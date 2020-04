Der SC Hassel sammelt ein Resser Landesliga-Quartett

Dem Fußball-Bezirksligisten SC Hassel ist ein besonderer Coup gelungen. Die Nordstädter haben vier Spieler vom Landesligisten Viktoria Resse für die nächste Saison verpflichtet: Moritz Eckstein für den linken Flügel, den Innenverteidiger Tobias Leufke, den offensiv vielseitig verwendbaren Lukas Tomanek sowie Marc Svenßon, der als rechter Verteidiger und auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann.

„Sie werden uns weiterhelfen“, sagt Hassels Trainer Tim Kocha­netzki voller Überzeugung. „Sie machen uns nicht nur sportlich besser, sondern passen auch charakterlich.“ Diese Sätze münzt der Coach der Grün-Weißen auch auf drei weitere Neuverpflichtungen. Für den offensiven Bereich holen die Hasseler außerdem den A-Junioren-Spieler Patrick Zimmermann vom VfB Hüls, vom SV Zweckel kommt der linke Verteidiger Mirac Öntürk, und mit Justin Mingo, zuletzt beim BV Rentfort, wechselt ein weiterer Außenverteidiger an den Lüttinghof.

Riss der Achillessehne: Kingsly Moses fällt länger aus

Bei diesen insgesamt sieben Neuen soll es nicht bleiben. „Wir sind noch in weiteren Gesprächen“, teilt Tim Kochanetzki mit und macht deutlich, dass solche Gespräche in Corona-Zeiten schwieriger zu führen sind als vorher. Auf der Wunschliste ganz oben stehen beim SC Hassel ein neuer Spielmacher und zwei neue Torhüter.

Moritz Eckstein ist einer von vier Spielern des Landesligisten Viktoria Resse, der zum Bezirksligisten SC Hassel wechseln wird. Foto: Heinrich Jung

Die Suche nach neuen Torhütern hat deshalb so hohe Priorität, weil sich Christian Bosnjak künftig verstärkt auf seine eigentliche Aufgabe als Torwart-Trainer konzentrieren soll und der erst in der Winterpause von SW Wattenscheid 08 verpflichtete Kingsly Moses wohl länger ausfallen wird. Der ehemalige Resser erlitt in einer seiner ersten Trainingseinheiten am Lüttinghof einen Riss der Achillessehne. Eine solche Verletzung hatte er sich bereits zu Wattenscheider Zeiten zugezogen, allerdings am anderen Fuß.

Auch Philipp Tadday hat seine Zusage für die neue Saison gegeben

Nach Maurice Hövel, Haris Imsirovic, Fabian Krieger, Seldin Malkoc, Burak Uysal, Jannik Lambertz, Marcel Winkler, Marco Jeremias, Domenico Di Bari und Christian Bosnjak hat zuletzt auch Philipp Tadday seine Zusage gegeben, beim SC Hassel zu bleiben. Nicht mehr zum Kader gehören ab der Saison 2020/21 hingegen Pascal Meinberg (VfB Frohnhausen), Ruben-Emilio Occhiuzzo (SSV Buer) und Sven Bödiger (SV Hessler 06).

Trotz dieser Abgänge blickt Tim Kochanetzki, der gemeinsam mit dem Assistenten Andreas Hülsmann in sein drittes Jahr als Trainer der ersten Mannschaft geht, zuversichtlich in die Zukunft, nicht zuletzt dank der Neuen aus Resse. „Perspektivisch sollte es das Ziel des SC Hassel sein, unter die ersten drei in der Staffel 9 zu kommen“, sagt er. „Auf jeden Fall wollen wir besser abschneiden als in dieser Spielzeit. Einen Fehlstart mit fünf Niederlagen am Stück sollten wir uns jedenfalls nicht noch einmal erlauben.“