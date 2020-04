Corona: Gelsenkirchen meldet 238 Covid-Infizierte

So ist der aktuelle Stand der Dinge in Sachen Coronavirus in Gelsenkirchen:

Die Zahl der bislang bestätigten Infektionen beträgt am Samstag 238 Menschen (Vortag: 228).

beträgt am Samstag 238 Menschen (Vortag: 228). Ein Appell der Stadt für den Fall einer Verschlechterung der Corona-Situation lautet: Medizinisches Personal gesucht!

für den Fall einer Verschlechterung der Corona-Situation lautet: Medizinisches Personal gesucht! Die Stadt hat ein neues Corona-Behandlungszentrum im Sport-Paradies eingerichtet.

im Sport-Paradies eingerichtet. Hochzeiten sind ab sofort nur noch mit dem Brautpaar möglich.

sind ab sofort möglich. Die Trauerhallen auf den städtischen Friedhöfen sind ab sofort geschlossen.

auf den städtischen Friedhöfen sind ab sofort geschlossen. Alle öffentlichen Spielplätze bleiben abgesperrt, ihre Benutzung ist bis auf Weiteres untersagt.

bleiben abgesperrt, ihre Benutzung ist bis auf Weiteres untersagt. Alle Restaurants und Speisegaststätten in Gelsenkirchen sind geschlossen.

in Gelsenkirchen sind geschlossen. In den Krankenhäusern gibt es wegen des Coronavirus ein Besuchsverbot .

gibt es wegen des Coronavirus ein . In diesem Jahr wird es in Gelsenkirchen keine Osterfeuer geben. Sie sind jetzt offiziell verboten.

+++ NEWSBLOG – die Chronologie der Ereignisse +++

11. April:

Derzeit In Gelsenkirchen gibt es den Angaben des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales zufolge nun 238 Menschen, bei denen offiziell eine Corona-Infektion festgestellt wurde. Davon sind 47 Menschen inzwischen wieder gesund. Vier Menschen verstarben.

10. April, 16.25 Uhr:

Derzeit gibt es 181 aktuelle Fälle (Vortag: 180) von nachgewiesenen Corona-Infektionen in Gelsenkirchen, 228 (Vortag: 226) waren es bislang insgesamt. Davon sind 169 unter 60 Jahre alt, 59 sind 60 Jahre alt und älter. 43 (Vortag: 42) Erkrankte sind bereits wieder genesen, vier sind leider verstorben.

10. April, 14.45 Uhr:

Im Rahmen der „NRW-Soforthilfe 2020“ überprüft die Bezirksregierung Münster nach eigenen Angaben auch während der Oster-Feiertage Anträge, auf die hin von ihr bereits ein positiver Bescheid ergangen, aber die Soforthilfe noch nicht auf dem Konto der Antragsteller eingetroffen ist. Ausschließlich Bescheid-Empfänger, auf die dies zutrifft, können sich am Samstag, 11. April, von 9 bis 14 Uhr an die Hotline der Bezirksregierung wenden. Damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter der Telefonnummer 0251 411-3400 helfen können, benötigen Anrufer einen positiven Bescheid der Bezirksregierung Münster (Bescheide der Bezirksregierungen Arnsberg, Detmold, Düsseldorf und Köln können nicht bearbeitet werden), die Nummer des positiven Bescheids und die IBAN-Nummer, die als Bankverbindung auf dem Soforthilfe-Antrag angegeben wurde. Die Mitarbeiter nehmen diese Daten zur nachfolgenden Überprüfung auf, eine Fallbearbeitung oder ein Simultanabgleich finden an der Hotline nicht statt.

10. April, 10.20 Uhr:

Das traditionelle Ostereiersuchen der Bulmker SPD fällt wegen Corona aus. Als Ersatz führt der SPD-Ortsverein dafür auf Fotos von markanten Bulmker Orten am Ostersonntag und Ostermontag ein „virtuelles Ostereier-Suchen“ durch. Zu gewinnen gibt es den Angaben zufolge insgesamt sechs Gutscheine für die Zoom-Erlebniswelt. Das Spiel geht auf eine Idee von Anna-Lena Karl, der neuen SPD-Ratskandidatin für Bulmke-Süd, zurück. Tief im Bulmker Süden, unter anderem an der Skateanlage hinter dem Erzbunker, entstanden die Fotos mit den versteckten Osterhasen. Fotograf der Aktion war der SPD-Fraktionsvorsitzende Klaus Haertel. Die genauen Aufgaben und die Regeln des Suchspiels gibt es ab Ostersonntag, 11 Uhr, auf der Facebook-Seite www.facebook.com/SPDBulmke und auf der Homepage der SPD Bulmke unter www.spd-bulmke.de

9. April, 18.10 Uhr:

In diesem Jahr wird der Wettbewerb „Stadtradeln“ des Klimabündnisses zum siebten Mal in vielen Städten in der Metropole Ruhr stattfinden. Leider wird der geplante Zeitraum vom 17. Mai bis 6. Juni durch die allgemeinen Sicherheits- und Vorsorgemaßnahmen im Rahmen der Corona-Krise nicht einzuhalten sein. In Abstimmung mit den anderen beteiligten Kommunen des Regionalverbandes Ruhr (RVR) wird das Stadtradeln in Gelsenkirchen daher voraussichtlich auf einen Zeitraum nach den Sommerferien verschoben. Die Stadt kündigt an, über den neuen Zeitraum für das „Stadtradeln“ rechtzeitig zu informieren.

9. April, 17.45 Uhr:

Die Stadt Gelsenkirchen und die Gelsenkirchener Kliniken bereiten sich seit Wochen auf möglicherweise weiter steigende Patientenzahlen wegen des Coronavirus vor. Zu diesen Vorsorgemaßnahmen, die der Krisenstab der Stadt Gelsenkirchen für die möglichen weiteren Verläufe der Corona-Pandemie trifft, gehört es auch, jetzt schon zusätzliche Helferinnen und Helfer zu suchen, die unterstützend einspringen können. Sollte sich die Situation in den kommenden Tagen oder Wochen verschärfen, wird auch in Gelsenkirchen dringend medizinisches und pflegerisches Personal benötigt, um die Versorgungsstrukturen aufrecht erhalten zu können. Mehr dazu lesen Sie hier.

9. April, 17.30 Uhr:

Seit Mittwoch ist das Corona-Behandlungszentrum, das die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) gemeinsam mit der Stadt Gelsenkirchen in der Emscher-Lippe-Halle eingerichtet hat, in Betrieb. In den ersten beiden Tagen sind dort 43 Patientinnen und Patienten behandelt worden, die mit entsprechenden Krankheitssymptomen erschienen sind. Auch über die gesamten Osterfeiertage hindurch öffnet das Corona-Behandlungszentrum täglich seine Türen. Darauf weisen die KVWL und die Stadt Gelsenkirchen noch einmal hin. Die Öffnungszeiten sind täglich von 12 bis 15 Uhr – auch an Wochenenden und Feiertagen.

Außerdem wird noch einmal darauf hingewiesen, dass Patientinnen und Patienten, die sich in häuslicher Isolation befinden, nur nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt (0209 169-5000) und nach vorheriger telefonischer Anmeldung in dem Behandlungszentrum vorstellig werden dürfen. Die Fahrt ins Behandlungszentrum ist nur alleine im eigenen Pkw gestattet. In sonstigen Fällen muss ein Hausbesuch durch die Arztrufzentrale NRW (zentrale Nummer 116 117) angefordert werden. Alle übrigen Patientinnen und Patienten können das Behandlungszentrum ohne vorherige Anmeldung aufsuchen. Das Corona-Behandlungszentrum ist ausschließlich gedacht für Fälle von Covid-19-Infektionen oder dem Verdacht auf Covid-19-Infektionen und hat die Zielsetzung, diese Patienten außerhalb der Praxen qualifiziert zu versorgen. Für alle anderen Patientinnen und Patienten – gerade in Notfällen – stehen außerhalb der Öffnungszeiten der Arztpraxen weiterhin die Notfallpraxen am Bergmannsheil Buer bzw. am Marienhospital Ückendorf zur Verfügung.

