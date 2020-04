Auch ohne Titel: Meister-Shirts sind für Grillonen erlaubt

Markus Jahns hat momentan viel zu tun. Hauptberuflich ist der Verbandsspielwart des Westdeutschen Volleyball-Verbandes in einer Firma beschäftigt, die medizinische Proben herstellt, die zurzeit die Grundlage für die dringend benötigten Corona-Tests sind. „Normalerweise haben wir rund zehn Millionen Aufträge pro Monat. Aktuell liegen wir bei 22 Millionen Aufträgen. Wir liefern weltweit und kommen kaum noch nach. Aktuell ist es schon sehr hektisch“, sagt Jahns.

Keine Titelvergabe aus Fairness

Da er als Diabetiker selbst zur Risikogruppe zählt, hat der Volleyball- Verbandsspielwart in seinem Büro zwei Stühle als Pufferzone vor seinem Schreibtisch postiert. So sollen Mitarbeiter, die mit Fragen zu ihm kommen, auf Abstand gehalten werden. „In dieser Woche bin ich komplett im Büro, in der nächsten Woche mache ich wieder Homeoffice. Bei uns wird rund um die Uhr in mehreren Schichten gearbeitet“, sagt Jahns.

So ganz „nebenbei“ hat sich der Funktionär auch noch mit der Auf- und Abstiegsregelung in den verschiedenen Volleyball-Ligen beschäftigt. Die Frauen des TC Gelsenkirchen stellten dabei kein Problem dar. Das Team stand bereits vor dem Ligaabbruch als uneinholbarer Champion fest. Nur dürfen sich die Grillonen jetzt nicht „Meister“ nennen. „Die Gelsenkirchenerinnen sind definitiv aufgestiegen, aber wir vergeben in diesem Jahr aus Fairnessgründen keinen Meistertitel. Wenn die TCG-Spielerinnen bereits Meister-Shirts gedruckt haben lassen sollten, dann dürfen sie diese natürlich auch tragen. Von unserer Seite wird es da kein Verbot geben“, sagt Jahns und ergänzt: „Einige Mannschaften hätten rechnerisch noch Erster werden können, wenn die Saison weitergelaufen wäre. Wir wollen alle gleich behandeln.“

„Zwei, drei Härtefälle“ sieht Jahns insgesamt auf seine Verbandskollegen und sich zukommen, bleibt aber gelassen: „Wir sind total flexibel. Die Männer-Oberliga besteht eigentlich aus zwei Staffeln. Wenn alle Klubs, die noch aufsteigen könnten, „Ja“ sagen, wären auch drei Oberliga-Staffeln möglich.“