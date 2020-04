Boujellab wäre gerne im ersten Anlauf Schalke-Profi geworden

Gelsenkirchen. „Ich war schon ein bisschen enttäuscht, als ich es aus der U 19 nicht direkt in den Profi-Kader geschafft habe“, sagt Schalkes Nassim Boujellab.

Es ist knapp ein Jahr her, dass Nassim Boujellab beim 1:0-Sieg des FC Schalke 04 bei Hannover 96 sein Bundesliga-Debüt gegeben hat. Am 31. März 2019 war es, um genau zu sein, und zwar noch mit der Rücken-Nummer 41. Er wurde damals in der 79. Minute für den Siegtorschützen Suat Serdar eingewechselt. Sozusagen am Ziel war er dann am 6. April, als er einen Profi-Vertrag unterschrieb (bis 2022). „Das hat meiner Familie und mir sehr viel bedeutet“, sagt der 20-Jährige im Interview auf knappenschmiede.de. „Für uns war es wie eine Bestätigung, dass sich die harte Arbeit gelohnt hat. Ich habe damit einen großen Schritt gemacht.“

Den Weg dorthin hatte sich Nassim Boujellab allerdings etwas anders vorgestellt, gerne hätte er den Sprung zu den Schalker Profis schon im ersten Anlauf geschafft, und zwar direkt nach seiner Zeit bei Trainer Norbert Elgert und in der U 19 der Königsblauen. „Ich war schon ein bisschen enttäuscht, als ich es damals aus der U 19 nicht direkt in den Profi-Kader geschafft habe“, verrät der gebürtige Hohenlimburger.

Gerald Asamoah und Torsten Fröhling haben Nassim Boujellab überzeugt

Und? „Dann kamen aber Gerald Asamoah und auch Torsten Fröhling zu mir und überzeugten mich“, sagt er. Also der Teammanager und der damals neue Trainer der Schalker U 23, die 2018/19 den Aufstieg in die Regionalliga schaffen sollte – und schließlich auch schaffte. „Sie meinten, dass der Weg hier noch nicht vorbei ist und die U 23 sehr wichtig für mich sein kann“, erzählt Nassim Boujellab. „In der Oberliga muss man sich vor allem auch körperlich durchsetzen, und in dieser Hinsicht wollte ich mich auf jeden Fall verbessern.“

Teammanager und Trainer der Schalker U 23: Gerald Asamoah und Torsten Fröhling (rechts). Foto: Stefan Rittershaus

Der Austausch mit Gerald Asamoah und Torsten Fröhling hat Nassim Boujellab gutgetan. „In den gemeinsamen Gesprächen wurde klar, dass ich immer wieder Möglichkeiten bekommen werde, mich zu zeigen“, sagt Schalkes Nummer 16. „Genau das habe ich dann angenommen, noch härter gearbeitet und nie den Willen verloren, den Sprung in die Erste Mannschaft zu schaffen. Ich wurde in der U 23 immer motiviert und habe dann meine Chancen bekommen.“

14 Treffer für Schalkes U 23 im Meister-Jahr in der Oberliga Westfalen

Nicht nur das: Nassim Boujellab, der sowohl die marokkanische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, war dank seiner 14 Treffer in der Oberliga Westfalen dann ein sehr bedeutender Faktor bei der Rückkehr in die Regionalliga – und auch dort hat er in dieser Saison schon einige Male geholfen. „Wenn ich die Jungs wiedersehe und mit ihnen spiele, ist das ein richtig gutes Gefühl“, sagt er. „Es ist auf keinen Fall so, dass man die Menschen und alles andere vergisst, nur weil man bei der Ersten Mannschaft spielt. Ich habe immer noch einen sehr guten Kontakt zu allen, und wir verstehen uns nach wie vor sehr gut. Ich bin dankbar, wenn ich zusätzlich bei der U 23 weitere Spielpraxis sammeln kann.“

Dabei versucht Nassim Boujellab stets, auf seinen eigenen Fußball-Leitfaden zu achten. „Ich habe gelernt, dass Geduld sehr, sehr wichtig ist. Geduld und harte Arbeit sind das A und O für mich“, sagt er. „Natürlich darfst du auch nie den Spaß am Fußball verlieren. Es wird auch immer wieder Rückschläge geben, und dann kommt es darauf an, wie man damit umgeht. Ich weiß, dass es wichtig ist, immer nach vorne zu schauen, positiv zu bleiben und weiter hart zu arbeiten. Und irgendwann wird man dann dafür belohnt.“ (AHa)