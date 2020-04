Corona: Abendlied vom DJ schallt täglich durch Gelsenkirchen

Es ist mucksmäuschenstill. Doch plötzlich schallt ein Lied durch den südlichen Teil der Wittekindstraße. Das ist mittlerweile ein richtiges Ritual geworden. Täglich um 21 Uhr wird seit dem 23. März ein Song in der Straße gespielt. Dafür stellen Michael Cap (48) und seine Frau Jasmin (47) zusammen mit Tochter Luca Marleen (16) eine große Veranstaltungsbox, die der Gelsenkirchener normalerweise als DJ unter anderem für Hochzeiten nutzt, ans geöffnete Küchenfenster.

Nachbarn haben in ihre Fenster Kerzen und Laternen gestellt. Bunte Lichter erhellen zudem die Dunkelheit des Straßenzugs. Alles begann mit der Ruhrgebietshymne „Das Steigerlied“, das man als Dank für alle Ärzte, Pfleger und Helfer spielte, die aktuell großen Einsatz zeigen. „Durch einen DJ aus Italien sind wir in einer WhatsApp-Gruppe aus befreundeten Nachbarn auf die Idee gekommen“, so Cap, der als Bezirksleiter für eine Tankstelle tätig ist und derzeit größtenteils im Homeoffice arbeitet.

Zum Auftakt erklingt das Steigerlied in Gelsenkirchen

„Die Aktion kommt in der Nachbarschaft gut an und es gab glücklicherweise auch keine Beschwerden“, freut sich der DJ. Einige Anwohner bedankten sich sogar mit Süßigkeiten, die an sein Fenster gelegt wurden. Gespielt wurde unter anderem „Imagine“ von John Lennon, „Ich liebe das Leben“ von Vicky Leandros oder „Heroes“ von David Bowie. Das Lied „Zusammenstehen“ über den Corona-Virus des Ruhrgebietsmusikers Sebel lief am Ostermontag. Die bisher gespielten Lieder (22 waren es bis zum 14. April) sind in einer extra angefertigten Spotify-Playlist unter dem Stichwort „Danke, Wittekindstr.“ zu hören.

Straßen-Unterhaltung: Täglich um 21 Uhr wird seit dem 23. März ein Song in der Straße gespielt. Dafür stellen Michael Cap (48) und seine Frau Jasmin (47) zusammen mit Tochter Luca Marleen (16) eine große Veranstaltungsbox, ans geöffnete Küchenfenster Foto: Maria Eckardt

Viele der Songs seien Danksagungen und hätten zumindest ansatzweise einen Bezug zu der aktuellen Situation. „Außerdem spielen wir meist Klassiker, schließlich soll die Songs jeder kennen und mitsingen können“, so der 48-Jährige. Er ergänzt: „Trotzdem soll das ganze keine Party sein. Das machen wir vielleicht mal, wenn alles vorbei ist.“

Sänger des Rockorchesters Ruhrgebiet singt live

Besondere Highlights gab es am vergangenen Freitag und Ostersonntag. Uli Veßhoff, einer der Sänger des Rockorchesters Ruhrgebiet, sang jeweils ein Lied live. Während er am Freitag mit „If Tomorrow Never Comes“ von Ronan Keating für einen Gänsehautmoment sorgte, überzeugte er am Sonntag mit „Angels“ von Robbie Williams. Das kam besonders gut an – zu hören am fernen, aber lauten Klatschen der Zuhörer. Einige Nachbarn hatten den Auftritt aus dem Fenster verfolgt, andere Zuschauer beobachteten diesen direkt von der Straße aus – natürlich mit jeder Menge Sicherheitsabstand.

Musiker gehört zum Bekanntenkreis der Familie Cap

Der Musiker gehört zum Bekanntenkreis der Familie Cap und erklärte sich für das kurze Konzert bereit – auch, um drei seiner Musikerkollegen, die derzeit an Corona erkrankt sind, mental zu unterstützen. Das Abspielen der Songs will man so lange weiterbeibehalten bis sich der Zustand wieder normalisiert. Das letzte Lied steht bereits fest: Mit dem Steigerlied, mit dem er startete, will Cap die musikalische Aktion beenden.