Die Adresse des Behandlungszentrums lautet: Sport-Paradies (Emscher-Lippe-Halle), Adenauerallee 118, 45891 Gelsenkirchen.

9. April, 17 Uhr:

Derzeit gibt es 180 aktuelle Fälle von nachgewiesenen Corona-Infektionen in Gelsenkirchen, 226 waren es bislang insgesamt. Von den aktuellen 180 Fällen sind 129 unter 60 Jahre alt und 51 über 60 Jahre alt. 42 Erkrankte sind bereits wieder genesen, vier sind leider verstorben.

9. April, 15 Uhr:

Schwangere Frauen, die sich in einer finanziell schwierigen Situation befinden, können sich auch während der Corona-Krise an die Schwangerschaftsberatungsstellen des Sozialdienst katholischer Frauen und Männer in Gelsenkirchen und Buer e.V. (SKFM) wenden. Eine finanzielle Hilfe wird dann in einem Telefongespräch auf den Weg gebracht. Kontakt zur Kirchstraße 51 unter 0209 158060, Kontakt zur Hochstraße 47 unter 0209 16587743.

9. April, 14.15 Uhr:

Vor dem langen Osterwochenende richtet sich Oberbürgermeister Frank Baranowski mit einem Appell an die Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener. In einer Videobotschaft fordert er dazu auf, jetzt nicht nachzulassen und sich an die Regeln zu halten. „Die Kurve der Neuinfektionen flacht ab und die Kapazitäten in unseren Krankenhäusern sind nach wie vor ausreichend. Das sind gute Nachrichten. Meine dringende Bitte ist, halten Sie sich trotz der Osterfeiertage an die Regeln. Alles andere würde die Bemühungen, alles was wir jetzt mühsam erreicht haben, zunichtemachen.“ Frank Baranowski dankt allen, die sich in der Krise vorbildlich verhalten macht aber auch deutlich: „Wir als Stadtverwaltung werden dafür sorgen, dass sich diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten, das dann auch spüren.“ Abschließend macht Frank Baranowski deutlich: „Wenn sich alle an die Regeln halten, werden wir schneller die Auflagen und die Einschränkungen wieder lösen können.“ Das Video kann auf der Homepage der Stadt Gelsenkirchen unter dem Link https://www.gelsenkirchen.de/Corona aufgerufen werden.

9. April, 14.10 Uhr:

Die IHK Nord-Westfalen nutzt die Bekanntheit ihrer Kampagne „Heimat shoppen“, um lokale Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen im Münsterland und in der Emscher-Lippe-Region auch bei der Bewerbung ihrer Internetpräsenz oder ihres Lieferdienstes zu unterstützen. Zwei entsprechend gestaltete Plakate mit dem Titel „Heimat shoppen online“ stehen auf der Internetseite www.ihk-nordwestfalen.de/heimatshoppen zum Download und kostenlosen Nutzung zur Verfügung. In die gestalteten Vordrucke können Unternehmen ihre Internetadresse eingeben, die Plakate ausdrucken und im Schaufenster präsentieren, aber auch für die Social-Media-Kommunikation nutzen.

Seit 2016 organisiert die IHK Nord-Westfalen in Kooperation mit dem Handelsverband und den Sparkassen die Aktion „Heimat shoppen“. Im Jahr 2019 nahmen über 2000 Betriebe in rund 50 Städten, Gemeinden oder Ortsteilen an den Aktionstagen teil. In diesem Jahr ist die Aktion „Heimat shoppen“ für den 11. und 12. September 2020 geplant. Ziel der Aktion ist es, bei Kunden das Bewusstsein zu stärken, dass sie durch den Einkauf bei Unternehmen am Wohnort zum Erhalt von attraktiven Orts- und Stadtzentren beitragen. Auf der Internetseite der IHK zum „Heimat shoppen“ gibt es zudem eine Liste von Initiativen im Münsterland und in der Emscher-Lippe-Region rund um das Thema Online-Einkaufen beim lokalen Einzelhandel wie auch in der Gastronomie inklusive Lieferdienst. Noch fehlende Initiativen können der IHK gemeldet werden unter: internet@ihk-nordwestfalen.de

9. April, 9 Uhr:

Der Fachbereich Rechtliche Betreuungen des Diakoniewerkes bietet auch in der aktuellen Situation weiterhin für ehrenamtliche Betreuer und Bevollmächtigte eine Beratung an. Diese findet momentan allerdings nicht im persönlichen Kontakt in der Beratungsstelle statt, sondern in Form einer telefonischen Sprechstunde, jeweils donnerstags von 10 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 0209 160-9100.

9. April, 8.30 Uhr:

Die Sparkasse Gelsenkirchen bringt über die Online-Gutschein-Plattform „gemeinsamdadurch“ hilfsbereite Menschen in der Stadt mit ihren Lieblingsläden und -unternehmen zusammen, die wegen der Corona-Krise Schwierigkeiten haben, ihr Geschäft zu betreiben. Über die Plattform https://helfen.gemeinsamdadurch.de können Verbraucher Gutscheine erwerben, die sie einlösen, wenn die Wirtschaft wieder anläuft. „Wir merken, dass viele Menschen einen Beitrag dazu leisten wollen, dass trotz der Corona-Krise die vielen Geschäfte, Restaurants und Cafés erhalten bleiben, die unsere Stadt so lebenswert machen“, begründet Bernhard Lukas, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Gelsenkirchen, das Engagement. Gerade die Unternehmen, die im Kampf gegen die Pandemie ihre Türen schließen mussten, bräuchten jetzt kurzfristig Umsätze – auch wenn sie ihre Leistungen erst in einigen Wochen oder Monaten erbringen. „Die beiden Interessen – die Hilfsbereitschaft der Menschen und die Leistungsbereitschaft der Unternehmer – wollen wir zusammenbringen“, sagt Lukas. Gutscheine gibt es im Wert von 10, 25, 50 oder 100 Euro. Der Gegenwert jedes gekauften Gutscheins kommt umgehend 1:1 bei dem Unternehmen an.

8. April, 16.30 Uhr:

Nachdem am vergangenen Wochenende erneut zahlreiche Personen im Bereich des Hafens Graf Bismarck gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen haben und sich dort bei schönem Wetter in größeren Gruppen teils mit ihren Fahrzeugen dort versammelt haben, reagiert die Stadt Gelsenkirchen jetzt mit einem Zufahrtsverbot in diesem Bereich. „Das Verhalten einiger besonders auffälliger Personen ist gerade in Zeiten der Corona-Epidemie nicht hinnehmbar. Die Sperrungen sind zur Durchsetzung der Corona-Schutzverordnung sind leider unverzichtbar“, erläutert Hans-Joachim Olbering die Entscheidung, die heute auch der Krisenstab der Stadt Gelsenkirchen bestätigt hat.

Ab Donnerstag wird die Zufahrt zur Johannes-Rau-Allee von der Münsterstraße aus komplett gesperrt. Von der Alfred-Zingler-Straße wird die Johannes-Rau-Allee nur noch eingeschränkt befahren werden können, zum Beispiel von Anwohnern, Lieferverkehren oder Menschen, die im Hafengebiet arbeiten. Das bereits in den vergangenen Tagen erlassene Nachtparkverbot an der Johannes-Rau-Allee wird gleichzeitig ausgeweitet und gilt nun rund um die Uhr. Gleichzeitig wird die Nutzung des Parkplatzes am Anleger der „Weißen Flotte“ gegenüber dem Stader Weg untersagt. Die Sperrungen gelten analog zur landesweiten Corona-Schutzverordnung zunächst bis zum 19. April und werden bis auf das testweise eingeführte Nachtparkverbot aufgehoben, sobald sie aus Infektionsschutzgründen nicht mehr erforderlich sind.

