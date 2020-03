Das Jahr 2020 läuft gut an für den SV Horst 08

Das Jahr 2020 läuft für den SV Horst 08 in der Fußball-Landesliga gut an. Auch die dritte Partie nach der Winterpause überstand er ohne Niederlage. Nach zwei Unentschieden gab es an diesem Sonntag für die Schollbruch-Kicker sogar ei­nen Sieg. Sie fertigten den FC Frohlinde auf eigenem Platz mit 4:0 ab und verbesserten sich auf Rang sieben. „Acht Punkte aus den vergangenen vier Spielen, zudem dreimal ohne Gegentor geblieben -- das kann sich sehen lassen“, sagt Trainer Jens Grembowietz. „Diese Ausbeute darf aber nur der Grundstock sein für das, was wir im Verlauf der Rückrunde noch vorhaben.“

Der 33-Jährige ist zwar nicht der Typ, der nach einem deutlichen Erfolg krampfhaft das Haar in der Suppe sucht, aber nach dem 4:0 gegen den Gast aus Castrop-Rauxel machte er auch eine kritische Anmerkung. „Es war“, so teilte er seine Sicht der Dinge mit, „nicht alles Gold, was glänzte.“ In der Tat war sein Team lange Zeit nicht so souverän, wie man nach dem Ergebnis vermuten könnte. In der Anfangsphase hatte der FC Frohlinde jedenfalls etwas mehr vom Spiel.

Norman Seidel trifft zweimal für den SV Horst 08

Den Horstern tat das 1:0 durch Norman Seidel nach einem Freistoß von Mohamed Bouachria enorm gut. „Danach waren wir entspannter“, so die Beobachtung von Jens Grembowietz. „Hinzu kam, dass wir zum richtigen Zeitpunkt die nächsten Treffer erzielt haben.“

Vor der Pause musste Gäste-Schlussmann Daniel Schultz zwei weitere Male hinter sich greifen. Murat Berberoglu erhöhte auf 2:0, und mit dem wohl schönsten Treffer des Tages, einem Volleyschuss aus etwa 13 Meter, sorgte Norman Seidel für den 3:0-Vorsprung zur Pause.

Pascal Roith setzt den Schlusspunkt – 4:0

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Gäste schon längst die Nerven verloren. Sie wurden zappeliger und wilder und meckerten sich gegenseitig an. Ein leichtes Aufbäumen zu Beginn der zweiten Hälfte verflachte wieder, und als Pascal Roith das 4:0 erzielte, war die Partie gelaufen. Die letzten 35 Minuten ließen die Horster im Gefühl des sicheren Sieges locker austrudeln.

Tore: 1:0 Norman Seidel (14.), 2:0 Murat Berberoglu (39.), 3:0 Norman Seidel (41.), 4:0 Pascal Roith (55.).

SV Horst 08: Kurt, Skrzecz (58. D Acquisto), Melchner, Köppen, Köstekci (67. Ba. Aydin), M. Bouachria (83. Özdemir), Roith, Berberoglu (90. Yavuz), Lantermann, Wening, Seidel.