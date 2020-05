Effenberg: Das kann Schalkes Nübel die Karriere kosten

Alexander Nübel hat seinen Platz zwischen den Pfosten beim FC Schalke 04 an Markus Schubert.

Gelsenkirchen/München. Der Wechsel von Schalke-Torwart Alexander Nübel zum FC Bayern München bleibt ein Dauerbrenner. Stefan Effenberg: „Man darf darüber diskutieren.“

Dass Alexander Nübel, der ehemalige Stammtorwart des FC Schalke 04, zur neuen Saison zum FC Bayern München wechseln wird, bleibt ein Dauerbrenner. Nun hat sich mal wieder Stefan Effenberg zu Wort gemeldet. „Nach der Vertragsverlängerung von Manuel Neuer wird Alexander Nübel wahrscheinlich bis 2023 maximal die Nummer zwei sein“, schreibt der 51-Jährige in seiner T-online-Kolumne. „Verlängert Bayern auch mit Sven Ulreich, bleibt er eher die Nummer drei.“

Für Stefan Effenberg wäre es die nachvollziehbarste Bayern-Entscheidung, auch mit Sven Ulreich bis 2023 zu verlängern. „Manuel Neuer und Sven Ulreich – das ist doch das perfekte Duo“, sagt er. „Ist Manuel Neuer in der Vergangenheit ausgefallen, hat Sven Ulreich einen super Job gemacht. Mehr Klasse als Nummer zwei bekommst du nicht. Er ist so loyal, dass du ihn selbst in der Nationalmannschaft getrost als Nummer drei zu einem Turnier mitnehmen kannst.“

Diskussionen über die Nübel-Entscheidung

Die Situation, die auf Alexander Nübel an der Isar zukommen wird, sei eine, mit der sich der 23-jährige Torwart auf keinen Fall zufriedengeben könne, meint Stefan Effenberg. „Alexander Nübel muss spielen, um besser zu werden und seine Persönlichkeit zu entwickeln – und zwar auf hohem Niveau. Deshalb darf man darüber diskutieren, ob die Entscheidung falsch war, im Sommer zu Bayern zu gehen“, schreibt der ehemalige Bayern-Star, und er ergänzt: „Es gibt in meinen Augen zwei Möglichkeiten: Entweder Alexander Nübel geht gestärkt aus dieser Situation hervor und wird ein richtig großer Torwart. Oder er wird seine Karriere mittelfristig jenseits der Bundesliga fortsetzen, wenn er das nicht packt. Um es klar zu sagen: So eine Entscheidung kann ihn die Karriere kosten.“

Für Stefan Effenberg ist zudem klar, dass Alexander Nübel, der beim Rekordmeister einen Vertrag bis 2025 unterschrieben hat, auch dann, wenn er die Münchner in den nächsten Jahren verlassen werde, immer der Torwart mit der Bayern-Vergangenheit sein werde. „Er wird dann sicher noch mal die Chance bei einem guten Klub bekommen“, sagt Stefan Effenberg. „Aber er wird extrem unter Druck stehen.“ (AHa)