Drei neue Männer für Bezirksliga-Spitzenreiter Erler SV 08

Ob die nächste Saison im Amateurfußball tatsächlich bereits am 8. August beginnt und ob der Erler SV 08 dann in der Landesliga oder in der Bezirksliga spielt, kann derzeit niemand verbindlich voraussagen. Aber die Erler haben bereits die ersten Fakten geschaffen für die Zeit ab Sommer 2020 und die ersten drei Zugänge bekanntgegeben. Bei der Suche nach neuen Spielern legten sie ihr Augenmerk vor allem auf junge Spieler mit Perspektive, die eine gute fußballerische Ausbildung genossen haben.

Recht kurz ist der Weg, den Lutz Reydt gehen muss. Er bleibt im Stadtosten Gelsenkirchens und wechselt vom Landesligisten Viktoria Resse ans Forsthaus. „Ihn hatte ich schon im Visier, als er noch als A-Juniorenspieler für die SSV Buer am Ball war“, erzählt Erles Trainer Hartmut Scholz, der sich auf einen torgefährlichen Angreifer freuen darf. Nach seiner Zeit in Buer und vor seiner Zeit in Resse war Lutz Reydt auch für den TuS Haltern II tätig.

Matthias Auth als Stand-by-Spieler

Die beiden anderen Neuen, die den Weg zum ESV 08 auf sich nehmen, kicken derzeit noch für Phönix Bochum in der Bezirksliga, haben aber eine Gelsenkirchener Vergangenheit. Für die Innenverteidigung und für das defensive Mittelfeld wurde Lukas Lobe verpflichtet. Er ist der Bruder von Janik Lobe, dem Torhüter von Westfalia 04. Lukas Lobe spielte als Juniorenkicker einst ebenfalls für den Trinenkamp-Klub. Über die DJK TuS Hordel und eben Phönix Bochum kehrt er bald an den Rhein-Herne-Kanal zurück.

Als Spieler, der sämtliche Positionen auf der Außenbahn bekleiden kann, wird Leon Jung angekündigt. Er wurde beim SV Horst 08 ausgebildet und spielte später auch für den SV Hessler 06. „Ein dynamischer, ein schneller Spieler“, sagt Hartmut Scholz über ihn.

Abgänge hat der Erler SV 08 noch nicht zu melden. „Wir haben bereits mit allen Spielern unseres aktuellen Kaders gesprochen“, teilt Hartmut Scholz mit. Ob er wie bisher mit Matthias Auth planen kann, ist fraglich. Der Abwehrspieler überlegt, sportlich kürzerzutreten und künftig nur noch als Stand-by-Akteur oder für die zweite Mannschaft zur Verfügung zu stehen. (mik)