Corona: In die Fitness-Branche kehrt endlich Bewegung zurück

Ein Rest Saunaduft mischt sich mit dem frischen Geruch von Putzmitteln. Die Böden sind frisch gewischt, Handläufe und Trainingsgeräte sind desinfiziert. Vor allem aber wurden sie neu positioniert: Mit nun vorgeschriebenen drei (!) Meter Abstand stehen Crosstrainer und Ruderbänke, Ergometer und Stepper in den Trainingsräumen, aber auch in den Hallen des Trampolino. Auch vor Kletterbergen, Trampolinfeldern und auf Cageballplätzen könn(t)en sich von Montag an Trainierende breit machen. „Glücklicherweise haben wir ja hier insgesamt 7000 Quadratmeter und damit Fläche ohne Ende““, sagt Martin Rinke. Seinen Schalker Sportpark an der Kurt-Schumacher-Straße hat er in den vergangenen Tagen mit viel Manpower auf den Neustart nach der Corona-Sperrung vorbereitet.

Gelsenkirchener Unternehmer rechnet mit 300.000 Euro Umsatzausfall

Es wird höchste Zeit, die Menschen wieder zurück in den Fitness-Betrieb und die Trainings-Routine zu bekommen, findet Rinke und hat dabei nicht nur seine wirtschaftliche Interessen im Blick – auch wenn die Zwangspause ihn wie viele andere Firmen massiv getroffen hat. Die direkten „Umsatzeinbußen seit Beginn der amtlich verordneten Gesamtschließung am 17. März bis heute“ beziffert er mit über 300.000 Euro, die Mai-Beiträge seiner rund 4000 trainierenden „Injoy“-Mitglieder hat er nicht mehr eingezogen, für seine 36 Vollzeitkräfte hat er Kurzarbeit angemeldet und die Lohn-Lücke zu „100 Prozent aufgefüllt“, an die 50 Honorarkräfte waren über Wochen ohne Job. Doch das Corona-Finanzdesaster verbindet sich für ihn mit massiven gesundheitlichen Folgen – für die Kundschaft.

Ohne regelmäßige Training geht das Immunsystem in die Knie

Sport gehört für sie zum Alltag: Ihr regelmäßiges Studio-Training kann Tanja Kalina nun wieder aufnehmen. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

„Wenn die Leute nicht trainieren gehen, hat das für sie massive Konsequenzen“, glaubt Rinke. Eine Sicht, die Dr. Thorsten Rarreck, Facharzt für Orthopädie mit Praxis in Buer, Mediziner mit ganzheitlichem Ansatz, lange Jahre Vereinsarzt des Bundesligisten Schalke 04 und selbst auch ambitionierter Ausdauer-Sportler, teilt. Seine Praxis-Botschaft: Schmerzen und andere Symptome sind Ausdruck einer aus dem Gleichgewicht geratenen Regulationsfähigkeit des Organismus. Die bloße Unterdrückung der Symptome führt auf Dauer nur zur Chronifizierung der Erkrankung.“ Sein Appell: „Wir müssen die Menschen beim Sport halten. Es geht um ihre Gesundheit. Ohne Training geht das Immunsystem runter, sie werden anfälliger für virale Erkrankungen.“

Die Energieproduktion des Körpers schwächelt

Schon wenige Wochen Fitness(-(Zwangs)-Pause würden sich „definitiv bemerkbar machen“, sagt Rarreck. Die Muskelfaserstruktur verschlechtert sich, Muskelmasse und Kraft lassen deutlich nach, die Energieproduktion des Körpers schwächelt, mit der Abnahme der Kapillardichte in den Muskelfaserbündeln geht die erhöhte Freisetzung von sogenannten Sauerstoffradikalen und Entzündungsfaktoren einher. Bewegung hilft dagegen. Wie Rarreck tickt, zeigt der Merksatz auf der Startseite seiner Praxis-Homepage: „Ein Aufzug zur Gesundheit existiert nicht. Es bleibt nichts anderes übrig, als die Treppe zu nehmen.“

Angst und Sorge „schwächen nachweisbar die Abwehrkräfte“

Wobei Rarreck wie Rinke wissen: Nicht jeder Mensch ist unbedingt von Natur aus mit viel Eigenantrieb gesegnet. Sprich: Ein geregeltes Trainingsangebot hilft zu erreichen, was Rarreck als „Dreiklang für die Gesundheit“preist. Neben Bewegung, vitalstoffreicher Ernährung (der Arzt schwört zudem auf die Vitamine D und C) zählt er dazu die Psyche. Die werde in Corona-Zeiten besonders strapaziert. Doch Angst, so Rarreck, „schwächt nachweisbar die Abwehrkräfte. Bei allen Krankheiten ist Angst ganz schlecht“, man dürfe sich vom „Virus nicht auffressen lassen“.“

„Es wird viel zu wenig über die psychosozialen Folgen der Coronakrise gesprochen“, findet Rinke. „Die Menschen leiden darunter, dass sie ihre gewohnten sozialen Kontakte nicht mehr haben. Das wird Nachwirkungen haben. Da bin ich mir ganz sicher.“ Ein Stück weit zurück zur Normalität geht es von Montag an. Bis zu 350 Besucher könnte Rinke gleichzeitig auf die Anlage lassen. „Wir sind auf alles vorbereitet und haben verschiedenste Szenarien für den Start erarbeitet“, sagt Rinke, final seien „noch ein paar Details mit dem Ordnungsamt zu klären, beispielsweise zu Mundschutz oder Mattennutzung.

Leistungsdaten werden via App aufs Smartphone übertragen

In der verordneten Zwangspause hat der Schalker Sportpark trotz Umsatzflaute seine ohnehin geplanten Investitionen umgesetzt und auch einen kompletten neuen Gerätezirkel aufgebaut. „E-Gym“ lautet das Stichwort für Lastzüge, Beinstrecker oder Bizepstraining, Rinke spricht von Training „4.0“. Die Geräte sind interaktiv, digitalisiert und für jeden Trainierenden höchst individuell einstellbar – Leistungsdaten oder Körperwerte werden via App aufs Smartphone übertragen. Bei der Kundschaft, auch im höheren Alter, käme diese Kombination aus Training, informativen und auch spielerischen Elementen gut an, meint Rinke. Rarreck dreht eine E-Zirkel-Runde von Gerät zu Gerät, die ihn wie gewünscht an die Leistungs- und Ermüdungsgrenze bringt. Den Weg die Treppe hoch könnte er sich danach durchaus mal sparen...