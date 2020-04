Corona in Gelsenkirchen: Grillen und Gärtnern boomt

„Grillgeräte, die sind im Moment besonders von Männern sehr nachgefragt“, erzählt Siegfried Joachim. In diesem Segment sei in den vergangenen Wochen schon eine Veränderung spürbar gewesen, so der Geschäftsführer des Unternehmens Düsing, einem „Grünen Großmarkt“. Der Wunsch nach einem schicken Grill sei vielleicht schon zuvor gehegt worden bei den jeweiligen Kunden. „Aber in der jetzigen Situation sagen die Leute, wir machen es uns zu Hause schön.“

Da passt es, dass gerade Daniel Wilger an der Kasse steht – mit einem großen Sack Holzkohle. Angrillen sei angesagt am Wochenende, erzählt er. „Das hätten wir wohl ohnehin gemacht. Aber ich will smoken. Das mache ich nur, weil ich jetzt im Homeoffice die Zeit dafür habe.“ Ein paar schöne Stunden im Freien scheinen da vorprogrammiert. „Grillen geht immer und ist immer schön.“

Die Zeichen der Zeit sind auch bei Düsing allgegenwärtig

Mit ihrem Gartenfachmarkt darf die Familie Düsing auch in diesen Tagen öffnen. Manches hier drückt Normalität aus, die Zeichen der Zeit jedoch sind allgegenwärtig: Klebebänder auf dem Boden zeigen Kunden an, wie viel Abstand an der Kasse gehalten werden muss, Personal und Kunden trennen hier Barrieren aus Flatterband, dort Plexiglasscheiben. „Wir mussten uns auch anders aufstellen“, sagt Merle Joachim, die Prokuristin. „In so einer Situation merkt man, wie leicht Mitarbeiter verunsichert sind und wie wichtig es ist, als Unternehmer gut informiert zu sein.“

Das sind sie hier. Auch hinter den Kulissen hat man Abläufe verändert. Die Werkstatt, die Gartenmaschinen aller Art wartet und repariert, arbeitet nun in zwei Schichten. Damit immer nur zwei Mitarbeiter im Raum sind. Zwischen den Schichten muss die Werkstatt eine viertel Stunde durchlüften.

Auch die Werkstatt bei Düsing bleibt trotz Corona-Krise offen. Gearbeitet wird dort allerdings im Schichtbetrieb, wie Werkstattleiter Alexander Gossen erklärt, der gerade mit Betriebsleiterin Bettina Sobbe einen Rasenmäher wartet. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Alexander Gossen ist einer derer, die hier arbeiten und nun, je nach Schichteinteilung, ganz früh morgens beginnen oder weit länger als gewohnt arbeiten. Verändert habe sich noch mehr: „Wir halten Abstand zum Kunden, der übliche Handschlag ist nicht mehr drin.“ Die Übergabe sei nun etwas kompliziert. „Das machen wir telefonisch – oder wir schreiben Zettel.“ Die gute alte Art funktioniere immer noch recht gut.

Menschen denken wieder über Selbstversorgung nach

Derweil geht in der Verkaufshalle das Geschäft weiter. Immer sind drei, vier Kunden da. Auf der riesigen Fläche verläuft sich das. Abstand halten ist hier kein Problem. Fröhlich sammeln Kunden zusammen, was sie für das sonnige Wochenende im heimischen Garten brauchen. „Sämereien gehen gut“, sagt Siegfried Joachim und erzählt, die Menschen dächten wieder mehr über Selbstversorgung nach – auch eine Folge der aktuellen Lage. „Der Garten“, so meint er, „ist wieder im Kommen“.

Ewa Schwenson hat einige Samentütchen in der Hand. In den Garten wollte sie ohnehin und sie ist froh, dafür etwas Zeit zu haben. In der Krise müsse sie als Pflegekraft besonders ran. Gemüse, erzählt sie, bauen sie seit ein paar Jahren schon an. „Tomaten, Gurken, Kartoffeln, Salat“, zählt sie auf. In diesen Jahr traut sie sich mehr zu: „Rosenkohl“. Das ist bekanntlich nicht so leicht. „Man steigert sich von Jahr zu Jahr.“

Leihmaschinen werden zurzeit stark nachgefragt

Sicher, auch für das Unternehmen der Joachims hat sich viel verändert. Noch aber können sie die Krise händeln. Man darf nicht alles, aber man darf öffnen, aktiv bleiben, arbeiten. Immer angepasst an die neuen Umstände. „Was man auch spürt ist, dass viele Leihmaschinen angefragt werden“, erzählt Merle Joachim. Daran merke sie, dass etliche ambitionierte Gärtner in der Stadt sind, die nun mehr Zeit haben für das eigene Grün.

Zu ihnen gehört David Strohhofer. „Jetzt nutzen wir die Zeit im eigenen Garten. Sonst hätten wir sicher eher Ausflüge gemacht. Aber der Garten“, meint er, „ist eben einer der wenigen Rückzugsorte, wo man sich noch aufhalten darf.“