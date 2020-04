Basketball-Aus: Schalke macht sich Corona-Pandemie zunutze

Gelsenkirchen. So vom Aus seiner Schalker Basketballer zu erfahren, ist für Abteilungsleiter Tobias Steinert ein heftiger Schlag ins Gesicht. Ein Kommentar.

Eines vorweg: Dass der Fußball, der Bundesliga-Fußball, das Kerngeschäft des FC Schalke 04 ist, muss überhaupt nicht diskutiert werden. Das ist unstrittig. Und es ist auch völlig klar, dass der gesamte Verein mit dem Geld dieses Kerngeschäftes steht und fällt.

Ebenso klar ist, dass dem Fußballclub Schalke 04 durch die Corona-Pandemie Einnahmen weggebrochen sind und auch noch wegbrechen werden, dass finanzielle Löcher oder sogar Gräben entstehen, die irgendwie wieder aufgefüllt werden müssen.

Peter Peters: „Das wäre auch unfair, weitere Hoffnung zu schüren“

Aber hilft es da wirklich, die Basketballer des Vereins aus der 2. Bundesliga zu stoßen, keine Lizenz mehr für die Pro A zu beantragen, die zweithöchste deutsche Spielklasse, und etwa eine Million Euro zu sparen? Nur mal drei Euro-Zahlen zum Vergleich: Der Umbau des Berger Felds kostet den FC Schalke 04 rund 95 Millionen Euro, der Marktwert der Bundesliga-Fußballer, des Tabellensechsten, wird auf mehr als 255 Millionen Euro beziffert. 2,5 Millionen Euro spart der Verein nach dem 15-prozentigen Gehaltsverzicht seiner Profis und seines Führungspersonals. Pro Monat.

Klar: Es ist das gute Recht des FC Schalke 04, Profi-Basketball auszusortieren. „Das wäre auch unfair, weitere Hoffnung zu schüren“, hat Finanzvorstand Peter Peters gesagt. Fair wäre gewesen, wenn sich die Schalke-Verantwortlichen, die ja nun neben ihrem Fußball-Bundesligisten vor allem den Breitensport fördern und das gesparte Basketball-Geld vielleicht schon bald in Mutter-und-Kind-Turnen investieren werden, nicht die Corona-Pandemie zunutze gemacht hätten, um das Profi-Aus der Basketballer bekanntzugeben – wie jemand, der wegen seines großen Leidens auf sehr viel Verständnis und wenig Widerstand für seine Entscheidung hofft.

Die Fairness ist auf Schalke auf der Strecke geblieben

Nach WAZ-Informationen ist es jedoch so, dass das Aus der Basketballer in der 2. Bundesliga Pro A nichts mit der Corona-Pandemie zu tun hat, sondern beschlossen wurde, als Covid-19 noch nicht einmal China erreicht hatte. Die Fairness ist beim FC Schalke 04 in dieser Angelegenheit auf der Strecke geblieben. Die Entscheidung mal eben während eines Live-Talks auf Facebook öffentlich zu machen, ist gegenüber Schalkes Basketball-Anhängern und vor allem dem Malocher-Chef der Abteilung, Tobias Steinert, respektlos.

Es mag ja sein, dass es Schalke ohne diese Basketballer sogar besser geht. Für die selbst ernannte Sport-Stadt Gelsenkirchen aber ist die Entscheidung schrecklich.