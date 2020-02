Ein Sonderlob vom Trainer für Nadine Müller

Und wieder ertönten sie, die „Spitzenreiter, Spitzenreiter“-Jubelgesänge der Volleyballerinnen des TC Gelsenkirchen. Beim 3:1 über den Tabellenletzten EVC Massen war zwar nicht alles Gold, was glänzte, aber ernsthaft in Gefahr geriet auch dieser Erfolg zu keinem Zeitpunkt. Für die Grillonen war es der zwölfte Sieg im zwölften Spiel in der Verbandsliga 3. „Die Ausbeute ist in dieser Spielzeit hervorragend“, stellt Trainer Gerd Hemforth zufrieden fest.

Die TCG-Mädels haben im Saisonverlauf alle Angriffe der Konkurrenz abgewehrt und das Acht-Punkte-Polster auf den hartnäckigsten Verfolger VV Schwerte II verteidigt. Die Schwerterinnen gewannen ihr schwieriges Auswärtsspiel beim SSV Meschede ebenfalls 3:1. Am kommenden Samstag kommt es nun zum Top-Duell zwischen Schwerte und dem Spitzenreiter TCG.

Sollte die Mannschaft von Trainer Gerd Hemforth auch diese Hürde erfolgreich meistern, wäre das letzte Saisondrittel eine Art Schaulaufen bis zum Oberliga-Aufstieg. Angesichts des nicht gerade beängstigenden Restprogramms müssten die Grillonen schon mit einem fiesen Fluch belegt werden, um den Sprung in die höhere Liga nicht zu packen. „Wenn wir einen Vorsprung von elf Punkten herausarbeiten, dann darf in den letzten Spielen nichts mehr kaputt gehen. Es gibt zwar im Sport immer wieder Überraschungen, aber bei uns sollte dann wirklich nichts mehr anbrennen“, blickt Hemforth voraus.

Auch gegen das Liga-Schlusslicht zeigten die Grillonen ihre gesamte Leistungsbandbreite. Was beim 25:15 im ersten Satz, bei dem Massen keine Chance hatte, noch wie aus einem Guss lief, klappte im zweiten Satz gar nicht mehr. Die Gäste schöpften durch das 25:22 zumindest kurzzeitig Hoffnung und witterten ihre Außenseiterchance. „Die Mädels machen manchmal Sachen, die sie im Nachhinein selbst nicht verstehen. Einige Dinge waren nicht so prickelnd, aber letztlich ist es auch eine Qualität, wenn man nach einer schwächeren Phase zurück in die Spur findet“, analysiert der TCG-Coach, „im dritten Satz haben wir dann wieder richtig Gummi gegeben und deutlich vorne gelegen.“

TCG kommt im dritten Satz zurück

Teilweise betrug die Führung elf Punkte. „Wenn man deutlich in Führung ist, muss man auch mal die Freiheiten haben, etwas zu probieren. Aber irgendwann muss man dann wieder die Kurve kriegen, wenn man merkt, dass es nicht ganz nach Wunsch läuft. Unter dem Strich war es von uns eine vernünftige Teamleistung mit ein paar leichten Wacklern“, so Hemforth.

Ein Sonderlob verdiente sich bei den Grillonen Mittelblockerin Nadine Müller. „Sie hat genau das gemacht, was wir vorher besprochen hatten, und die Hauptangreiferin des EVC Massen sehr gut im Griff gehabt“, bilanziert Hemforth, der im Endspurt auf seine Hauptangreiferin Jacqueline Wilim verzichten muss. Wilim wird in wenigen Wochen zum zweiten Mal Mutter. „Ich hätte sie natürlich gerne weiterhin dabei gehabt, aber jetzt geht es mit dem Spielen einfach nicht mehr. Wir fangen Jacquelines Ausfall intern auf und sind vom Kader her gut aufgestellt“, stellt Gerd Hemforth fest.