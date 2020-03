Derby-Hoffnung: Suat Serdar auf Schalke wieder im Training

Kleiner Hoffnungsschimmer bei der so angespannten Schalker Personallage: Am Donnerstag war es nicht ganz ausgeschlossen, dass Suat Serdar beim Derby am Samstag in Dortmund wieder zur Verfügung stehen könnte.

Die Entscheidung fällt am Freitag

Nach WAZ-Informationen hat der zuletzt wegen einer Fußverletzung fehlende Nationalspieler bereits am Mittwoch wieder das Balltraining aufgenommen – ob es tatsächlich für einen Derby-Einsatz reichen könnte, wird Trainer David Wagner an diesem Freitag bei der Pressekonferenz vor dem Spiel verkünden. Die Trainingseinheiten auf Schalke sind derzeit wegen der Gefahr durch das Coronavirus nicht öffentlich.

Serdar ist der einzige Spieler, bei dem Schalke Hoffnung hat

Mittelfeldspieler Serdar hatte sich vor zwei Wochen im Training einen Zeh angebrochen und fehlte daher bei den Spielen in Köln (0:3), im Pokal gegen Bayern München (0:1) und zuletzt gegen Hoffenheim (1:1). Danach hatte Wagner wenig Hoffnung auf einen Derby-Einsatz von Serdar geäußert, er sagte nach dem Spiel gegen Hoffenheim: „Ich glaube nicht, dass Suat Serdar zurückkommt, und das wäre der einzige, der unter Umständen zurückkommen könnte.“ Salif Sané, Benjamin Stambouli, Daniel Caligiuri, Ozan Kabak und Omar Mascarell sind weiterhin verletzt beziehungsweise im Aufbautraining. (MH/ aer)