Eine Berliner Familie im Schalke 04-Fieber

Matthias Wolf (l.) zeigt das Ergebnis an: 4:2 in Dortmund. Rechts: Sohn Marc Yves, dessen Vornamen an die Eurofighter Marc Wilmots und Yves Eigenrauch erinnern.

Berlin Vater Matthias Wolf und seine vier Kinder sind allesamt S04-Mitglieder. Nesthäkchen Luisa ist neu bei den Knappenkids dabei.

Matthias Wolf hält auch in schwierigen Zeiten die Schalke-Fahne hoch. Wolf lebt mit seiner Familie in Berlin und ist durch und durch königsblau. Am Fahnenmast im Garten wird die S04-Flagge hochgezogen, rund um den Kamin stehen Schalke-Gartenzwerge. Zudem gibt es eine Sammlung von über 40 Schalke-Trikots und diverse Schals aus der Uefa-Cup-Saison 1997. Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

Wolf: "Dann geht für Schalke noch mal was..."

Mittlerweile geht es für den Kumpel- und Malocherklub nicht mehr darum, sich mit Inter Mailand zu messen, sondern um das nackte Überleben in der Bundesliga. „Schalke muss Samstag bei Union Berlin gewinnen, dann geht vielleicht noch mal was“, sagt Matthias Wolf und denkt positiv: „Als Fan glaubst du bis zur letzten Sekunde an deinen Verein. Aber Schalke ist jetzt in einer Situation, in der die Mannschaft auch mal überraschen muss. Die direkten Duelle gegen Bielefeld, Mainz, Hertha und Köln gibt es auch noch, aber nur da zu punkten, wird nicht reichen.“

Unter normalen Umständen wäre Familie Wolf am Samstag beim Schalker Auswärtsspiel im Union-Stadion zum Anfeuern. In Corona-Zeiten findet das Mitfiebern jetzt in den heimischen vier Wänden in Berlin statt. Die Töchter Luisa (9), Leni (14) und Bianca (20) sind ebenso Schalke-Mitglieder wie Sohn Marc Yves. Dass der 21-Jährige zwei Vornamen hat, die an die Eurofighter Marc Wilmots und Yves Eigenrauch erinnern, passt zur Schalke-Verrücktheit von Papa Matthias.

„Ich hatte früher im alten Parkstadion eine Dauerkarte in Block I und bin seit 1987 Schalke-Mitglied. Fan bin ich ungefähr zehn Jahre früher geworden. Damals haben noch Klaus Fischer und Rüdiger Abramczik für den S04 gespielt“, blickt er zurück. Der Schalke-Virus entwickelte sich eher durch Zufall. „Mein Vater hatte auf dem Jahrmarkt zwei Fähnchen geschossen. Eine von Eintracht Frankfurt, eine andere von Schalke 04. Als ich die Eintracht-Flagge am Fahrrad befestigt hatte, kam keine Reaktion. Mit der Schalke-Fahne haben einige Leute gesagt: Was ist das denn für ein Scheiß-Verein? Von da an habe ich mich mit der Klubgeschichte beschäftigt und bin Fan geworden“, sagt Matthias Wolf. Mit 14 Jahren fuhr er zum ersten Mal allein zu einem Schalke-Spiel.

Mit Schalke schon ganz andere Zeiten erlebt

Wenn er heute auf Schalkes verzwickte Lage angesprochen wird, kontert er: „Ich habe schon ganz andere Zeiten erlebt.“ Im April 1989 war er mit Schalke in Solingen. Abstiegskampf pur. Schalke siegte mit Trainer Peter Neururer 3:1, schaffte anschließend die Rettung. Matthias Wolf malte später ein Plakat und hing es in der Nordkurve auf: „Mit Neururer aus der Scheiße.“ Obwohl der Coach die Königsblauen in der Folgesaison auf Platz zwei führte, musste er vorzeitig gehen. „Er hatte zu wenig Glamour, deswegen hat der damalige Präsident Günter Eichberg Aleks Ristic verpflichtet. Gut fand ich das damals nicht“, sagt der eingefleischte Schalke-Fan rückblickend.

Auch jetzt nervt ihn die Personalpolitik bei den Königsblauen. „Für mich ist es unverständlich, warum man nicht nach Spielern in Holland oder Belgien schaut? Ein Wout Weghorst, der jetzt für Wolfsburg Tore schießt, wäre bestimmt lieber zu Schalke 04 gewechselt. Was in den 90er Jahren mit Profis aus den Nachbarländern gut war, dürfte jetzt kaum schlechter sein.“

Die Wolfs bleiben positiv

Trotz aller Häme bleiben die Wolfs positiv. Tochter Luisa wurde gerade erst bei den Knappenkids angemeldet, um bei einem Gewinnspiel für Ralf Fährmanns Torwarthandschuhe mitmachen zu können. In zwei Wochen darf Luisa, die selbst Fußball beim SC Borsigwalde spielt und von ihrem Papa Matthias trainiert wird, an einer Fragerunde teilnehmen. Gesprächspartner: Schalke-Profi Benjamin Stambouli. „Sie überlegt sich jetzt schon Fragen“, sagt Matthias Wolf mit einem Lächeln und stellt fest: „Luisa versucht bei uns auch immer, die Stimmung hochzuhalten. Nach der letzten Niederlage meinte sie: Wir dürfen noch sechsmal verlieren.“ Fußball kann selbst in schlechten Zeiten so einfach und hoffnungsvoll sein.



