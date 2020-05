Corona: Abiturprüfungen beginnen unter besonderen Vorzeichen

Die Abiprüfungen beginnen Dienstag auch in Gelsenkirchen unter besonderen Vorzeichen.

Gelsenkirchen. Dienstag schreiben Abiturienten ihre ersten Klausuren. Die Gelsenkirchener Bildungsdezernentin Annette Berg spricht von besonderen Bedingungen.

Das Abitur wird in diesem Jahr unter der wirklich besonderen und wahrscheinlich historischen Bedingung von Corona-Schutzmaßnahmen durchgeführt werden: Stadträtin Annette Berg, Vorstand für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration hat Montag allen Schülerinnen und Schülern, die ab Dienstag in das Abitur starten, einen erfolgreichen Start in die Prüfungen gewünscht.

Mottowoche fiel für Abiturienten in Gelsenkirchen aus

Durch die Corona-Krise wurden am 16. März alle Schulen geschlossen. Dies stellte Schüler und alle Lehrkräfte vor erhebliche Herausforderungen, da von da an der Unterricht über digitale Medien erfolgte. Annette Berg: „Eine besondere Situation erleben derzeit die Abiturienten des Abschlussjahrganges 2020. Sie mussten ihre Schulzeit abrupt beenden und konnten sich nicht, wie normal üblich, per Mottowoche und täglich wechselnden Aktionen von ihrem Gymnasium, ihrer Gesamtschule oder ihrem Berufskolleg verabschieden.“

Seit dem 23. April geht es nun allerdings wieder weiter mit dem freiwilligen Unterricht für die Abiturienten und am Dienstag steht die erste Abiturklausur auf dem Plan.

Jahrgang hat eine besondere Schwierigkeit zu meistern

Da dieser Jahrgang eine besondere Schwierigkeit zu meistern hat und die Pläne für anschließende Auslandsjahre, Feiern, Abibälle sicher nicht in die Tat umgesetzt werden können, wünscht die Bildungsdezernentin allen Abiturienten, aber auch den Eltern als auch den Schulen „einen guten Start ins Abitur und die nötige Gelassenheit, um erfolgreich zu sein“.