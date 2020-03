Das Gipfeltreffen: Erle 19 empfängt F.S.M. Gladbeck

Gelsenkirchen. In der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A kommt es am Sonntag zum Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Erle 19 und dem Zweiten F.S.M. Gladbeck.

Das Gipfeltreffen in der Fußball-Kreisliga A zwischen Spitzenreiter Erle 19 und dem vier Punkte schlechteren Tabellenzweiten F.S.M. Gladbeck überstrahlt an diesem Spieltag alle anderen Partien in der Staffel 1. Aber auch in Buer gibt es eine Begegnung, in der die Weichen im Hinblick auf die nächste Saison gestellt werden. Im Derby zwischen dem Tabellendrittletzten SSV Buer II und dem Schlusslicht Westfalia Buer geht es um Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

„Hop oder top“ – so umschreibt Trainer René Dijkstra von SSV II das Duell der Nachbarn. Seine Truppe hat ihre beiden bisherigen Spiele in diesem Jahr verloren und dabei jeweils fünf Gegentore kassiert. Deutlich länger ist die Negativserie der Westfalia. Sie hat die letzten elf Spiele nicht gewonnen. „Für uns ist das ein Sechs-Punkte-Spiel“, sagt Westfalias Coach Oliver Komander. „Ich bin guter Dinge. Die Mannschaft hat sich noch nicht aufgegeben.“

Auch im Fürstenbergstadion sind Gelsenkirchener unter sich. Der BV Horst-Süd empfängt YEG Hassel II. Beide Teams sollten nichts mehr mit dem Abstieg zu tun bekommen. Auch der SC Schaffrath hat sich, zuletzt unter den Augen von Schalkes Timo Becker, von unten abgesetzt. Trainer Andreas Pick peilt beim VfL Grafenwald den dritten Sieg in Folge an.

Außerdem spielen: Beckhausen 05 beim BV Rentfort II, Gençlerbirliği Resse gegen Preußen Gladbeck, Horst 59 gegen Adler Ellinghorst sowie Eintracht Erle beim VfB Kirchhellen II.

Verfolgerduell in Bulmke-Hüllen

SSV/FCA und DJK TuS, die beiden Rotthauser Klubs in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A, sind sportliche Rivalen. Aber ihr Verhältnis kann durchaus als gut nachbarschaftlich bezeichnet werden. An diesem Sonntag drückt man in Reihen des SSV/FCA der DJK TuS ganz besonders fest die Daumen. Die Löwen empfangen nämlich den SV Hessler 06, den großen Widersacher des SSV/FCA im Kampf um den Titel.

Der SSV/FCA darf sich jedoch nicht aufs Daumendrücken beschränken, denn er steht selbst vor einer schwierigen Aufgabe. Der Tabellenzweite muss zum Vierten Firtinaspor, der zuletzt ein 1:1 bei Blau-Weiß erreichte. Der Tabellendritte aus Schalke ist diesmal spielfrei.

Im Kampf um den Klassenerhalt ist die Spvgg. Middelich-Resse trotz namhafter Zugänge in der Winterpause noch keinen Schritt weitergekommen. Das Schlusslicht hat im Emscherbruch-Derby den Neuling und Tabellenfünften VfL Resse 08 zu Gast. Ein Derby gibt es auch in Ückendorf zwischen ETuS Gelsenkirchen und SG Eintracht 07/12.

Adler Feldmark hat sich am Sonntag in Heßler tapfer geschlagen. Gegen Union Neustadt möchte der Vorjahresvizemeister auch das zweite Heimspiel unter Edvin Kovacevic als Trainer gewinnen. Außerdem: ETuS Bismarck gegen Arminia Ückendorf sowie Preußen Sutum gegen Westfalia 04 II.