DJK Blau-Weiß kassiert Rückschlag im Titelrennen

Die Fußballer der DJK Blau-Weiß haben im Titelrennen der Kreisliga A2 einen Rückschlag kassiert: Der Tabellendritte kam am Sonntag im Spitzenspiel beim Vierten Firtinaspor nicht über ein 1:1 hinaus. und liegt nun bereits neun Punkte hinter Spitzenreiter SV Hessler 06. Während die Heßleraner einen knappen Sieg gegen Adler Feldmark feierten und Kellerkind Union Neustadt den zweiten Sieg in Folge verbuchte, ragte Dreierpacker Serkan Kayikcioglu beim VfL Resse 08 heraus.

Arminia Ückendorf - Preußen Sutum 3:1

Sutums Trainer Nasre Bekali war nach der überraschenden Pleite beim Tabellenzwölften bedient: „Unsere Laufbereitschaft war enttäuschend. Wir hatten zwar viele Torchancen, haben diese aber nicht genutzt.“ Okay Serter (3.) sorgte für die frühe Führung der Arminia, die Saher Ayhan kurz darauf ausglich (20.). Doch die Ückendorfer Mehmet Önata (40.) und Fatih Ersoy (76.) legten nach und brachten den Tabellensiebten damit ins Straucheln.

VfL Resse 08 - ETuS Gelsenkirchen 6:1

Überragender Mann auf Seiten der Hausherren war Serkan Kayikcioglu, der gegen den Abstiegskandidaten aus Ückendorf drei der sechs Tore erzielte (9., 67., 90.). Vor allem das erste war sehenswert: Nach einem langen Pass von Steven Henning köpfte der 28-Jährige den Ball über ETuS-Keeper Andy Wobus hinweg ins Tor. Bis der VfL zum zweiten Mal jubeln durfte, dauerte es allerdings: "ETuS stand sehr kompakt und hat die Räume eng gemacht. Erst nach dem 2:0 war der Bann gebrochen“, sagte VfL-Trainer Markus Schmeling.

Daniel Kaminsky (53.), Henrik Leben (60.) und Selver Gasnjan (73.) waren die weiteren Torschützen. Soner Ünlü erzielte das zwischenzeitliche 1:3 für den Tabellenvorletzten (67.), bei dem Abdullah Sahin (79.) und Erol Kaloglu (86.) in der Schlussphase noch die Rote, beziehungsweise Gelb-Rote-Karte sahen.

SG Eintracht 07/12 - DJK TuS Rotthausen 2:2

Gäste-Trainer Tobias Klein war mit dem Remis im Südstadion nicht zufrieden: „Wir hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, konnten damit aber nicht viel anfangen. Gerade im letzten Drittel hatten wir kaum Durchsetzungsvermögen und konnten keine Überzahlsituationen schaffen.“ Bezeichnend, dass die Tore von Mohamed Kaddouri (17.) und Alexander Roßbegalle (75.) nach Standards fielen: Kaddouri erzielte nach einem Eckball das 1:0, Roßbegalle traf per Elfmeter zum 2:2. Dazwischen hatten Alexander Begalke (32.) und Till Eule (66.) das Spiel zugunsten der SGE gedreht. Kurz vor Schluss sah Rotthausens Marcel Simon noch Gelb-Rot-Karte (89.).

SV Hessler 06 - Adler Feldmark 3:2

Im Hinspiel war Spitzenreiter Hessler noch gegen Feldmark gestrauchelt (2:2), doch im Rückspiel ließ sich der Favorit vom Achten nicht noch einmal ärgern. Von einem "harten Stück Arbeit" sprach Trainer Holger Siska aber dennoch und das lag allein an seinen Schützlingen selbst: "Wir haben zu viele hundertprozentige Chancen liegen gelassen. Deshalb wurde es hinten heraus noch einmal eng." Nachdem Pierre-Maurice Lehnebach schon früh per Kopf zum 1:0 getroffen hatte (15.), verpassten es die Hausherren, den Vorsprung weiter auszubauen. Mal scheiterten sie im Eins-gegen-Eins an Adler-Torwart Marcel Maternus, mal stand der Pfosten im Weg wie beim Versuch von Patrick Platzek. Stattdessen musste Keeper Tim Franke sogar einmal in höchster Not den Ausgleich verhindern.

Beim Elfmeter, den Muharrem Mekoli in der 68. Minute nach Foul von Lukas Siska verwandelte, war der Schlussmann dann jedoch machtlos. Lange währte die Feldmarker Freude aber nicht, denn eine Minute später wurde Michael Krakala im Strafraum von den Beinen geholt - Julian Hellmich vollstreckte den fälligen Elfmeter zum 2:1. In der 76. Minute war es dann umgekehrt: Hellmich bediente Krakala, der das vorentscheidende 3:1 erzielte. Mekoli verkürzte zwar mit seinem zweiten Treffer des Tages (81.), doch zu mehr reichte es für den Außenseiter nicht.

