchen. Witterungsbedingt muss das Spiel der Reserve des FC Schalke 04 gegen Regionalliga-Aufsteiger Wegberg-Beeck am Samstag abgesagt werden.

Schon wieder wirbelt das Wetter die Pläne der Regionalliga-Fußballer des FC Schalke 04 durcheinander. Die für Samstag, 14 Uhr, angesetzte Partie im heimischen Parkstadion gegen Wegberg-Beeck fällt aus. Es ist die zweite Spielabsage binnen 14 Tagen.

Wie Schalke 04 am Freitag-Vormittag mitteilte, ist der Platz wegen des anhaltenden Regens unbespielbar. Die Partie gegen den Aufsteiger aus dem Kreis Heinsberg muss verschoben werden. Einen Nachhol-Termin gibt es noch nicht. Nach der Absage der Partie gegen die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach ist es die zweite Spielverschiebung der Rückrunde für die königsblaue Reserve.

Schalkes U23-Trainer Torsten Fröhling dürfte die Absage mit gemischten Gefühlen vernommen haben. Einerseits hätte er mit seinem Team nach der bitteren 0:1-Last-Minute-Pleite am vergangenen Wochenende gegen Rot-Weiß Oberhausen sicher gerne wieder gezeigt, wie es besser geht. "Klar hätten wir nach der Partie gegen Oberhausen jetzt gerne wieder gespielt und unsere Leistung auf dem Feld gezeigt", so Fröhling.

Zum anderen sind die Gäste aus Wegberg sicher nicht zu unterschätzen. Mit bisher 24 Punkten haben sie sich im Mittelfeld der Liga etabliert und es den Schalkern im Hinspiel richtig schwer gemacht. Am Ende stand ein knapper 1:0-Sieg der Königsblauen zu Buche. Es war aber ein Sieg, der dem Fröhling-Team eine der besseren Saisonleistungen abverlangt hatte.

Beim Blick auf die Liste der Ausfälle, die Fröhling an diesem Wochenende hätte verzeichnen müssen, kommt die Absage aber vielleicht nicht ganz ungelegen. Neben Björn Liebnau, Abdul Fesenmeyer und Daniel Kyerewaa hätte der Schalke-U23-Coach auch auf Luca Schuler, Jason Ceka und Leo Scienza verletzungsbedingt verzichten müssen. Noah Awassi hätte gelbgesperrt gefehlt.

Wann die Partie gegen Wegberg-Beeck nachgeholt wird, steht indes noch nicht fest. "Wir hoffen, dass das Wetter jetzt wieder besser wird und das Spiel nächste Woche gegen Rödinghausen wie geplant stattfinden kann. Dann steht ja schon am Mittwoch, 10. Februar, das Nachholspiel gegen Gladbach an", so Fröhling, der mit seinem Team wohl so schnell nicht in einen normalen Spielrhythmus kommen wird.