Gerade in den über Ostern zu erwartenden schönen Tagen sind alle Besucher des Hafens Graf Bismarck zu gegenseitiger Rücksichtnahme und zur Einhaltung der Corona-Schutzverordnung NRW aufgerufen. Insbesondere sind dabei Ansammlungen von mehreren Menschen auch weiterhin zu unterlassen. Der Kommunale Ordnungsdienst und die Polizei werden die Einhaltung der Auflagen überprüfen und Verstöße ahnden.

8. April, 16.20 Uhr:

Derzeit gibt es 169 aktuelle Fälle von nachgewiesenen Corona-Infektionen in Gelsenkirchen, 212 waren es bislang insgesamt. Von den aktuellen 169 Fällen sind 122 unter 60 Jahre alt und 47 über 60 Jahre alt. 39 Erkrankte sind bereits wieder genesen, vier sind leider verstorben.

8. April, 14 Uhr:

Aus Baumwoll-Stoffresten nähen Mitglieder des Türkisch-Deutschen Hilfsvereins Mund-Nase-Masken für das Projekt „Schalker Familienpat*innen“. Die selbstgenähten Masken können ab Ostern nach telefonischer Vereinbarung mit Pfarrer Ingo Mattauch in der Pfarrkirche St. Joseph in Schalke gegen eine Spende abgeholt werden. Zehn Frauen des Türkisch-Deutschen Hilfsvereins nähen seit ein etlichen Tagen ehrenamtlich aus Stoffresten (100 Prozent Baumwolle) mit großem Engagement Mund-Nase-Masken. Die ersten 300 Stück gaben sie bereits in Seniorenheimen ab. Jetzt fertigen sie die Masken für jedermann an. Wer eine Mund-Nase-Maske abholen möchte, melde sich bitte ab Ostern bei Ingo Mattauch (telefonisch 0209 82504 oder via Mail ingo.mattauch@bistum-essen.de). Für die weiteren Näharbeiten benötigt der Türkisch-Deutsche Hilfsverein Stoff aus 100 % Baumwolle, wer Stoffe übrig hat (z.B. alte Tischdecken, Bettwäsche) kann diese in der Pfarrkirche St. Joseph abgeben.

8. April, 13.10 Uhr:

In Zeiten von Corona gibt es neben zahlreichen anderen Berufsgruppen eine, die der Shutdown besonders hart trifft, und das sind freischaffende Künstler, denen jetzt mit ihren Auftritten sämtliche Einkünfte wegbrechen. Um besonders betroffenen Musikern und ihren Familien zu helfen, haben die Musikerinnen und Musiker der Neuen Philharmonie Westfalen sich an einer Spendenaktion der Deutschen Orchesterstiftung beteiligt und bereits Ende März dem Corona-Hilfsfond für freischaffende Musiker 2000 Euro überwiesen. Die Spendenkampagne steht unter der Schirmherrschaft von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und dem Chefdirigenten der Berliner Philharmoniker, Kirill Petrenko. Mit ihr soll unkompliziert und kurzfristig denjenigen freischaffenden Musikerinnen und Musikern finanziell geholfen werden, die durch Verdienstausfälle in der Corona-Krise in Existenznot geraten.

8. April, 13 Uhr:

Nachdem am vergangenen Freitag so viele Zuschauer begeistert den ersten Akt der Aufnahme von „L’elisir d’amore“ (Der Liebestrank), eine Oper von Gaetano Donizetti, die in der Spielzeit 17/18 im MiR aufgeführt wurde, gesehen haben, freut sich das Musiktheater nun, am 9. April um 18 Uhr den zweiten Teil der Aufnahme dieser Oper zeigen zu können.

Die Aufnahmen vom Liederabend „Paris im August“ mit Christa Platzer zeigt das MiR dann ebenfalls in zwei Teilen am 17. und 24. April, jeweils um 18 Uhr unter mir.ruhr/alternativ

8. April, 12.55 Uhr:

Während in einigen deutschen Städten aufgrund der Corona-Pandemie über Zugangsbeschränkungen für die Wochenmärkte diskutiert wird, läuft der Verkauf frischer Lebensmittel an den zehn Marktstandorten in Gelsenkirchen nach Auskunft von Gelsendienste weiter reibungslos ab. „Derzeit wird ganz deutlich, dass die Wochenmärkte in unserer Stadt für viele Bürgerinnen und Bürger eine wichtige Funktion für die Versorgung mit frischen Lebensmitteln haben“, so der für die Wirtschaftsförderung und Gelsendienste zuständige Stadtrat Christopher Schmitt. „Ich freue mich darüber, dass Kunden den Einkauf unter freiem Himmel zu schätzen wissen und sich vorbildlich an die Abstandsregeln halten. Zugleich möchte ich allen Händlern einen Dank dafür aussprechen, dass sie mit großem Engagement ihr Angebot auch unter den erschwerten Bedingungen aufrechthalten.“

Bereits Mitte März hatte Gelsendienste als Veranstalter der Wochenmärkte in Gelsenkirchen verschiedene Maßnahmen zum Gesundheitsschutz ergriffen. So wurden zur Reduzierung des Infektionsrisikos die Marktstände weiter auseinandergerückt und Markierungen auf dem Boden angebracht, um eine praktische Hilfestellung zur Wahrung der Abstandsregeln zu geben. Auch seitens der Händler sind weitere Vorkehrungen getroffen und besondere Hygienemaßnahmen ergriffen worden. Einige Händler bieten mittlerweile sogar als zusätzlichen Service eine Lieferung im gesamten Gelsenkirchener Stadtgebiet an. Aktuelle Informationen zu den Wochenmärkten in Gelsenkirchen: www.facebook.com/WochenmarktGE

8. April, 12.30 Uhr:

Die BP-Raffinerie übergab 12.500 Mund- und Nasenschutzmasken (v.l.): Jürgen Wenker (Werkfeuerwehr), Tobias Eichmann (Leiter Zentraleinkauf der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH), Thorsten Kura (Werkfeuerwehr), Kay Labusch (Zweiter stellvertretender Betriebsratsvorsitzender), Peter Alexewicz (Leiter Standortkommunikation). Foto: Ruhr Oel GmbH - BP Gelsenkirchen

Die Ruhr Oel GmbH - BP Gelsenkirchen spendet 12.500 Mund- und Nasenschutzmasken an Krankenhäuser in Gelsenkirchen. Diese wurden von der Werkfeuerwehr, Unternehmensvertretung und Betriebsrat an den Tobias Eichmann, Leiter Zentraleinkauf der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH übergeben. St. Augustinus betreibt mehrere Krankenhäuser in der Stadt, darunter auch das St. Marien-Hospital in Buer und das Marienhospital in Ückendorf. BP möchte damit helfen, dem derzeitigen Engpass bei Mund- und Nasenschutzmasken zu begegnen. „Von den Krankenhäusern in unserer Stadt wissen wir, dass die Versorgungslage teils sehr angespannt ist. Es ist für uns selbstverständlich, dass wir als großer Arbeitgeber am Standort dort aushelfen, wo es möglich ist und der größte Bedarf besteht“, erklärt Arbeitsdirektor und Mitglied der Geschäftsführung Holger Blannarsch. „Wir wollen vor allem die Menschen unterstützen, auf die es jetzt ganz besonders ankommt: die Ärztinnen, Ärzte und das Pflegepersonal in den Kliniken in unserer Stadt“, ergänzt der Betriebsratsvorsitzende Darko Manojlovic.

7. April, 19.20 Uhr:

Die SPD-Landtagsabgeordneten Heike Gebhard und Sebastian Watermeier fordern eine finanzielle Unterstützung des Landes NRW für die gerade in der Corona-Krise schwer belastete Kommunen. Mit Hochdruck arbeite die Stadt an den sich aus der Covid-19-Krise ergebenden Problemen, so die beiden SPD-Politiker in einer Pressemitteilung. Die Gesundheit und Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger stehe dabei stets an oberster Stelle, doch das alles koste Geld. In fraktionsübergreifender Einmütigkeit hat der Landtag daher einen Nachtragshaushalt und einen Rettungsschirm beschlossen, durch welche 25 Milliarden Euro zur Bekämpfung der Corona-Folgen bereitgestellt werden. Die konkrete Ausgestaltung der Verwendung der Mittel ließ die Landesregierung nach den Worten Gebhards und Watermeiers aber weitestgehend offen.

