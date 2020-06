Drei ehemalige Schalker stehen kurz vor dem Titelgewinn

Nur 2:2 gegen Straßburg: Trainer Thomas Tuchel sowie die ehemaligen Schalker Julian Draxler, Eric Maxime Choupo-Moting und Thilo Kehrer müssen noch etwas warten, bis sie mit Paris Saint-Germain den Titel in Frankreich feiern dürfen.

Paris. Schon am Sonntagabend hätten Julian Draxler, Eric Maxim Choupo-Moting und Thilo Kehrer den Titel klarmachen können, schafften aber nur ein 2:2.

Während der FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga um den Klassenerhalt bangen muss, stehen drei ehemalige Königsblaue im Land des Weltmeisters vor der Meisterschaft: Julian Draxler, Eric Maxim Choupo-Moting und Thilo Kehrer. Allerdings müssen sie mit Thomas Tuchel, dem ehemalige Coach Borussia Dortmunds, der vor seinem ersten Meistertitel als Fußball-Trainer steht, in der Ligue 1 noch etwas warten.

Mit Paris Saint-Germain verpassten der 45-Jährige und seine Mannschaft am Sonntagabend im Heimspiel gegen Racing Straßburg den vorzeitigen Titelgewinn, als sie über ein 2:2 (1:2) nicht hinauskamen. Da Verfolger OSC Lille zuvor bei Stade Reims ebenfalls nur 1:1 gespielt hatte, hätte der französische Hauptstadt-Klub die Meisterschaft mit einem Sieg unter Dach und Fach bringen

Dabei war zunächst alles nach Plan gelaufen: Eric Maxim Choupo-Moting – der 30-Jährige hatte von 2014 bis 2017 beim FC Schalke 04 unter Vertrag gestanden – sorgte in der 13. Minute für die Pariser Führung, doch dann drehte Straßburg auf. Joia Nuno da Costa in der 26. und Anthony Goncalves in der 38. Minute trafen für Racing und entpuppten sich als Spielverderber. Die riesige Möglichkeit zur 2:1-Führung hatte Eric Maxim Choupo-Moting fahrlässig liegengelassen und damit für Fassungslosigkeit bei den Pariser Anhängern gesorgt: ein Riesen-Missgeschick des 48-maligen Nationalspielers Kameruns.

Der eingewechselte Thilo Kehrer traf in der 82. Minute immerhin noch per Kopf zum 2:2-Endstand für den souveränen Spitzenreiter. Der 22-Jährige hatte 2015 gemeinsam mit Leroy Sané (Manchester City) zur A-Jugend des FC Schalke 04 gehört, die dank eines 3:1-Finalsieges über die TSG 1899 Hoffenheim Deutscher Meister geworden war, und war vor dieser Saison für 37 Millionen Euro von den Gelsenkirchenern nach Paris gewechselt. Verantwortlich für die Eckball-Vorarbeit des Kehrer-Treffers war übrigens der ebenfalls eingewechselte Julian Draxler, der 25-jährige Gladbecker, der von 2001 bis 2015 ein Königsblauer gewesen war.

In der Tabelle der Ligue 1 liegt Paris Saint-Germain mit 81 Punkten nun 20 Zähler vor dem OSC Lille, der ein Spiel mehr absolviert hat, und kann mit einem Punktgewinn im direkten Duell beim Verfolger am kommenden Sonntag (14. April, 21 Uhr) den Titelgewinn perfekt machen. Ende April hat das Tuchel-Team dann auch die Chance auf das Double: Gegner im Pokalfinale am 27. April (Samstag, 21 Uhr) im Stade de France wird der aktuelle Tabellenzehnte Stade Rennes sein.