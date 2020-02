Die drei Gelsenkirchener Bezirksligisten enttäuschen

Die drei Gelsenkirchener Fußball-Bezirksligisten sind noch nicht in Form. Der Erler SV 08, der SC Hassel und Westfalia 04 enttäuschten in ihren jüngsten Testspielen.





SC 20 Oberhausen – Erler SV 08 3:1

Beim Bezirksliga-Spitzenreiter Erler SV 08 schwächelt die Defensive. „15 Gegentore in fünf Testspielen – das geht nicht. Ich sehe viel Arbeit auf uns zukommen“, meinte Trainer Hartmut Scholz nach dem verdienten 1:3 in Oberhausen. Für sein Team traf nur Lukas Borutta zum zwischenzeitlichen 1:2 (70.). Der ebenfalls in der Bezirksliga spielende SC 20 netzte in der 41., 43. und 75. Minute ein. „Wir müssen schnell den Hebel umlegen“, fordert Hartmut Scholz. „Sonst wird es für uns ein böses Erwachen geben. Wir sind meilenweit von dem entfernt, was uns in der Hinrunde stark gemacht hat. Es fehlt die mentale Frische.“







VfB Bottrop – Westfalia 04 10:0

Westfalias Spielertrainer Niklas Zacharias war nach dem Debakel beim ebenfalls in der Bezirksliga spielenden VfB restlos bedient. „Ich halte oft die schützende Hand über meine Spieler, aber das ist diesmal nicht möglich“, sagte er nach der 0:10-Klatsche und ergänzte mit dem Hinweis auf die mangelhafte Trainingsbeteiligung: „Das war die Quittung für die schlechte Arbeit in den vergangenen Wochen.“

Die erste halbe Stunde war aus der Sicht der Bismarcker noch einigermaßen in Ordnung. Nach einem Gegentor in der dritten Minute lagen sie nur mit 0:1 zurück. Bis zur Pause fielen in der 33., 39. und 44. Minute drei weitere Treffer. In der zweiten Hälfte setzte sich die Torlawine in der 53., 55., 63., 68., 83. und 87. Minute fort.





SC Hassel – Spvgg Sterkrade 0:2

Im vierten Testspiel dieses Winters kassierte der SC Hassel seine vierte Niederlage. „Eine unglückliche“, wie Co-Trainer Andreas Hülsmann nach dem 0:2 gegen den Oberhausener Bezirksliga-13. aus Sterkrade fand. „Vorne machen wir aus unseren Chancen keine Tore, und hinten kassieren wir welche, die nicht nötig sind.“ Seine Hasseler mussten einige Ausfälle verkraften und drei Spieler aus der zweiten Mannschaft einsetzen. Die beiden Gegentreffer fielen in der 63. und 85. Minute.