SV Union Neustadt - ETuS Bismarck 3:1

Kevin Koppers (17.), Dominik Skowronek (47.) und Waldemar Lech (67.) schossen Kellerkind Union zum zweiten Dreier in Serie und damit vorbei an Lokalrivale ETuS Gelsenkirchen auf Platz 13. Murat Neziraj verkürzte zwischenzeitlich auf 1:2 (53.), flog in der Schlussphase aber noch mit Gelb-Rot vom Platz. Bismarcks Coach Lothar Brieger kritisierte: „Neustadt war zwar ein unangenehmer Gegner, aber wir haben uns durch unsere vielen Fehler letztlich selbst geschlagen. Alle Gegentreffer resultierten daraus. Der Sieg von Union geht daher völlig in Ordnung." Sein Team liegt jetzt nur noch drei Zähler vor den Neustädtern

DJK Blau-Weiß - Firtinaspor 1:1

Obwohl seine Mannschaft gerade einen Rückschlag im Kampf um den Titel erlitten hatte, konnte Blau-Weiß-Co-Trainer Peter Seikowski mit dem Remis im Spitzenspiel gegen den sechs Punkte schlechteren Tabellenvierten gut leben: "Ich war von unser Mannschaft positiv überrascht. Wir hatten Firtinaspor wegen der vielen Winter-Neuzugänge sehr stark eingeschätzt. Dem haben wir aber gut standgehalten."

Seine Truppe kam erst ab der 20. Minute besser ins Spiel. "Vorher hatten wir erstmal abgewartet. Aber danach haben wir uns mehr und mehr reingearbeitet", berichtete Seikowski. Und das wurde belohnt: Elyesa Suyer brachte die DJK per Drop-Kick in Führung (27.). Kurz vor der Pause glichen die Gäste aber durch einen Foulelfmeter von Mehmet Mercan aus (43), Schiedsrichter Marco Nadrowski wollte einen Schubser von Muhsin Ayhan gesehen haben. Wenig später stand der Unparteiische erneut im Mittelpunkt: Selcuk Cosanar schoss den Ball zum vermeintlichen 2:1 für Blau-Weiß ins Netz (45.), doch der Treffer zählte wegen eines vermeintlichen Foulspiels des Torschützen nicht. "Das war ein ganz normaler Zweikampf Schulter an Schulter. Selcuks Gegenspieler ist auch gar nicht hingefallen", haderte Peter Seikowski.

In Durchgang zwei mühten sich dann beide Kontrahenten auf dem tiefen Boden am Schürenkamp vergeblich. "Es war ein zähes Spiel mit wenigen Strafraumszenen. Bei uns hat irgendwie der letzte Pass gefehlt", bilanzierte der Co-Trainer der Gastgeber, die in der Schlussphase noch zwei Gelb-Rote-Karten gegen Sahin Dogan (89.) und Ahmet Gözcü (90.) kassierten. Dass seine drittplatzierte Truppe bei einer weniger absolvierten Partie nun bereits neun Zähler hinter Spitzenreiter Hessler liegt, ärgerte Seikowski aber nicht so sehr: "Wir denken weiter von Spiel zu Spiel und wollen jetzt die Großen ärgern. Wir freuen uns auf die direkten Duelle und wer weiß: Vielleicht können wir ja doch noch einmal oben anklopfen, wenn wir die gewinnen."

SSV/FCA Rotthausen - Spvgg Middelich-Resse 6:2

Etwas mehr als eine Halbzeit lang sah es danach aus, als könne Schlusslicht Middelich beim Tabellenzweiten in Rotthausen für eine Überraschung sorgen. Bis zur 53. Minute führte der Außenseiter nach einem Tor von Mark-Andre Heinrich (24.) mit 1:0. Doch nach dem Ausgleich von Clemens Kästner wendete sich das Blatt: Kevin Halberkamp (55.), Marvin Gottsheim (58.), erneut Kästner (70.), David Hoffmann (86.) und Franko Krystek (90.+1) netzten für die Rotthauser ein. Gäste-Trainer Marco Woditschka, der wegen des krankheitsbedingt auf nur zwölf Spieler beschränken Kaders auch selbst die Fußballschuhe schnüren musste, verkürzte zwischenzeitlich auf 2:4 (84.).

"Wir haben in der ersten Halbzeit gut gekämpft und uns mit dem 1:0 belohnt. In der zweiten Hälfte kam Rotthausen aber immer besser nach vorne und wir haben wir nicht mehr so gut gearbeitet. Der SSV/FCA hat deshalb verdient gewonnen", sagte er. "Wir haken das aber schnell ab und konzentrieren uns auf Sonntag." Dann steht nämlich das Derby gegen den VfL Resse 08 an.