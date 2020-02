Die C-Junioren der SSV Buer scheiden im Achtelfinale aus

Für die C-Junioren der SSV Buer kam das Aus im Wettbewerb um den Westfalenpokal nicht unerwartet in der zweiten Runde. Der Tabellenvierte der Landesliga unterlag dem klassenhöheren VfB Waltrop verdient, aber etwas zu hoch mit 1:4. Buers Trainer Oktay Güney durfte dennoch stolz auf seine Jungs sein. „Vor allem im der ersten Hälfte haben sie sehr gut gegengehalten“, lobte er. „Wenn wir in den vergangenen Wochen auch in der Meisterschaft so gespielt hätten, hätten wir nicht zweimal hintereinander verloren.“

Zur Pause stand es im Duell mit dem Gast aus Waltrop noch 1:1. Der Spitzenreiter der Westfalenliga ging auf dem Kunstrasen an der Löchterheide in der 13. Minute durch Jevhun Hajyev standesgemäß mit 1:0 in Führung. Aber die Bueraner schlugen zwölf Minuten später zurück. Nach einem Foul an Ayoub Ben Haddaj gab es einen Strafstoß, den Joshua Woischny zum 1:1-Ausgleich verwandelte. „Bis dahin haben wir den Waltropern Paroli bieten können“, betonte Oktay Güney. „Von einem Klassenunterschied war nichts zu erkennen.“

Drei Gegentreffer nach Standards

Das änderte sich im zweiten Durchgang. „Manchmal passieren im Fußball Dinge, die nicht zu erklären sind“, teilte der SSV-Coach mit und schüttelte den Kopf. Der VfB Waltrop benötigte nur drei Minuten, um aus dem 1:1 ein 4:1 zu machen. Damit waren die Hoffnungen der Bueraner auf ein Weiterkommen zunichte gemacht worden. Finn Erwig (53.), noch einmal Jeyhun Hajyev (54.) und David Zogu (56.) sorgten mit ihren Treffern für die Entscheidung.

„In dieser Phase hätten wir uns cleverer anstellen müssen“, merkte Oktay Güney kritisch an. Etwas sauer stieß bei ihm auf, dass drei der vier Gegentreffer nach Standardsituationen fielen. „Das sollte uns eigentlich nicht passieren“, teilte er ergänzend mit. Für seine SSV Buer ist der Wettbewerb jetzt beendet. Die jungen Rothosen-Kicker brauchen sich nicht zu grämen.

Schalke im Achtelfinale gegen Lemgo

Für den FC Schalke 04 beginnt er hingegen jetzt erst in der dritten Runde. Inzwischen steht der erste Gegner für die Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel fest. Sie muss im Achtelfinale (voraussichtlich am 31. März) beim TBV Lemgo antreten. Die Ostwestfalen setzten sich in der zweiten Runde überraschend mit 9:8 nach Elfmeterschießen gegen den SV Lippstadt durch.