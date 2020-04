Corona in Gelsenkirchen: Stadt sucht medizinisches Personal

Gelsenkirchen. Es ist eine Vorsorgemaßnahme: Die Stadt Gelsenkirchen sucht Helfer mit medizinischer Vorbildung – falls sich die Corona-Krise verschärft.

Die Stadt Gelsenkirchen und die Gelsenkirchener Kliniken bereiten sich seit Wochen auf möglicherweise weiter steigende Patientenzahlen wegen des Coronavirus vor.

So ist die Anzahl der verfügbaren Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern bereits verdoppelt worden. Darüber hinaus steht das St. Josef-Hospital in Horst mit zusätzlichen Bettenkapazitäten für Patienten mit leichten bis mittleren Verläufen bereit, die dann belegt werden könnten, wenn die Kapazitäten in den anderen Kliniken ausgeschöpft sind.

Stadträtin Karin Welge ist die Leiterin des Krisenstabs der Stadt Gelsenkirchen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Zu diesen Vorsorgemaßnahmen, die der Krisenstab der Stadt Gelsenkirchen für die möglichen weiteren Verläufe der Corona-Pandemie trifft, gehört es auch, jetzt schon zusätzliche Helferinnen und Helfer zu suchen, die unterstützend einspringen können. „Wir können nicht ausschließen, dass es zum Beispiel durch Quarantänemaßnahmen oder Erkrankungen zu einem personellen Engpass im medizinischen und pflegerischen Bereich kommt“, erklärt Stadtdirektorin Karin Welge, Leiterin des Krisenstabes der Stadt Gelsenkirchen. Man müsse auf alles vorbereitet sein.

Gelsenkirchen will auf mögliche Verschlechterung vorbereitet sein

Sollte sich die Situation in den kommenden Tagen oder Wochen verschärfen, wird auch in Gelsenkirchen dringend medizinisches und pflegerisches Personal benötigt. Gemeinsam mit den Krankenhäusern ruft die Stadt alle Bürger mit einer medizinischen Ausbildung auf, Einrichtungen zu unterstützen, die zum jeweiligen Qualifikationsprofil passen. So sind besonders Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, Pharmazeutisch-technische Assistentinnen (PTA) oder Medizinisch-technische Assistentinnen (MTA) im Ruhestand, in Elternzeit, im Studium oder in Ausbildung gesucht. Sie können verstärken, unterstützen und entlasten. Ärzte im Ruhestand könnten etwa ihren Kollegen bei der telefonischen Patientenberatung helfen und mit ihrer langjährigen Erfahrung wertvolle Hilfe leisten, ohne dass ihnen selbst eine Infektion droht.

Die Stadt ist zudem auf der Suche nach weiteren freiwilligen Helfern und ehrenamtlichen Unterstützern. „Mein herzlicher Appell an alle Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener ist: Bitte melden Sie sich! Stellen Sie sich zur Verfügung in Ihrer Stadt, für Ihre Mitmenschen. Es kann der Zeitpunkt kommen, an dem wir alle darauf angewiesen sind, dass jeder einzelne von uns seinen Beitrag zur Bewältigung dieser Situation leistet“, so Karin Welge.

Online-Kontaktformular muss vollständig ausfüllen werden

Jeder, der helfen will, kann sich ganz einfach unter www.gelsenkirchen.de/hilfdenhelfern in ein Online-Kontaktformular eintragen. Jede Anfrage und freiwillige Meldung wird auf geeignete Einsatzmöglichkeiten geprüft. In jedem einzelnen Fall geht dem Einsatz die Prüfung voraus, ob und wie die- oder derjenige eingesetzt werden kann. „Bitte melden Sie sich aber nicht, wenn Sie bereits einer Hilfsorganisation angehören. Mit diesen stehen wir ohnehin in engem Austausch und sind über die Personalbestände dort informiert“, so Klaus Mika, Leiter des Gesundheitsamtes.

Alle Freiwilligen werden gebeten, das Online-Formular vollständig auszufüllen. Die Stadt kümmert sich dann um eine fachgerechte Vermittlung. Eine Rückmeldung erfolgt laut Stadt aber erst im Bedarfsfall, nicht unmittelbar.