„Die Kommunen sehen sich Kosten ausgesetzt, auf deren Höhe sie keinen Einfluss haben. Gleichzeitig sitzen sie noch immer auf über 70 Prozent der Kosten für die Geflüchtetenversorgung. Lösungen für die Altschuldenproblematik hat die Landesregierung schlichtweg verschlafen, und eine eingebrochene Nachfrage in vielen Wirtschaftsbereichen führt zu Einbrüchen der kommunalen Steuereinnahmen, um nur einige Beispiele zu nennen. Diese Rechnung kann nicht aufgehen“, so Sebastian Watermeier. „CDU und FDP lassen die Kommunen wieder mal im Regen stehen“, sagt Heike Gebhard. „Auch auf kommunaler Ebene müssen Mehrkosten dringend ausgeglichen werden. Es sollte offensichtlich sein, dass die Kommunen, und damit auch Gelsenkirchen dringend unter den Corona-Rettungsschirm gehören.“

7. April, 18.15 Uhr:

Derzeit gibt es 170 aktuelle Fälle von nachgewiesenen Corona-Infektionen in Gelsenkirchen, 210 waren es bislang insgesamt, 36 Erkrankte sind bereits wieder genesen, vier Menschen sind leider verstorben. Von den aktuellen 170 Fällen sind 123 unter 60 Jahre alt und 47 über 60 Jahre alt.

7. April, 18 Uhr:

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) hat gemeinsam mit der Stadt Gelsenkirchen ein neues Corona-Behandlungszentrum eingerichtet – und zwar im Sport-Paradies. Das Zentrum ergänzt die ambulante Versorgungsebene mit der Zielsetzung, Covid-19-Infizierte und möglicherweise infizierte Menschen außerhalb der Praxen qualifiziert zu versorgen. Patienten können das neue Behandlungszentrum ohne vorherige Anmeldung aufsuchen. Das Zentrum startet den Betrieb am Mittwoch, 8. April. Öffnungszeiten sind täglich von 12 bis 15 Uhr. Für wen das Behandlungszentrum gedacht ist, lesen Sie hier.

7. April, 17.30 Uhr:

Gelsenkirchen steht zusammen und zeigt sich solidarisch! Und hilft daher auch dem Einzelhandel, der Gastronomie und weiteren Dienstleistern. Unter dem Motto „#supportyourlocals – Gelsenkirchen solidarisch“ gibt es auf der städtischen Internetseite www.gelsenkirchen.de/supportyourlocals ab sofort eine Übersicht der Angebote von Geschäften, die wegen der Corona-Krise nicht öffnen dürfen, aber Liefer- und Abholdienste und sonstigen Service anbieten. Damit bündelt die Stadt die vielen Hinweise, die es schon jetzt in den Sozialen Medien gibt, und ist zugleich Anlaufstelle für die Gewerbetreibenden, denn sie können ihre Angebote dort aufnehmen lassen unter info@stadtmarketing.de.

7. April, 17 Uhr:

Zum Schutz vor Neuinfizierungen durch das Coronavirus hat das Land NRW eine Reihe von Verboten erlassen und in der Coronaschutzverordnung zusammengefasst. Dazu gehört in diesem Jahr auch das Anzünden von Brauchtums- oder Osterfeuern. Darauf machen jetzt das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen und die Stadt Gelsenkirchen aufmerksam. Angesichts der aktuell geschlossenen Wertstoffhöfe weist die Stadt Gelsenkirchen zusätzlich darauf hin, dass Feuer im Freien nicht zur Abfallbeseitigung missbraucht werden dürfen. Das Einhalten der Regelungen wird durch die Ordnungsbehörden überwacht. Fehlverhalten werden laut Stadt mit entsprechenden Bußgeldern geahndet.

7. April, 14.45 Uhr:

Die Bulmker SPD bedauert, dass die große Osteraktion im Bulmker Park in diesem Jahr abgesagt werden musste. Dafür wird nun eine Kinderaktion am Pfingstmontag geplant. Anna-Lena Karl und Nils Ruczinski, die neuen Ratskandidaten der Bulmker SPD: „Wir wollen am Internationalen Kindertag, der am 1. Juni gefeiert wird und in diesem Jahr auf den Pfingstmontag fällt, auf dem Drachenspielplatz im Bulmker Park mit den Kindern feiern. Als Ersatz für die Osteraktion planen wir ein Spielfest, natürlich nur, wenn so etwas bis dahin wieder erlaubt ist.“ Wolfgang Hovenga, Vorsitzender der Bulmker SPD: „Und im nächsten Jahr werden wir die Tradition des Eiersuchens im Bulmker Park natürlich wieder aufleben lassen.“ Am Montag hat sich der Vorstand der SPD Bulmke statt der regulären Sitzung zu seiner ersten Videokonferenz getroffen und unter anderem festlegt, dass auch die geplante Jahreshauptversammlung mit Neuwahl, die für den 4. Mai geplant war, verschoben werden muss.

7. April, 12 Uhr:

„Hüllen blüht auf“, die Frühlings- und Sommeraktion von „Hüllen aktiv“, wird verschoben. Begegnungen und Nähe sind aufgrund der Corona-Krise nicht angesagt. Der Verein hat aber eine andere Nachbarschaftsaktion vorbereitet, bei der Hüllen aufblühen kann: Blumen in die Fenster als Zeichen für eine gute Nachbarschaft. Blumen in unterschiedlicher Gestaltung, über die sich auch andere freuen können. „Also: Seien Sie kreativ und basteln Sie vielerlei Frühlingsboten in unserem Stadtteil“, heißt es in einer Mitteilung von „Hüllen aktiv“. Bastelpakete sind demnach im Awo-Stadtteilladen, Wanner Straße 128, erhältlich. Der Verein bittet darum, vorab einen Termin zu vereinbaren (0209 17709138).

7. April, 11 Uhr:

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus findet die Beratung durch die Versichertenberaterinnen und -berater der Deutschen Rentenversicherung Bund ab sofort telefonisch statt. Eine persönliche Beratung vor Ort soll in der aktuellen Situation vermieden werden. Mit diesem Schritt wird die Gesundheit der Rentnerinnen und Rentnern, der Versicherten sowie der Ehrenamtlichen geschützt. Die Deutsche Rentenversicherung Bund weist zudem darauf hin, dass auch telefonisch, schriftlich und über ihre Online-Dienste fristwahrend Anträge gestellt werden können, damit finanzielle Nachteile ausgeschlossen werden.

Einer der Berater ist Hans-Gerd van Lier aus Gelsenkirchen. „Die Versichertenberatung bleibt auch in Zeiten der aktuellen Pandemie-Situationein verlässliches Bindeglied zwischen der gesetzlichen Rentenversicherung und den Versicherten, Rentnerinnen und Rentnern“, sagt van Lier. Die Versichertenberater erteilen Auskünfte zu allen Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung, helfen dabei, Leistungen der Rentenversicherung zu beantragen und das Versicherungskonto auf den neuesten Stand zu bringen. Hans-Gerd van Lier ist erreichbar unter 0209 21345 und 0172 2858101.

