Den Knüller der Kreisliga-A-Staffel 2 gibt es in Rotthausen

In der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A geht es an diesem Sonntag mit einem echten Knüller, mit dem Derby in Rotthausen, weiter. SSV/FCA gegen die DJK TuS – dieses Duell lässt niemanden rund um die Sportanlage Auf der Reihe kalt. Die SSV/FCA braucht als Tabellenzweiter jeden Zähler, um an Spitzenreiter Hessler 06 dranzubleiben. Für die DJK TuS geht es hingegen nur um eine Platzierung im vorderen Tabellenmittelfeld, aber sie ist, wie sie schon bei der 1:2-Niederlage im Hinspiel gezeigt hat, nicht gewillt, es dem Nachbarn leicht zu machen.

Die Heßleraner dürften es in ihrem ersten Spiel des neuen Jahres einfacher als der SSV/FCA haben. Gegen Arminia Ückendorf sollte es nur um die Höhe des Sieges gehen. Bereits das Hinspiel gewann das Team von Trainer Holger Siska locker mit 6:0. Auch die DJK Blau-Weiß, der Tabellendritte, hat ein Heimspiel und ist gegen ETuS Gelsenkirchen klar favorisiert.

Westfalia 04 II und die Spvgg. Middelich-Resse eröffnen den Spieltag

Der Spieltag wird am Sonntag mit dem 13.15-Uhr-Spiel zwischen Westfalia 04 II und der Spvgg. Middelich-Resse eröffnet. Der Klub aus der Resser Mark schwebt mit nur sieben Punkten in Abstiegsgefahr. Schlechter hat im ersten Halbjahr dieser Saison nur der SV Union Neustadt abgeschnitten. Mit sechs Zählern auf dem Konto trifft das Schlusslicht auf Preußen Sutum.

Außerdem: VfL Resse 08 gegen Adler Feldmark sowie SG Eintracht 07/12 gegen ETuS Bismarck. Firtinaspor ist spielfrei.