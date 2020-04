Corona: Auflagen treffen Wohnungslose in Gelsenkirchen hart

Gelsenkirchen-Buer. Wer keine feste Bleibe hat, kann schwer in diesen Tagen zu Hause bleiben. So hilft das Weiße Haus der Caritas in Gelsenkirchen in Corona-Zeiten.

Hungrig schiebt sich ein Mann abwechselnd eine Bockwurst in den Mund und beißt dann von einem Brötchen ab. Mit vollem Mund grüßt er freundlich, hält aber geradezu vorbildlich den vorgeschriebenen Abstand ein. Mit ihm wartet ein weiterer Mann in der Einfahrt zum Weißen Haus, der Anlaufstelle der Caritas für Wohnungslose und jene, denen der Fall ins Bodenlose droht. Das große Tor ist verschlossen. Die sinnbildliche Türe jedoch steht Menschen ohne festen Wohnsitz weiter offen.

Gelsenkirchener, die hier betreut werden, brauchen besondere Unterstützung

„Wir haben das Angebot nach draußen verlagert“, erklärt Henryk Münzer, der Leiter der Einrichtung. Zum Gespräch nimmt er mit in den Hinterhof. „Hier haben wir uns etwas eingerichtet“, bietet er einen von drei Campingstühlen an. Die sind so leicht, dass man sie jederzeit variabel stellen kann, um wirklich immer den Abstand zum Gegenüber zu wahren. „Es muss ja irgendwie weiter gehen“, erzählt der Fachmann, dass die Menschen, die hier betreut werden, in dieser Zeit umso mehr Unterstützung brauchen. Allein das Motto dieser Tage „Wir bleiben zu Hause“ hat hier einen bitteren Beigeschmack.

Es war geplant, keinen in die Wohnungslosigkeit zu entlassen

Rund 120 Menschen sind hier, in dem kleinen Haus an der unteren Hochstraße, aktuell gemeldet. Demnächst könnten es durchaus mehr sein. Ein paar seien jetzt schon dazu gekommen. Als man entschied, in der Krise Strafgefangenen, die Aussicht auf baldige Entlassung hatten, die Freiheit zu schenken. „Es war geplant, keinen in die Wohnungslosigkeit zu entlassen. Das klappt aber nicht immer“, sagt Henryk Münzer.

Henryk Münzer leitet das „Weiße Haus“ in Gelsenkirchen-Buer. Foto: Thomas Schmidtke / FFS

Jetzt versuchen er und seine Mitarbeiter zu helfen, wo immer es geht. Innerhalb der verkürzten Öffnungszeiten verteilen sie an Abholer Lunchpakete, schenken Kaffee aus. Doch auch das birgt Schwierigkeiten – sobald sich die Menschen im gegenüberliegenden Park auf eine Bank setzen, dabei essen und trinken. Sind sie dann zudem nicht allein, drohen Ordnungsstrafen. Die seien auch bereits verhängt worden, berichtet der Einrichtungsleiter. Hier mit der vollen Härte der Gesetze zu agieren, das führt zu neuen Problemen: Kann eine Ordnungsstrafe nicht gezahlt werden, droht als nächstes Ordnungshaft.

Sie bekommen Gutscheine für Lebensmittel und warme Mahlzeiten

Gerade jene, die ohnehin schon am Rande der Gesellschaft stehen, leiden in diesen Zeiten sehr. „Viele fühlen sich einsam.“ Ein weiteres Dilemma: Es ist denkbar schwierig, sich über betteln oder Flaschen sammeln etwas dazu zu „verdienen“. „Diese Menschen haben es richtig schwer im Moment“, weiß Henryk Münzer. „Sie sind noch mehr auf Hilfe angewiesen. Das versuchen wir auszugleichen. Sie bekommen von uns Gutscheine für Lebensmittel und warme Mahlzeiten.“

In leeren Innenstädten werden die Menschen auf einmal sichtbar

Jetzt kommt er auf einen kleinen Lichtblick zu sprechen. Die Spendenaktion, bei welcher Menschen in Gastronomien, die eine Abholstation betreiben, Gutscheine kaufen und jene dem Weißen Haus und anderen Einrichtungen spenden, sei ein voller Erfolg gewesen, sagt der Sozialarbeiter dankbar. Zugleich bittet er die Bueraner, auch weiterhin Solidarität zu zeigen. Das Besondere dieser Tage sei eben auch, in den nahezu leeren Innenstädten „sind diese Menschen auf einmal sichtbar geworden“. Die im Dunkeln werden also unter befremdlichen Umständen ins Licht gerückt.

Schon viele kleine Gesten hätten ihm große Freude bereitet, ob nun eine ältere Dame einen Gutschein für ein Essen mit persönlicher Widmung in den Briefkasten wirft oder andere anonyme Spender Dosen mit Fischkonserven vor die Tür stellten. Die seien, so Münzer, besonders gut geeignet, da sie einfach am Abend zu öffnen und zu essen seien. Und so fühlt sich der Leiter des Weißen Hauses durchaus getragen von der Solidarität vieler.

Ihr Eindruck von diesen Tagen: „Jeder achtet nur auf sich.“

Allen aber geht es nicht so. Auf dem Weg zurück auf die Straße fällt ein junges Mädchen auf. Spindeldürr bibbert sie in der Kälte, bittet zusätzlich zum Lunchpaket um eine Tasse Kaffee. „Mit ganz viel Zucker.“ In der Wartezeit erzählt sie, sie lebe seit zweieinhalb Monaten zunächst auf der Straße, dann bei einem Bekannten. Ihr Eindruck von diesen Tagen: „Jeder achtet nur auf sich.“ Den viel beschworenen Zusammenhalt der Menschen, den spüre sie nicht. Dann umschließt sie mit ihren dünnen Fingerchen den großen Becher Kaffee und sagt ein bisschen verträumt: „Aber es wäre schön.“

>> Die sozialen Folgen der Krise sind nicht absehbar

Die eigentlichen Folgen der Corona-Krise, glauben die Fachkräfte der Caritas, seien in sozialer Hinsicht noch lange nicht absehbar. So gut der Erlass sei, kein Mensch dürfe in der Krise wegen mangelnder Mietzahlungen seine Wohnung verlassen müssen, könne man doch davon ausgehen, dass dies manch Kündigung einfach nur verschiebe.

„Menschen auch aus der Mittelschicht könnten durch geringere Einkommen finanzielle Probleme bekommen, so dass auch die Wohnsituation gefährdet ist“, so Einrichtungsleiter Münzer. Die Auswirkungen werde man erst in einigen Monaten spüren. Gleiches gelte für juristische Schreiben, Erlasse und Aufforderungen. Kein Mensch wisse was geschehe, wenn die nicht alsbald beantwortet würden. Henryk Münzer und seinem Team fehlt in diesen Tagen aber die Zeit, den Klienten in solchen Dingen zu helfen. Erst einmal gehe es schlicht um Grundbedürfnisse. Im schlimmsten Fall aber sei, abgelaufener Fristen wegen, auch hier noch mit Strafbefehlen zu rechnen.