7. April, 10.15 Uhr:

Das Wetter wird schön und die Temperaturen klettern – da zieht es trotz Kontaktreduzierung nach draußen. Und auch die Politik empfiehlt kontaktarme Spaziergänge statt rund um die Uhr in der Wohnung zu hocken. Mit dem Kinder- und Jugend-Kultur-Zentrum Spunk lassen sich diese Spaziergänge nun auch aufpeppen. Das Team aus dem Ückendorfer Falken-Zentrum hat sich auf den Weg durch den Stadtteil gemacht und einige Actionbounds erstellt, die nun nach und nach freigeschaltet werden. Das Prinzip dahinter ist ganz einfach: Eine moderne Schnitzeljagd mit Smartphone oder Tablet-PC. Mitmachen ist dabei ganz einfach: Die kostenlos App „Actionbound“ aus dem Playstore oder Appstore herunterladen und bei „In der Nähe“ einen der Ückendorfer Bounds auswählen. Auch lassen sich die Routen schon vorab herunterladen, sodass unterwegs kein Internet notwendig ist. Wem das Auswählen zu kompliziert ist, kann auch einfach den QR-Code eines Bounds am Spunk scannen und starten. Auf den kleinen Touren gilt es nun Orte zu finden, Fragen zu beantworten, Aufgaben zu lösen und an Umfragen teilzunehmen. Für die einzelnen Stationen gibt es dann auch Punkte, die am Ende in einer Bestentabelle wiederzufinden sind. Die ersten Actionbounds sind nun auch schon fertig und vom Spunk-Team freigeschaltet. In einer kleinen Tour stehen dabei die Kinderrechte im Mittelpunkt, bei einer anderen gibt es einige Punkte im Stadtteil zu entdecken. Weitere Bounds werden in den kommenden Tagen nach und nach freigeschaltet.

6. April, 17.40 Uhr:

Derzeit gibt es 158 aktuelle Fälle von nachgewiesenen Corona-Infektionen in Gelsenkirchen, 194 waren es bislang insgesamt, 32 Erkrankte sind bereits wieder genesen. Leider meldet die Stadt in diesem Zusammenhang auch, dass es in Folge von Covid-19 ein viertes Todesopfer in der Stadt gegeben hat. Weitere Informationen dazu liegen nicht vor.

6. April, 17.30 Uhr:

Ganz so vorbildlich, wie es die WAZ am Sonntag bei Stippvisiten an den Hot Spots dieser Stadt empfunden hatte, haben sich die Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener dann offenbar doch nicht verhalten. Wie die Stadt mitteilt, kam es im Bereich des Hafens Graf Bismarck zu zahlreichen Verstößen gegen die geltende Coronoaschutzverordnung. Die Stadt hat daher nach eigenen Angaben Kontakt zur Polizei aufgenommen. Derzeit wird gemeinsam und intensiv über weitere Beschränkungen in diesem Bereich gesprochen, um erneuten Verstößen vor allem am kommenden Osterwochenende entgegenwirken zu können.

Unabhängig davon machen die Beobachtungen des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt und der Polizei schon jetzt eine weitere Beschränkung im Bereich des Hafens Graf Bismarck nötig, um die nächtliche Ruhe zu gewährleisten. „Ab Donnerstag, 9. April, werden die bereits geltenden Nachtparkverbote im Quartier Graf Bismarck auf Teile der Johannes-Rau-Allee ausgeweitet“, kündigt Hans-Joachim Olbering, Leiter des Referates Öffentliche Sicherheit und Ordnung der Stadt, an. Das Nachtparkverbot gilt in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr. Es gilt auch für Bewohnerinnen und Bewohner. Entsprechende Beschilderungen werden in Kürze angebracht. „Diese Maßnahme haben wir am Runden Tisch Graf Bismarck schon länger diskutiert. Nun wird sie zunächst testweise und zeitlich befristet umgesetzt und kontrolliert“, so Olbering. Die Ergebnisse werde man auswerten und dann über die Fortführung oder Anpassungen der Maßnahme entscheiden. Zahlreiche verkehrsrechtliche Maßnahmen wurden im Quartier bereits umgesetzt. Dazu zählen zum Beispiel das Anbringen von Fahrbahnschwellen und Fahrbahnverengungen, das Absperren einzelner Straßen und Straßenabschnitte, das Aufstellen von Sperrpfosten sowie die Ausweisung von Straßen, die nur für Anlieger frei sind.

6. April, 16 Uhr:

Seit genau sechs Tagen befindet sich Mirco Quint, Pastor von St. Augustinus, in Quarantäne. Denn er hatte Kontakt mit Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. „Der erste Abstrich allerdings fiel bei mir negativ aus und Symptome habe ich überhaupt nicht“, sagt er. Hier lesen Sie die ganze Geschichte.

6. April, 13.35 Uhr:

Menschen ohne Wohnung haben es aktuell besonders schwer. Rückzugsmöglichkeiten fehlen, Spenden fallen weg und einige Unterstützungsangebote haben sich durch die Corona-Pandemie grundlegend verändert. Die fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas-Wohnungslosenhilfe sind weiterhin im Einsatz. Sie sorgen dafür, dass die Lebensmittelversorgung gewährleistet wird, indem sie tagtäglich Lunchpakete zusammenstellen und diese ausgeben. Für die wohnungs- und obdachlosen Menschen ist dies eine lebenswichtige Hilfe. Ausgegeben werden die Lunchpakete im Wilhelm-Sternemann-Haus an der Husemannstraße 52 in der Altstadt und im Weißen Haus und an der Hochstraße 80 in Buer werktags von 9 bis 12 Uhr und am Wochenende sowie an den bevorstehenden Feiertagen in der Zeit von 11 bis 12 Uhr.

6. April, 13.30 Uhr:

Derzeit gibt es 160 aktuelle Fälle von nachgewiesenen Corona-Infektionen in Gelsenkirchen, 188 waren es bislang insgesamt, 25 Erkrankte sind bereits wieder genesen, drei sind leider verstorben. Von den insgesamt 188 Infizierten sind 140 Menschen unter 60, 48 Infizierte sind über 60 Jahre alt.

6. April, 11 Uhr:

In der aktuellen Corona-Krise profitieren zahlreiche Unternehmen und Arbeitnehmer vom Kurzarbeitergeld. Zusammen mit den Gewerkschaften fordert die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) bereits eine Erhöhung auf 90 bzw. 100 Prozent für geringe Einkommen, damit die Arbeitnehmer auch weiterhin ihre Kosten decken können. Nicht berücksichtigt beim Kurzarbeitergeld sind jedoch Mini-Job-Verhältnisse. Diese sollen nach Ansicht der SPD-Arbeitsgemeinschaften AfA, Jusos und 60plus auch Berücksichtigung finden. „Viele Studierende sind auf die Einkünfte aus dem Minijob zum Beispiel durch Kellnern angewiesen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Dies fällt nun häufig weg“, kritisiert Philipp Johannknecht, Vorsitzender der Jusos in Gelsenkirchen. „Ähnlich sieht es bei einigen Rentnern und Rentnerinnen aus: In vielen Fällen helfen hier ausgeübte Minijobs (...) die niedrige Rente aufzustocken. Ohne diese Einkünfte ist oft ein würdiges Leben nicht möglich“, so Karl-Heinz Mohr, Vorsitzender der AG 60plus in Gelsenkirchen. Sebastian Kolkau, Vorsitzender der AfA in Gelsenkirchen ergänzt: „In vielen Fällen sind Minijobs mehr als nur ein netter Nebenverdienst, sondern unverzichtbare Lebensgrundlage.“Hierfür fordern die SPD-Arbeitsgemeinschaften in Gelsenkirchen eine Nachbesserung und einen entsprechenden Ausgleich für die Betroffenen.

6. April, 9.20 Uhr:

Die Polizei ermittelt gegen einen 20-jährigen Gelsenkirchener wegen versuchter Körperverletzung. Dieser hatte am Freitagmittag an der Arminstraße gezielt in Richtung zweier Frauen gehustet und gesagt, er sei mit dem Coronavirus infiziert. Zuvor hatten die 42-jährige Bochumerin und die 49-jährige Gelsenkirchenerin den immer wieder hustenden Mann aufgefordert, den Sicherheitsabstand einzuhalten. Gegenüber den alarmierten Polizeibeamten gab der Gelsenkirchener an, nicht mit Covid-19 infiziert zu sein und lediglich auf den Boden genießt zu haben. Die beiden Frauen benötigten keine ärztliche Behandlung, sie wurden nicht von Speichel getroffen. Da der Gelsenkirchener bei der Personalienfeststellung zudem zunächst falsche Angaben machte, schrieben die Beamten noch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

5. April, 19 Uhr:

Das Wetter vom Sonntag war die nächste harte Bewährungsprobe für die Bevölkerung. Während der Frühling mit Riesenschritten kommt und das Wetter immer besser wird, gilt für die Menschen nach wie vor das von der Regierung vorgeschriebene Kontaktverbot. Aber halten sich auch bei über 20 Grad, blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein alle daran? Die WAZ hat sich in Gelsenkirchen umgesehen. Wir waren im Nordsternpark, an der Marina Graf Bismarck und am Schloss Berge unterwegs. Und natürlich muss man schnell feststellen: Die Menschen zieht es nach draußen. Mit dem großen Aber: Unter normalen Umständen wäre an allen drei Orten wohl viel mehr los gewesen.

