Alexander Osipovitch: „Jedes Spiel ist ein kleines Finale“

Die wiha Panthers Schwenningen haben im Endspurt der 2. Basketball Bundesliga ProA noch einiges vor. Trainer Alen Velcic hat durchgerechnet: Fünf Siege sollen es aus den letzten sieben Hauptrundenspielen noch werden, um mit den Raubkatzen in die Playoffs zu gelangen. Den ersten Schritt wollen die Panthers heute (19.30 Uhr) in der Willy-Jürissen-Halle gegen Schalke 04 machen.

Die königsblauen Korbjäger haben andere Pläne. Gegen Schwenningen soll ein wichtiger Step Richtung Klassenerhalt vollzogen werden, nachdem es zuletzt zwar starke Leistungen gegen die Topteams Nürnberg und Bremerhaven gab, aber eben keine Punkte. S04-Trainer Alexander Osipovitch: „Ich denke, dass wir drei, vier Siege aus den letzten sieben Begegnungen holen müssen, um unser Ziel zu erreichen. Aber ich will mich da nicht genau festlegen, das hängt natürlich auch von den anderen Teams ab. Von mir aus können es im Endspurt auch sechs Siege werden.“ Osipovitch schiebt nach: „Für uns ist jedes Spiel ein kleines Finale.“

Die Zeit rennt, Schalke hat in der heißen Saisonphase nichts mehr zu verschenken. „Wir glauben an den Klassenerhalt. Meine Jungs kämpfen und versuchen alles, um in der Liga zu bleiben. Es geht um unsere Zukunft, das wissen alle. Bei uns ist eine Entwicklung erkennbar, das hat man an den guten Leistungen gegen die Top-Mannschaften gesehen“, sagt der Schalker Headcoach. Veränderungen der Abläufe im Training oder vor dem Spiel plant der frühere Bielefelder Jugendtrainer nicht. „Die Jungs kommen nicht nach dem Motto zum Training: Oh mein Gott, wir sind im Abstiegskampf. Sie arbeiten normal und konzentriert. Solche Situationen gehören dazu, das ist unser Leben, das ist Basketball.“

Hinspiel gewann Schwenningen 82:79

Im Hinspiel unterlagen die Schalker den wiha Panthers Schwenningen denkbar knapp. 1,7 Sekunden vor der Schluss-Sirene rutschte der von Rasheed Moore geworfene Ball durch die S04-Reuse: 82:79. „Schwenningen ist ein schwieriger Gegner, sie haben große Spieler und wechseln oft in der Defensive. Wir müssen alles probieren, um das Spiel zu gewinnen“, fordert Osipovitch, der im Wochenverlauf seinen starken Winter-Neuzugang Tucker Haymond etwas schonte.

An Lavon Hightower, der nach seiner Knieentzündung von den Ärzten grünes Licht für ein leichtes Trainingsprogramm bekommen hat, ist auch in den nächsten Spielen noch nicht zu denken. „Lavon durfte ab Freitag wieder etwas mehr machen, aber man darf nicht vergessen, dass er lange pausieren musste. Ich erwarte, dass er sein Pensum langsam steigert. Bis er sein Comeback gibt, wird es noch dauern“, sagt Schalkes Trainer.

Der aus Bremerhaven verpflichtete Nachwuchsspieler Migel Wessel könnte im Saisonendspurt einige Einsatzminuten im Schalke-Dress bekommen. Alexander Osipovitch ist mit der Entwicklung des Talents zufrieden. „Migel arbeitet sehr hart. Die Mannschaft akzeptiert und respektiert ihn. Wichtig ist, dass er sich im Training zeigt und immer wieder kleine Schritte nach vorne macht. Er braucht sicherlich noch Zeit, ist aber ohnehin als Mann für die Zukunft gedacht“, streicht Osipovitch heraus.

Gegen Schwenningen sind eher die Strategen wie Courtney Belger, Johannes Joos und Shavar Newkirk gefordert. Möglicherweise dreht Schalke den Spieß um und versenkt den entscheidenden Wurf kurz vor Schluss zum Sieg. „Wir wollen endlich die Siege holen, die wir uns schon lange verdient haben“, sagt Alexander Osipovitch.