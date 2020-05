Corona: Gelsenkirchener Abiturienten: „Eine normale Prüfung“

Nach Ausnahmezustand sieht der karge Raum mit den Einzeltischen eigentlich gar nicht aus, abgesehen vom Desinfektionsmittel auf dem Tisch und den Einmalhandschuhen, die neben dem Duden liegen. Der erste Tag der Abiturprüfungen in Zeiten von Corona, eine Momentaufnahme an der Gesamtschule Berger Feld. Biologie Leistungs- und Grundkurs stehen hier heute auf dem Plan. Die Prüflinge sind in zwei Gruppen aufgeteilt. Da es nur drei Grundkursprüflinge sind, sitzen sie mit im Leistungskursraum.

Es ist mucksmäuschenstill. Die Masken bleiben bei den meisten – außer bei der Lehrerin – im Rucksack oder auf dem Tisch liegen, die Abstände zwischen den Tisch sind groß genug. Nur wer auf die Toilette will, muss einen Mund-Nasen-Schutz anlegen. Jeder Toilettengang wird registriert – aber das ist nicht ungewöhnlich bei Abiturprüfungen.

Nur 60 Prozent nutzten die Möglichkeit, sich in der Schule vorzubereiten

Rund 60 Prozent der Abiturienten haben am Berger Feld das Angebot angenommen, ab dem 23. April noch einmal im Präsenzunterricht in der Schule den Stoff durchzuarbeiten. Die anderen haben es vorgezogen, sich zuhause vorzubereiten, erklärt Maike Selter-Beer, Leiterin der Gesamtschule. Die Versorgung der Schüler daheim mit Materialien und Aufgaben habe gut geklappt. Und nebenbei habe man in ihrer Schule die Zeit genutzt, um das Iserv-Programm zu installieren. Das werde beim digitalen Unterricht künftig hilfreich sein.

Wer den Duden nutzen möchte, muss sich dafür Einmalhandschuhe anziehen. Eine Sonderregel dank Corona. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

An diesem ersten Tag des Abiturs 2020 sind neben den Biologie-Prüflingen nur die 10er Jahrgänge im Haus. Ihre Zentralen Prüfungen, die diesmal gar nicht zentral gestellt werden, starten erst nächste Woche. Dann werden auch noch Klausuren der Elfer nachgeholt, die durch den Shutdown ausgefallen waren.

Mittwoch und Donnerstag kein Unterricht

An diesem Mittwoch und Donnerstag allerdings, wenn Deutsch und zahlreiche andere Fächer auf dem Prüfungsplan stehen, wird die Schule für alle anderen geschlossen, um Ruhe, Abstand und Aufsicht garantieren zu können. Die letzte Abiprüfung steht am 26. Mai an, danach kommen rollierend alle Jahrgänge zurück in die Schule. Die Zeit bis zu den Ferien ist knapp.

Berufswunsch „Veranstaltungsmanagement“ nochmal überdenken

Marie Brooke nach ihrer ersten Abitur-Klausur, die sie ebenfalls eher „normal“ fand. Nach dem Abitur will sie zur Polizei gehen. Den Studienplatz hat sie schon. Foto: Sibylle Raudies

Nach viereinviertel Stunden Klausur macht Nils Maestrowitz (19) beim Rausgehen einen recht zufriedenen Eindruck. „Es war eigentlich alles normal, die Klausur war ok.“ Seinen Berufswunsch – Veranstaltungsmanagement – will er wegen Corona allerdings nochmal überdenken. Marie Booke (18) fühlte sich durch die Corona-Bedingungen in der Klausur nicht eingeschränkt, und ihre Perspektive ist klar: Sie geht zur Polizei, kann am 1. September das Studium beginnen. Paul Niklas Müller (19), etwas angespannt, aber nicht wegen Corona, wie er betont, will ein Soziales Jahr nutzen um zu sehen, wo der Weg ihn hinführt.

Stundenplan fürs nächste Schuljahr

Schulleiterin Maike Selter-Beer beginnt indes am Mittwoch, 13. Mai, mit dem Aufstellen des Unterrichtsplans für das nächste Schuljahr. Ein Rechenakt, der an einem so großen Schulsystem mit sieben Zügen je Jahrgang gut und gerne zwei Wochen in Anspruch nimmt.

Dabei weiß bislang niemand, wie nach den Ferien unterrichtet werden kann. Der Stundenplan wird zunächst so aufgestellt, als ginge es normal weiter. Und wird bei Bedarf den jeweiligen Regeln angepasst.