5. April, 18.35 Uhr:

Der Ortsverband Gelsenkirchen-Altstadt des Sozialverbands Deutschland (SoVD) führt wegen der Corona-Krise seine übliche Monatsversammlung am zweiten Donnerstag des Monats im April nicht durch. Im Mai soll es den Angaben des Verbandes zufolge normal weitergehen.

5. April, 17 Uhr:

Derzeit gibt es 158 aktuelle Fälle von nachgewiesenen Corona-Infektionen in Gelsenkirchen, 186 waren es bislang insgesamt, 25 Erkrankte sind bereits wieder genesen, drei sind leider gestorben. Von den insgesamt 186 Infizierten sind 140 Menschen unter 60, 46 Infizierte sind über 60 Jahre alt.

5. April, 12.55 Uhr:

Die Kontaktsperre wegen des Coronavirus treibt die Gelsenkirchener in ihre Gärten. Den Fachhandel freut das: Grills und Sämereien sind gefragt. Hier lesen Sie mehr zu dem Thema.

5. April, 10.45 Uhr:

Der Musikunterricht an der Städtischen Musikschule Gelsenkirchen geht weiter. Da der klassische Unterricht und gemeinsames Musizieren vor Ort allerdings ausfallen, werden neue Wege und digitale Formate ausprobiert. „Die Improvisation gehört in der Musik zum Tagesgeschäft, also haben wir improvisiert“, so Christian van den Berg-Bremer, der die Geschicke der Musikschule derzeit leitet. „Denn wir wollten unsere Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit nicht allein lassen.“ Zahlreiche alternative Unterrichtsangebote sind derzeit im Einsatz. Wo die technischen Voraussetzungen es erlauben, gibt es Videounterricht live via Internet, andere Schülerinnen und Schüler werden mit Arbeitsblättern, Lernvideos und neuen Übungsstücken versorgt oder schicken selbst kleine Aufnahmen an ihre Lehrerinnen und Lehrer, die dann wiederum Tipps und Hilfestellungen für das häusliche Üben geben. So können die Schülerinnen und Schüler weiter lernen, und auch der Kontakt zu ihren Lehrkräften bleibt erhalten.

Das gemeinsame Musizieren in Chor, Orchster oder Band allerdings fehlt. Auch hier hat die Musikschule eine Lösung gefunden: Mehr als 60 Schülerinnen und Schüler haben ihre eigene Version von „Komm lieber Mai und mache“ aufgenommen. Das Ergebnis dieser Gemeinschaftsaktion ist als Video ab dem Wochenende auf der Facebook-Seite der Städtischen Musikschule zu finden. Die Liedauswahl ist dabei kein Zufall, verrät van den Berg-Bremer. „Der Mai ist auch der Monat der Hoffnung. Wir alle hoffen, dass es bald gute Neuigkeiten über die Bewältigung der Krise gibt.“Bis der normale Präsenzunterricht wieder stattfinden kann, ist die Verwaltung weiterhin zu den üblichen Geschäftszeiten telefonisch und per Mail erreichbar. Alle Kontaktdaten finden sich unter www.gelsenkirchen.de/musikschule

5. April, 10.30 Uhr:

Das Musiktheater im Revier (MiR) macht wegen Corona eine ungewollte Spielpause – aber hinter den Kulissen des MiR arbeiten Künstler und Mitarbeiter natürlich trotzdem weiter. Mit kurzen Videos auf www.musiktheater-im-revier.de gewähren Generalintendant Michael Schulz und sein Team Einblicke in ihre Arbeitsfelder. Damit das Publikum bis zum 19. April nicht komplett auf die MiR-Produktionen verzichten muss, hat das Musiktheater zudem einen virtuellen Liederabend vorbereitet. Am Donnerstag, 9. April (Gründonnerstag) sowie am Freitag, 17. April, jeweils um 18 Uhr werden über das Portal www.musiktheater-im-revier.de Aufnahmen der Produktion „Paris im August“ in zwei Teilen gezeigt. Dieser Liederabend mit Christa Platzer lief noch bis vor einigen Monaten im Kleinen Haus des MiR.

Bis dahin gibt es online wechselnde Inhalte auf der MiR-Seite: Die Woche startet jeweils mit den kreativen Bastelvideos der Musiktheaterpädagoginnen. Ob „Egg-Shaker“ oder „Infinity-Maske“, hier ist für jeden etwas dabei. An jedem Dienstag präsentieren die Musikerinnen und Musiker der Neuen Philharmonie Westfalen und MiR-Künstlerinnen und Künstler aus allen Sparten ihre aktuellen Projekte. Ganz im Zeichen der Puppenspielkunst steht der Mittwoch mit tollen Video-Clips. Donnerstags gestaltet Sopranistin Bele Kumberger eine Interview-Reihe, freitags locken Ausschnitte aus Aufzeichnungen beliebter MiR-Produktionen. Jeweils samstags schwingen die Dirigenten ihre Taktstöcke im Home-Office und sonntags wird von der MiR Dance Company virtuell getanzt.

5. April, 10 Uhr:

Die Corona-Krise macht es Gehörlosen und Hörgeschädigten besonders schwer, Hilfe zu bekommen. Für diese Gruppe gibt es jetzt ein neues Beratungsangebot, das ab Montag, 6. April, zur Verfügung steht. Der Inklusionsaktivist Klaus-Dieter Seiffert macht das Angebot, diesen Menschen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, Hilfen zu vermitteln und zu organisieren sowie Kontakte herzustellen. Die ehrenamtliche Beratung findet montags bis freitags von 14 bis 17 Uhr im barrierearmen und zentral gelegenen Vereinsheim des Anno 1904 e.V., Kurt-Schumacher-Straße 112 in Gelsenkirchen Schalke-Nord (Haltestelle Schalker Meile) statt. Die Hygiene- und Abstands-Vorschriften werden eingehalten!

In Gelsenkirchen gibt es nach Angaben der Stadt etwa 300 Gehörlose und 42.000 Schwerhörige. Sie können nicht mit Arztpraxen und Behörden telefonieren und keine Videobotschaften anhören, um an Informationen zu kommen. Viele von ihnen haben auch Probleme damit, Schriftsprache - zumal komplizierte - zu verstehen. Für sie ist dieses ehrenamtliche Angebot. Klaus-Dieter Seifert ist über Tel/SMS/Whatsapp: 0152 25856871 oder per E-Mail seiffert61@gmx.de erreichbar.

4. April, 18 Uhr:

Die Zahl der bislang mit Corona infizierten Menschen ist am Samstag in Gelsenkirchen auf 170 gestiegen. 24 davon sind wieder gesund, zwei leider gestorben.

3. April, 17.30 Uhr:

Derzeit gibt es 135 aktuelle Fälle von nachgewiesenen Corona-Infektionen in Gelsenkirchen, 159 waren es bislang insgesamt, 22 Erkrankte sind bereits wieder genesen, zwei sind leider gestorben. Von den 135 aktuell Infizierten sind 101 Menschen unter 60, 34 Infizierte sind über 60 Jahre alt. Im gesamten Regierungsbezirk Münster sehen die Zahlen so aus: Insgesamt gibt es bislang 3140 Infizierte, davon sind 1222 wieder genesen und 27 gestorben.

3. April, 17 Uhr:

Die Evangelischen Kliniken (EVK) appellieren an alle, bei akuten Notfällen in die Notaufnahme zu kommen. Nach Auskunft des Krankenhauses sei man dort absolut sicher, es bestehe keine Corona-Gefahr. In den vergangenen Tagen gab es offenbar zwei Schlaganfall-Patienten, die aus Angst vor dem Coronavirus zu spät in die Klinik kamen. Daher werden wohl dauerhafte Schäden zurückbleiben.

