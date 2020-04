BSV Buer-Bülse: Schieß-Training im Wohnzimmer

Tägliche Joggingrunden, Kräftigungs- und Dehnübungen und Überprüfung der Leistungswerte: Viele Trainer höherklassig spielender Sportmannschaften machen in Zeiten der Corona-Pandemie genaue Vorgaben, wie sich ihre Schützlinge trotz Trainings- und Kontaktverbot fit halten sollen. Bei Frank Pawelke sieht das jedoch anders aus.

Der Coach des Luftgewehr-Bundesligisten BSV Buer-Bülse verzichtet ganz bewusst auf jegliche Trainingspläne. „Ich schreibe unseren Schützen jetzt nicht vor, wie sie zuhause trainieren sollen“, sagt der 34-Jährige und rät darüber hinaus, die aktuelle Situation dafür nutzen, „um mal bewusst eine Pause einzulegen und eher mental an sich zu arbeiten“.

Deutsche Meisterschaft fällt aus

Ein besonderer Weg in einer besonderen Zeit. Im Gegensatz zu anderen Sportarten müssen sich Pawelkes Schützen nämlich nicht auf den Tag X vorbereiten, an dem ihre Saison doch noch fortgesetzt wird. Die Spielzeit in der Luftgewehr-Bundesliga konnte im Januar noch regulär beendet werden, die neue startet immer erst im Oktober. In der Zwischenzeit gehören die Kleinkaliber-Saison sowie die Deutschen Meisterschaften im August eigentlich zu den festen Terminen im Schieß-Kalander. Da beide Wettkämpfe aber aufgrund des Coronavirus abgesagt wurden, „hängen wir nun in der Luft“, wie Pawelke die derzeitige Lage beschreibt. „Wir haben kein absehbares Ziel, auf das wir hinarbeiten können. Wenn wir uns jetzt schon auf die Luftgewehr-Saison vorbereiten würden, wäre das viel zu früh. Über so einen langen Zeitraum kannst du die Spannung nicht aufrechterhalten. Deshalb bringt es nichts, jetzt schon irgendwelche Trainingspläne zu erstellen.“

Nur auf dem bequemen Sofa zu liegen und die neuesten Serien diverser TV-Sender zu streamen, kommt für seine ehrgeizigen Schützen aber dennoch nicht infrage. So greifen Henny Reitz, Patrik Jany und Leila Hofmann beispielsweise auch in den eigenen vier Wänden zur Waffe, machen so aus der Not eine Tugend. Aber keine Sorge: natürlich nur virtuell.

Noch gibt es kein absehbares Ziel, auf das er sein Team vorbereiten kann: Buer-Bülses Trainer Frank Pawelke. Foto: Joachim Kleine-Büning / Funke Foto Services GmbH

„Das läuft dann über eine Scatt-Anlage, die Schüsse simuliert und den Zielweg darstellt“, erklärt Trainer Pawelke. Und er fügt hinzu: „Die kann das normale Training natürlich nicht ersetzen. Aber sie hilft zumindest dabei, in den Abläufen zu bleiben und wichtige Aspekte wie die Handstellung zu kontrollieren.“ Andere Schützen arbeiten derweil an ihrem Fitnesslevel oder betreiben Muskelaufbau, da im normalerweise eng getakteten Terminkalender dafür sonst nur wenig Zeit bleibt.

So sah der Terminkalender von Peter Hellenbrand und Patrik Jany im Juli beispielsweise einen ganz besonderen Höhepunkt vor: die Olympischen Spiele in Tokio. Die Corona-bedingte Verschiebung der Spiele zwingt nun insbesondere den Niederländer Hellenbrand zum Umplanen. „Peter wollte seine internationale Karriere eigentlich nach Olympia beenden, sein ganzes Training war darauf ausgerichtet. Jetzt muss er sich komplett neu orientieren“, beschreibt Pawelke das Dilemma seines Top-Schützens.

Hellenbrand nimmt kleine Auszeit

Der 34-jährige Hellenbrand gehört deshalb zu denjenigen, die sich derzeit bewusst die von Pawelke vorgeschlagene Auszeit nehmen und den Trainingsumfang um ein Vielfaches herunterfahren. Zumindest bis die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Spielzeit beginnt. Sobald klar ist, ob die ersten Wettkämpfe regulär im Oktober anlaufen können, will sich Pawelke über den genauen Fahrplan bis zum Saisonstart Gedanken machen. Eines ist aber bereits klar: An individuellen Trainingsplänen wird er dann nicht vorbeikommen.