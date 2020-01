Ein Schrank für die Offensive von YEG Hassel

Fußball-Westfalenligist YEG Hassel bastelt weiter an seinem Spieler-Mobiliar für die Rückrunde und hat sich dafür nun ein ganz besonderes Möbelstück gesichert: Stürmer Sky Maximilian Krzysztofiak wechselt vom Landesliga-Zweiten TuS Bövinghausen zum Tabellenschlusslicht. Der 19-Jährige kam bislang in 15 der 17 Saisonspiele zum Einsatz und erzielte dabei zwei Tore. Was das nun mit Möbeln zu tun hat? YEG-Trainer Ahmet Inal klärt auf: „Sky ist ein Schrank. Er ist 1,90 Meter groß, hat einen starken Körper, ist jung und hat großes Potenzial. Damit passt er perfekt in unser Anforderungsprofil, zumal wir auch etwas für die Größe tun wollten. Sky war daher mein Wunschspieler.“

Sky Maximilian Krzysztofiak, der in der Jugend unter anderem für Westfalia Herne kickte und YEGs vierter und letzter Winterzugang ist, soll im von Ahmet Inal bevorzugten Pressing-Spiel eine wichtige Rolle einnehmen. „Er beherrscht das Pressing perfekt, ich erwarte, dass er die Gegner früh anläuft“, sagt Ahmet Inal. Mit nur 15 Toren aus 17 Partien stellen die Hasseler den schwächsten Angriff der Liga. Eine Bilanz, die der neue Coach nun also mit einem klassischen Stürmer aufhübschen will. Bislang hatte sich meist der wuselige Faruk Gülgün in der Offensive abgerackert, den Ahmet Inal aber auf einer anderen Position sieht: „Faruk soll mehr ins Zentrum rücken. Da liegen seine Stärken.“