3. April, 15.30 Uhr:

Das Gebot, Abstand zu halten, und Aufrufe, in der Corona-Krise zu Hause zu bleiben, zeigen bei der Sparkasse nach eigenen Angaben Wirkung. Die Filialen würden zurzeit deutlich weniger aufgesucht, heißt es. Online- und Telefonkontakte hätten hingegen proportional zugenommen. Um persönliche Kontakte weiter möglichst gering zu halten, passt die Sparkasse Gelsenkirchen die Öffnungszeiten in einigen Filialen entsprechend an. Alle SB-Angebote stehen den Angaben zufolge wie gewohnt zur Verfügung. Für alle Geschäftsstellen der Sparkasse Gelsenkirchen gilt nach wie vor: Die Beraterinnen und Berater sind weiter telefonisch für ihre Kunden da während der gewohnten Öffnungszeiten.

Folgende Geschäftsstellen sind ab Montag, 6. April, jeweils Montag, Mittwoch und Freitag von 8.45 bis 13 Uhr, Dienstag von 14 bis 16 Uhr und Donnerstag von 14 bis 18:30 Uhr geöffnet: Altstadt (Bahnhofsvorplatz 3 a), Beckhausen (Horster Straße 297), Bismarck (Bismarckstraße 202), Hassel (Polsumer Straße 171), Bulmke-Hüllen (Wanner Straße 159), Resse (Ewaldstraße 45), Rotthausen (Steeler Straße 103-105) und Ückendorf (Ückendorfer Straße 115). Die Hauptstelle sowie die Filialen Buer, Erle und Horst sind durchgehend von 8.45 bis 16 Uhr (Donnerstag bis 18.30 Uhr) geöffnet.

3. April, 15.15 Uhr:

Solo-Selbstständige, Freiberufler, Gründer sowie kleine und mittlere Unternehmen, die von der Corona-Krise betroffen sind, konnten seit 27. März Anträge auf finanzielle Unterstützung vom Land und Bund stellen. Eine Woche nach dem Beginn der Antragstellung, die noch bis zum 31. Mai möglich ist, zieht die Bezirksregierung Münster nun eine Zwischenbilanz mit aktuellen Antragszahlen (Stand: 2. April, 20.30 Uhr). Insgesamt sind in der ersten Antragwoche 42.562 Anträge für den Regierungsbezirk Münster eingegangen, davon 4292 in Gelsenkirchen. In NRW waren es insgesamt 380.338 Anträge.

3. April, 13.30 Uhr:

„Für unsere Sportvereine und für deren Mitglieder ist die Corona-Pandemie eine riesengroße Herausforderung“, sagt der sportpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Guido Tann. „Wir alle vermissen nicht nur die schönen Momente, die uns der Vereinssport bietet, sondern die finanziellen Auswirkungen sind teilweise schon jetzt recht erheblich. So sind beispielsweise die laufenden Kosten für Mieten oder die Futterkosten für Pferde eine feste und kontinuierliche Belastung für die Vereine.“ Dass die Landesregierung jetzt ein Soforthilfeprogramm in Höhe von zehn Millionen Euro für Sportvereine beschlossen hat, um in diesen Fällen eine schnelle Unterstützung zu ermöglichen, ist für Tann und die CDU eine wichtige und gute Botschaft für den Vereinssport. Tann: „Wie die genaue Ausgestaltung und die gerechte Aufteilung des Hilfsprogramms im jeweiligen Einzelfall erfolgen soll, wird in der kommenden Zeit geklärt.“

3. April, 12 Uhr:

Derzeit gibt es 128 aktuelle Fälle von nachgewiesenen Corona-Infektionen in Gelsenkirchen, 151 waren es bislang insgesamt, 21 Erkrankte sind bereits wieder genesen, zwei sind leider gestorben. Von den 151 Gesamtfällen sind 116 Infizierte unter 60 Jahren, 35 sind über 60 Jahre alt.

3. April, 11.40 Uhr:

Die Finanzierungshotline der IHK Nord-Westfalen, bei der seit dem Start Mitte März über 5600 Unternehmen angerufen haben, ist auch an diesem Samstag, 4. April, wieder besetzt. Zwischen 9 und 15 Uhr beraten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder am Telefon zu öffentlichen Finanzierungshilfen und zu den Anträgen für die Soforthilfe von Bund und Land, die noch bis 31. Mai gestellt werden können: 0251 707-111. Ab Montag sind die Finanzierungsexperten der IHK wie gewohnt wieder montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15.30 Uhr zu erreichen.

3. April, 11.30 Uhr:

Die IHK Nord-Westfalen bittet im Bezirk ansässige Unternehmen, die in der Lage sind, Schutzkleidung und Masken sowie medizintechnische oder apothekenpflichtige Produkte oder Produkte für den Arbeitsschutz herzustellen, sich bei der IHK registrieren zu lassen. Dazu gehören auch Unternehmen, die bereit sind, auf solche Produktionen umzustellen. Für die Registrierung reicht eine E-Mail an: industrie@ihk-nw.de. Die E-Mail sollte neben einem Ansprechpartner für das Unternehmen das Produktportfolio und ungefähre Preisangaben für die Produkte enthalten. Die IHK Nord-Westfalen wird die Unternehmensliste regelmäßig aktualisieren und der Bezirksregierung Münster zur Verfügung stellen. Die Bezirksregierung ist Genehmigungsbehörde nach dem Medizinproduktegesetz, dem Apothekenrecht und zuständige Behörde für Arbeitsschutz. Sie kann daher für die Unternehmen die gesetzlichen Anforderungen an die Produkte zügig überprüfen, einen Überblick über den tatsächlich herrschenden Bedarf an bestimmten Produkten sicherstellen und den weiteren Vertrieb unterstützen.

3. April, 10.10 Uhr:

Geöffnete Werkstätten, frisches Brot aus der Bäckerei, aktive Baustellen – viele Handwerksbetriebe im Münsterland und in der Emscher-Lippe-Region sind weiterhin für ihre Kunden da. Mit Vorkehrungen zum Schutz vor Infektionen nehmen die meisten weiterhin Aufträge für handwerkliche Leistungen an – sagt die Handwerkskammer (HWK) Münster. „So trägt das regionale Handwerk dazu bei, dass die Versorgung mit Produkten und Dienstleistungen nach wie vor funktioniert“, betont HWK-Präsident Hans Hund. Für zahlreiche Handwerksunternehmen gehe es derzeit um die nackte Existenz. Am stärksten gefordert seien Betriebe mit direktem Kontakt zu Kunden, wenn diese aus Angst vor einer Ansteckung wegblieben. Dabei gelte für Handwerker das gleiche Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern zu Kunden wie in Supermärkten. In einer aktuellen Umfrage der HWK sagen 88 Prozent der teilnehmenden Betriebe, die ihre Werkstätten weiterhin geöffnet halten dürfen, dass sie dies auch tun. Nur zwölf Prozent bieten derzeit trotz Erlaubnis keine Leistungen an. Nach der Coronaschutzverordnung ist Friseur- und Kosmetiksalons keine Tätigkeit gestattet. Betrieben mit Geschäftslokal ist lediglich der Verkauf von Waren untersagt, die nichts mit einer gleichzeitigen handwerklichen Leistung zu tun haben. Die Arbeiten in der Werkstatt gehen aber weiter. Einige Betriebe liefern ihre Waren auch zu Kunden. Handwerksleistungen auf Baustellen seien erlaubt, sofern es im Einzelfall keine anderweitige behördliche Anordnung durch das zuständige Gewerbeordnungsamt gebe, so die HWK.

2. April, 17 Uhr:

Klaus Mika, Leiter des Gesundheitsamtes, verkündete im Rat der Stadt eine traurige Nachricht: Mittlerweile hat die Corona-Pandemie in Gelsenkirchen ein zweites Todesopfer gefordert. Details nannte er nicht. Die weiteren aktuellen Zahlen: 143 bislang insgesamt Infizierte, 21 wieder Gesundete und zwei Todesfälle. Damit sind aktuell 120 Gelsenkirchener mit Covid-19 infiziert.

