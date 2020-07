Eine echte Herausforderung für Jo Black

Gelsenkirchen. 300 Fans sind beim zweiten Juli-Renntag am Dienstag ab 11.40 Uhr im Gelsentrab-Park am Nienhausen Busch zugelassen.

300 Traber-Fans sind am Dienstag bei den insgesamt sechs Prüfungen in der Feldmark zugelassen. Das Highlight der Mittagskarte (erster Start um 11.40 Uhr) bildet der „Preis von Les Sables d’Olonne“, der an vierter Stelle ausgetragen wird und damit das letzte von vier PMU-Rennen ist. Wie die drei Partien zuvor mit 2500 Euro Dotation ausgestattet, vereint die Mittelstrecken-Prüfung elf Teilnehmer der höchsten Tagesklasse bis 40.000 Euro Gewinnsumme hinter dem Startwagen und lässt auf ein heißes Rennen mit spannendem Endkampf hoffen.

Bestens gerüstet für die Auseinandersetzung ist der ins niederländische Gestütbuch eingetragene, aber für deutsche Interessen von Champion-Trainer Wolfgang Nimczyk in Willich vorbereitete Hercules Petnic (5/Robbin Bot), der die letzten drei seiner nur vier Saisonstarts siegreich gestaltete und dabei insbesondere am 21. Juni in Berlin-Mariendorf starke Gegner hinter sich ließ. Solche erwarten den Wallach freilich auch am Nienhausen Busch, der für Noubliez jamais (7/Roland Hülskath) mittlerweile zum Wohnzimmer geworden ist.

Ähnlich gut besetzt wie das Hauptereignis ist der direkt zuvor ausgetragene „Preis von Vannes“, in dem sich Aragorn As (6/Erwin Bot) erstmals nach seinem Erfolg im Hamburger „Schwarzer Steward-Rennen“ wieder dem Wettkampf stellt. Sechs Wochen nach seinem Überraschungs-Coup bekommt es der Ready Cash-Sohn dieses Mal mit dem Doppelsieger Iron Fox (3) zu tun, der ihm in seiner aktuellen Top-Form einiges Kopfzerbrechen bereiten könnte, aber auf die starke Hand von Roland Hülskath verzichten muss und stattdessen mit John Dekker im Sulky antritt. Hüls­kath steuert indessen seinen Schützling Windspeed (9).

Zwei potenzielle Hochkaräter

Abgeschlossen wird der zweite Gelsenkirchener Juli-Renntag um 14 Uhr mit dem „Preis von Niort“. Der seit fünf Starts ungeschlagene Jo Black (6/Roland Hülskath) steht hier möglicherweise vor einer echten Herausforderung, denn mit dem laufstarken Racing in Time (5/Erwin Bot) und dem kaum weniger veranlagten Junior Kite (2/Rob de Vlieger) stellen sich ihm zwei potenzielle Hochkaräter in den Weg. Gegen dieses Trio wird sich die sechsfache Vorjahressiegerin Amaja (7/Michael Nimczyk) vermutlich ebenso auf ein Platzgeld konzentrieren müssen wie die zuletzt hinter einem übermächtigen Gegner gut durchziehende Mass Finest (1/Jan Thijs de Jong).