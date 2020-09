Nachdem der Sieben-Tage-Wert je 100.000 Einwohner laut Robert-Koch-Institut auf 44,1 gestiegen ist, sind am Wochenende verstärkt Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes in Gelsenkirchen unterwegs, um in Veranstaltungsräumen die Einhaltung der Corona-Schutzregeln zu überprüfen.