2. April, 15.20 Uhr:

Die achte Ausgabe des Vivawest-Marathons wird nicht wie geplant am 17. Mai starten. Heute teilten die Veranstalter mit, dass der Lauf durch Gladbeck, Bottrop, Gelsenkirchen und Essen aufgrund der aktuellen Corona-Krise auf den Herbst dieses Jahres verschoben wird. Zwei Termine sind bereits reserviert: Die Läuferinnen und Läufer werden entweder am 20. September oder am 4. Oktober an den Start gehen. Welcher Termin es wird, entscheidet sich nach der Bekanntgabe des Bundesligaspielplans. Der Marathon kann vor allem nicht zeitgleich mit einem Schalke-Heimspiel in der Veltins-Arena stattfinden. Alle bisher gemeldeten Sportlerinnen und Sportler sind automatisch auch für den Herbstlauf startberechtigt.

2. April, 12 Uhr:

Die Ehrenamtsagentur Gelsenkirchen bündelt seit Beginn der Corona-Pandemie umfangreiche Hilfsmaßnahmen für die Bürgerinnen und Bürger, die zur Risikogruppe gehören und auf Unterstützung angewiesen sind. Dabei ist das Ziel, diese hilfsbedürftigen Menschen, vor allem die Älteren und die mit gesundheitlichen Risiken, die zu Hause bleiben sollen, mit engagierten Bürgern zusammenzubringen, um notwendigen Erledigungen vorzunehmen oder einfach nur zuzuhören. Die Agentur arbeitet mit nahezu allen Akteuren, die sich in der Stadt engagieren, zusammen und vermittelt mit ihnen gemeinsam passgenaue Unterstützungsangebote wie z.B. Einkaufen. Die Homepage der Ehrenamtsagentur ist um den Bereich „Coronahilfe Gelsenkirchen“ erweitert worden und wird stetig aktualisiert. Über ein Formular können sich dort alle online registrieren, die Hilfe im Alltag benötigen oder auch Hilfe anbieten möchten. Auch per Telefon ist die Agentur erreichbar. Aktuell haben sich bereits über 140 Helferinnen und Helfer bei der Ehrenamtsagentur eingetragen. Wer Hilfe und Unterstützung im Alltag benötigt kann sich auch telefonisch melden (0209 179893-0) oder per Mail: (ehrenamtsagentur@gelsenkirchen.de).

2. April, 11 Uhr:

Die Zahlen steigen weiter: Mittlerweile haben sich in Gelsenkirchen schon 133 Bürgerinnen und Bürger mit Corona infiziert. Nach wie vor liegt die Zahl der wieder Gesundeten bei 20, ein 55-Jähriger ist gestorben. Aktuell sind somit 112 Menschen infiziert.

1. April, 17 Uhr:

Derzeit gibt es 108 aktuelle Fälle von nachgewiesenen Corona-Infektionen in Gelsenkirchen, 129 waren es bislang insgesamt, 20 Erkrankte sind bereits wieder genesen. Leider ist inzwischen ein Todesfall zu beklagen. Von den 108 aktuellen Fällen sind 81 Infizierte unter 60 Jahren, 27 sind über 60 Jahre alt.

1. April, 13.45 Uhr:

Als Reaktion auf die Corona-Krise verkehrt die Vestische aktuell nach dem Samstagsfahrplan. Ab Montag, 6. April, verstärkt das Unternehmen auf allen Linien sein Angebot in den frühen Morgenstunden vor 8 Uhr, um die Mobilität für Berufspendler zu verbessern. Deshalb nutzt die Vestische alle zur Verfügung stehenden Gelenkbusse. Auch der Einsatz von Anruf-Sammel-Taxis und Taxi-Bussen wird entsprechend erweitert. Das Unternehmen weist darauf hin, dass das zusätzliche Angebot vor 8 Uhr nicht dem üblichen Fahrplan von montags bis freitags entspricht. Alle neuen Zeiten für die frühen Morgenstunden finden Fahrgäste in der Elektronischen Fahrplanauskunft (EFA) und damit in der Vestische-App. Eine Übersicht über den Linienverkehr vor 8 Uhr und alle Fahrpläne gibt es zudem auf www.vestische.de/notfallfahrplan-coronakrise. Für weitere Fragen steht das Serviceteam unter 01806 504030 zur Verfügung (20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunk max. 0,60 Euro/Anruf). Ab 8 Uhr verkehren die Fahrzeuge der Vestischen dann wie gehabt nach dem Samstagsfahrplan. Des Weiteren fahren keine Nacht-Express-Linien.

1. April, 13 Uhr:

Mit Unterstützung der Arbeiterwohlfahrt (Awo) hat die Stadt Gelsenkirchen eine mehrsprachige Corona-Hotline geschaltet. Unter der Rufnummer 0209 169-7000 können sich ab heute alteingesessene und zugewanderte Menschen über aktuelle Entwicklungen rund um das Coronavirus in mehreren Sprachen informieren. Die Hotline ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr geschaltet. Die Beratung wird in den Sprachen Deutsch, Englisch, Arabisch, Farsi, Bulgarisch, Rumänisch, Russisch, Polnisch, Türkisch, Griechisch, Kurdisch, Spanisch, Kroatisch, Bosnisch, Serbisch und Moldawisch angeboten. Flyer mit den Angeboten werden ab sofort in Einrichtungen und Geschäften mit entsprechender Kundschaft ausgelegt.

1. April, 11.30 Uhr:

Betrüger geben sich vermehrt als Behördenmitarbeiter der Bezirksregierung aus, um sich Geld zu erschleichen. Sie rufen gezielt die Unternehmen an, die einen Antrag auf Soforthilfe bei der Bezirksregierung Münster gestellt haben könnten und verlangen von den Antragstellern eine Zahlung von 150 Euro innerhalb von 48 Stunden, um den Zuschuss zu bekommen. Die Bezirksregierung Münster weist ausdrücklich daraufhin: Die Anträge können kostenlos bei der Bezirksregierung gestellt werden. Es gibt kein Vorschuss-System und es wird keine Bearbeitungsgebühr erhoben! Erhalten Antragsteller einen zweifelhaften Anruf, können Sie sich gerne an die Hotline der Bezirksregierung Münster wenden: 0251 411-3400 oder per Mail an info-soforthilfe@brms.nrw.de.

Seit Freitag, 27. März, können Unternehmen, die von der Corona-Krise betroffen sind, bei der jeweiligen Bezirksregierung Anträge für finanzielle Unterstützung stellen. Bis Dienstagabend, 31. März, sind in der Bezirksregierung Münster rund 39.000 Anträge eingegangen. Um die benötigten Finanzhilfen schnell und unbürokratisch weiterzugeben, waren am vergangenen Wochenende 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirksregierung Münster freiwillig im Einsatz, um die Anträge zu prüfen. Kontrollmechanismen, die für die Umsetzung des Soforthilfe-Programms vorgesehen sind, können solche betrügerischen Handlungen gegenüber Unternehmen nicht verhindern. Kleinunternehmer erhalten aus dem Programm des Bundes Zuschüsse in Höhe von 9000 Euro bzw. 15.000 Euro. Mit „NRW-Soforthilfe 2020“ stockt die Landesregierung dieses Programm nochmals ordentlich auf, um heimische Unternehmen mit zehn bis 50 Beschäftigten mit je 25.000 Euro zu unterstützen. Das Angebot richtet sich ebenso an Freiberufler und Solo-Selbstständige.

1. April, 10 Uhr:

Derzeit gibt es 102 aktuelle Fälle von nachgewiesenen Corona-Infektionen in Gelsenkirchen, 119 waren es bislang insgesamt, 16 Erkrankte sind bereits wieder genesen, ein 55-Jähriger ist gestorben. Von den 102 aktuellen Fällen sind 76 Infizierte unter 60 Jahren, 26 sind über 60 Jahre alt.