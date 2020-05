Corona: Tests bei Gelsenkirchener Westfleisch-Mitarbeitern

Das städtische Gesundheitsamt wird alle 160 Mitarbeiter der Firma Westfleisch am Standort Gelsenkirchen auf eine Corona-Infektion testen. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilte, soll ab kommenden Montag (11. Mai) bei Westfleisch kontrolliert werden.

Allein auf dem inzwischen geschlossenen Coesfelder Schlachthof der Münsteraner Firma wurden bis Donnerstagnachmittag 129 positive Testresultate bekannt gegeben. Auch im Schlachtbetrieb in Oer-Erkenschwick gibt es überdurchschnittlich viele am Coronavirus erkrankte Mitarbeiter. NRW-Gesundheitsminister Laumann sprach am Freitag (8.5.) von 150 Fällen. In Gelsenkirchen soll es nach Angaben des Unternehmens aber bislang keine nachgewiesenen Fälle geben.

Westfleisch hat Schlachthof 2016 übernommen

Neben Westfleisch sollen nun auch alle weiteren Schlachthofmitarbeiter in NRW auf das Coronavirus getestet werden. Bei einer Pressekonferenz am Freitag wurde deutlich, dass das Land NRW vor allem in den Gemeinschaftsunterkünften, in denen viele rumänische Werkarbeiter untergebracht sind, Defizite bei der Einhaltung von Hygiene-Regeln vermutet. Bei Westfleisch in Gelsenkirchen haben nach Angaben des Unternehmens etwa die Hälfte der Beschäftigten einen Werkvertrag.

Westfleisch hat den Schlachthof Gelsenkirchen 2016 übernommen. 30.000 Schweine pro Woche werden hier geschlachtet. gowe