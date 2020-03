Coronavirus: Gelsensport kämpft für finanzielle Hilfsfonds

Gelsenkirchen. Gelsensport-Geschäftsführer Marco Baron sichert den Vereinen Hilfe und Unterstützung zu, kann diesen deren finanzielle Sorgen aber nicht nehmen.

Nach dem Erlass der nordrhein-westfälischen Landesregierung, dass Sportvereine ihre Angebote einstellen und ihre Sport- und Freizeitanlagen schließen müssen, hat Gelsennsport-Geschäftsführer Marco Baron reagiert und den Vereinen ein Schreiben zukommen lassen. „Diese Entscheidung bedeutet einen weiteren, tiefen Einschnitt“, schreibt der 35-Jährige. „Neben dem vorübergehenden Verlust der Gemeinschaft im Sportverein bereiten den meisten von Ihnen insbesondere die nun ausbleibenden Einnahmen große Sorgen. Diese Sorgen teile ich mit Ihnen, obgleich ich Ihnen diese zum heutigen Zeitpunkt nicht nehmen kann. Was ich jedoch kann, ist, Ihnen mein Wort zu geben, dass ich mich auf allen politischen Ebenen und beim Landessportbund NRW für einen finanziellen Hilfsfonds für Ihre Sportvereine einsetzen werden.“

Marco Baron betont aber auch noch einmal, dass es trotz aller Schwierigkeiten zum aktuellen Zeitpunkt sehr wichtig bleibe, die Anordnungen der Landesregierung und der Stadt Gelsenkirchen zu beachten und einzuhalten. „Bitte befolgen Sie das Verbot von Vereinsangeboten und -aktivitäten sowie die Anweisung zur Schließung von Sport- und Freizeitanlagen“, schreibt der Gelsensport-Geschäftsführer. „Beachten Sie bitte auch, dass sämtliche Sporthallen, Schwimmhallen und Außensportanlagen der Stadt bis auf Weiteres geschlossen sind und nicht benutzt werden dürfen. Weisen Sie Ihre Vereinsmitglieder bitte darauf hin, und werben Sie für Verständnis und Solidarität. Je schneller die Ausbreitung des Virus durch diese einschneidenden Maßnahmen eingedämmt werden kann, desto früher können Sie Ihren Sportbetrieb wieder aufnehmen.“

Marco Baron: „Hier geht es um ganze Vereinsexistenzen“

Weiter heißt es in dem Schreiben Marco Barons: „Dass die Bundesregierung der Wirtschaft mit einem Hilfspaket in Höhe von vier Milliarden Euro helfen wird, mag absolut notwendig und richtig sein. Ich bin aber auch der Auffassung, dass den vielen ehrenamtlich geführten, gemeinnützigen Sportvereinen in der vielleicht schwersten Krise der vergangenen Jahrzehnte ebenso geholfen werden muss. Dafür werde ich mich starkmachen. Mir persönlich reicht es nämlich nicht, in der WAZ Durchhaltefloskeln von mir zu geben. Ob Teamsportler oder nicht, selbstverständlich hat man im Sport gelernt, Niederlagen zu verdauen.

Hier geht es aber nicht um eine sportliche Niederlage, hier geht es um ganze Vereinsexistenzen. Da hilft es nicht, auf das schöne Wetter hinzuweisen und zu bemerken, wie schön es jetzt wäre, Sport zu treiben. Inwiefern Sportvereine so von der Krise profitieren sollen, bleibt mir ein Rätsel. Und selbstverständlich gibt es auch unter den Sportlerinnen und Sportlern viele, die der sogenannten Risikogruppe angehören. Auch deren Gesundheit gilt es zu schützen. Sportler pauschal als nicht gefährdet einzustufen, ist ein Schlag ins Gesicht all derer, die gerade sehr bemüht und besorgt um Ihre Vereinsmitglieder sind. Eine derart fehlende Sensibilität, Seriosität und Solidarität hilft Ihren Sportvereinen nicht weiter.

Gelsensport bittet die Vereine um eine E-Mail

Was den organisierten Sport wirklich stark macht – neben dem unermüdlichen Einsatz der zahlreichen Ehrenamtlichen und der großen Gemeinschaft im Verein –, ist das große Verbundsystem an Vereinen, Stadt- und Kreissportbünden, Sportfachverbänden und den großen Spitzenverbänden auf Landes- und Bundesebene. Hier wird Gelsensport seinen Einfluss ausüben und die Interessen der Sportvereine in unserer Stadt vertreten. Gelsensport als Dachorganisation, ich persönlich und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen an Ihrer Seite. Was erreicht werden kann, mag ich nicht vorhersehen, aber wir werden alles dafür tun, damit Ihnen geholfen wird.

Um einen Überblick und eine Einschätzung der voraussichtlichen finanziellen Schäden und Probleme Ihrer Vereine zu erhalten, bin ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir per E-Mail Informationen zukommen lassen. Ich danke Ihnen für Ihre Mithilfe, Ihre Ausdauer und Ihre Tatkraft in dieser schweren Krise. Bei Fragen stehe ich allen Vereinsvorständen im Rahmen meiner Möglichkeiten zur Verfügung.“ (AHa)